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Maca Flight представил концепт гоночного автомобиля на водородном топливе в стиле "Звёздных войн"
На выставке CES 2022 французский стартап представил новый концепт летающего гоночного автомобиля на водородном двигателе, который удивительно похож на подрейсер из вселенной "Звездных войн"
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Если вы любитель "Star Wars", то наверняка знакомы с гонками на платформах в фильме "Звездные войны: Эпизод I "Скрытая угроза". Хорошая новость заключается в том, что теперь такие соревнования могут происходить в реальной жизни. Возможно, кто-то помнит нашу статью о японском стартапе ALI Technologies, который в прошлом году представил летающий мотоцикл XTURISMO стоимостью 680 000 долларов и способного разгоняться до скорости в 100 километров в час.

Maca S11 - Первый летающий гоночный автомобиль с водородным двигателем. Maca Flight

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А на днях был представлен еще один концепт летающего гоночного транспортного средства. Французская компания Maca Flight представила на международной выставке CES 2022 новую модель летающего гоночного автомобиля с водородным двигателем, который удивительно похож на подрейсер из вселенной "Звездных войн".

Maca S11 - Первый летающий гоночный автомобиль с водородным двигателем. Maca Flight

Концепт экологичного летающего гоночного автомобиля

Концепт Maca S11, названный каркоптером (carcopter- словослияние из слов "car- автомобиль" и "copter-вертолет" ), разработан для скоростных и экологичных полетов. В отличие от других моделей этого класса работающих на обычных батареях, он питается от водородных топливных элементов. Компания заявляет, что цена eVTOL составляет чуть более 900 000 долларов США, и что он будет готов выйти на гоночную трассу в 2023 году.

Maca S11 - Первый летающий гоночный автомобиль с водородным двигателем. Maca Flight

 

Футуристические элементы и ультрасовременный внешний вид Maca S11 делают eVTOL похожим на летающий болид Формулы-1. Каркоптер оснащен тремя парами роторов и шестью электродвигателями, которые работают на водороде. Чистый водород, используемый в топливных элементах eVTOL, позволяет увеличить продолжительность полета и поддерживает экологичную энергетику.

Этот летательный аппарат длиной 23 фута (7 метров) имеет металлическое шасси и раму из карбона, льна и дерева. Carcopter S11 будет развивать максимальную скорость 155 миль в час (250 километров в час) и будет рассчитан на одного пилота. Для предотвращения возможных столкновений в финальной версии концепта будут установлены многочисленные системы распознавания, использующие искусственный интеллект.

В то время как почти каждый аспект нашей жизни переживает массовый переход от традиционного к современному, cмогут ли летающие гоночные автомобили стать будущим почти столетней традиции серии соревнований Формулы-1?

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Сайт компании производителя: https://macaflight.com

#maca flight
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