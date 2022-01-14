Данные первого запуска спектроскопического прибора для изучения темной энергии (DESI) позволили создать самую большую и подробную 3D-карту Вселенной на сегодняшний день. Потрясающее изображение показывает гигантскую космическую паутину галактик на расстоянии миллиардов световых лет и это пока только самое начало работы.
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Изображение содержит 7,5 миллионов галактик на расстоянии около 5 миллиардов световых лет в направлении созвездия Девы, с расположением Земли в левом нижнем углу. Поскольку крупномасштабная структура космоса хорошо видна, нетрудно понять, почему ее часто называют космической паутиной, и астрономы могут многое узнать из этих данных.
"В этом есть много удивительного", - говорит Жюльен Ги, ученый из Лаборатории Беркли, которая руководит проектом DESI. "В распределении галактик на трехмерной карте есть огромные скопления, нити и пустоты. Это самые большие структуры во Вселенной. Но в них можно найти следы самой ранней Вселенной и историю ее расширения с тех пор".
DESI собирает подробные данные о цветовом спектре галактик, которые могут показать, насколько далеко находится та или иная галактика. Поскольку Вселенная постоянно расширяется, свет от более удаленных галактик растягивается, поэтому его длины волн смещаются в красную часть спектра. Таким образом, галактики, которые кажутся более красными по цвету, находятся дальше, и DESI использует это для построения своей трехмерной карты.
Установленный на телескопе Майалла в Аризоне, DESI проводит свои измерения с помощью довольно уникальной установки. Свет проходит через шесть больших линз, а затем улавливается массивом оптоволоконных кабелей, управляемых 5 000 роботизированных позиционных устройств, которые могут перемещать кабели в необходимые положения с точностью до 10 микрон. Оттуда свет направляется в 10 спектрографов, которые разделяют его на составляющие для анализа.
Текущая карта была составлена в течение первых семи месяцев работы DESI в 2021 году, но работа только началась. К моменту завершения основной миссии в 2026 году прибор зарегистрирует более 35 миллионов галактик, удаленных на расстояние до 11 миллиардов световых лет. Эта огромная кладовая информации позволит узнать новые подробности о галактиках, черных дырах, квазарах и темной энергии - таинственной силе, заставляющую ускоряться расширяющуюся Вселенную.
Источник: Berkeley Lab