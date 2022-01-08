Может ли эта находка опровергнуть многолетние теории о существовании тёмного вещества?

Считается, что темная энергия и темная материя составляют почти 95% нашей Вселенной. До сих пор неизвестно, что это такое и откуда они появились, но считается, что они удерживают галактики благодаря своей гравитации.

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Абстрактная сине-красная туманность с яркими звездами. AntonioSolano/iStock

Именно поэтому астрономы были крайне удивлены, когда обнаружили загадочную галактику без самой неуловимой материи во Вселенной, сообщает издание Gizmodo. Все началось три года назад, когда Филиппо Фратернали, астроном из Астрономического института Каптейна при Гронингенском университете в Нидерландах и его коллеги впервые наблюдали несколько рассеянных галактик, которые выглядели так, как будто в них отсутствует темная материя.

Астрономы решили детально изучить одну из них. Они выбрали галактику на расстоянии порядка 250 тысяч световых лет, назвав ее AGC 114905. Для своего эксперимента они использовали 27 радиотелескопов обсерватории Very Large Array в Нью-Мексико.

После детального исследования они пришли к следующему выводу. "Содержание темной материи в данной галактике намного, намного меньше, чем можно было бы ожидать", - сказал Фратернали. Эта находка, мягко говоря, озадачивает. Но она не первая в своем роде.

Астрономы составили карту звезд (здесь показаны синим цветом) и газового вещества (зеленым) необычной галактики, известной как AGC 114905. Фотография: Хавьер Роман и Павел Мансера Пина

Не первая в своем роде

Питер ван Доккум, астроном из Йельского университета, и его коллеги заметили подобные галактики еще в 2018 году с помощью телескопа Хаббл. Так почему же их до сих пор не изучали более тщательно? Галактики Фратернали и подобные им стали называть "ультрадиффузными галактиками". Они сильно рассредоточены, в них очень мало звезд, и они настолько пусты, что их трудно исследовать.

"В центре они более тусклые, поэтому их крайне тяжело обнаружить. Теперь, благодаря более совершенным телескопам и более глубокому анализу, о них стало известно больше", - сказала Gizmodo Мирейя Монтес, астроном из Научного института космического телескопа в Балтиморе и специалист по подобным формам галактик.

Так указывает ли AGC 114905 и подобные ей галактики на существование проблем с существующими теориями относительно темной материи? Пока еще слишком рано говорить об этом. Необходимо провести дополнительные исследования, в том числе с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Но одно можно сказать наверняка: то, что мы найдем, будет потрясающе!

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society