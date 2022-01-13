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Терапевтическая вакцина BioNTech от меланомы проходит 2 фазу клинических испытаний
Вакцины на основе мРНК могут кардинально изменить лечение рака кожи. Испытания первой фазы показали безопасность препарата и многообещающие по эффективности результаты.
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По мере развития инновационных технологий с применением матричной РНК (мРНК) ученые ищут новые варианты создания вакцин против рака кожи. В новом исследовании, проведенном Университетом штата Орегон, говорится о том, что производство специфического белка под воздействием мРНК может предотвратить развитие меланомы, а компания BioNTech, являющаяся пионером в области мРНК, уже приступила ко второй фазе клинических испытаний своей новой вакцины против рака кожи.

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Доклинические исследования свидетельствуют о возможности создания вакцины против рака кожи с использованием мРНК, которая может предотвратить развитие заболевания в начальной стадии. belchonock/Depositphotos

 

До 2020 года технология производства вакцин на основе мРНК все еще оставалась непроверенной, несмотря на многообещающие ранние доклинические работы и предварительные испытания на людях. Пандемия COVID-19 ускорила эти фундаментальные исследования и сейчас, в 2022 году, миллиарды людей успешно и безопасно получают прививки с использованием мРНК-вакцин.

Помимо этого ученые изучают, как технология мРНК может помочь в борьбе с целым рядом других заболеваний - от ВИЧ и малярии до опоясывающего лишая и вируса Эпштейна-Барра. Одной из наиболее интересных областей исследований в настоящее время является работа, направленная на борьбу с раком - пожалуй, самым распространенным заболеванием, с которым сегодня сталкивается человечество.

Компания BioNTech, создавшая мРНК-вакцину COVID-19, которая затем была лицензирована компанией Pfizer, разрабатывает широкий спектр мРНК-препаратов против рака. От колоректального рака, рака поджелудочной железы и рака яичников до ряда общих методов лечения твердых опухолей, находится в первых рядах разработчиков лечения рака с помощью  мРНК - лекарств. И её препарат для лечения меланомы может быть самым передовым кандидатом в вакцины на основе мРНК.

Терапевтическая мРНК-вакцина под названием BNT111 является частью платформы лечения под названием FixVac. Методы лечения FixVac направлены на конкретные виды рака, которые, как известно, постоянно демонстрируют одни и те же антигены у большого числа пациентов.

BNT111 фокусируется на четырех конкретных антигенах меланомы. Компания утверждает, что, по крайней мере, один из этих четырех антигенов обнаруживается в более чем 90 процентах случаев рака кожи.

Испытания первой фазы показали безопасность препарата BNT111 и многообещающие по эффективности результаты в небольшой группе пациентов с меланомой на поздних стадиях. В середине 2021 года началось более крупное испытание 2-й фазы, в которое планировалось включить 180 пациентов и проверить эффективность BNT111 в сочетании с экспериментальным моноклональным антителом Libtayo.

На сегодняшний день результаты 2-й фазы испытаний пока не объявлены. Однако в ноябре 2021 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоило препарату BNT111 статус "Fast Track Designation" (Программа ускоренного рассмотрения препаратов). Этот процесс FDA предназначен для ускорения разработки препаратов, демонстрирующих многообещающие ранние клинические данные.

Вакцина от меланомы компании BioNTech является терапевтической вакциной, то есть она не предназначена для профилактики рака кожи, а будет работать в качестве иммунотерапии у пациентов с уже диагностированным заболеванием. Новое исследование ученых из Университета штата Орегон (OSU) предполагает возможность создания профилактической мРНК-вакцины против рака кожи, которая действительно предотвращает развитие заболевания.

Исследование OSU направлено на фермент под названием тиоредоксин-редуктаза 1 (TR1). Эта молекула играет важную антиоксидантную роль в клетках кожи, защищая их от окислительного стресса и повреждений ДНК, вызванных ультрафиолетовым излучением.

В ходе нескольких доклинических экспериментов, описанных в новом исследовании, ученые продемонстрировали, как TR1 может напрямую предотвратить повреждение клеток кожи ультрафиолетом, которое может привести к раку. Аруп Индра, ведущий исследователь проекта, говорит, что мРНК-вакцина, стимулирующая выработку TR1, могла бы гипотетически предотвратить развитие рака кожи.

"После проникновения мРНК в клетку и запуска ее механизмов в работу, уровень антиоксидантов повыситься, что поможет справиться с окислительным стрессом и повреждениями ДНК, возникающими под воздействием ультрафиолетового излучения", - говорит Индра. "Люди с повышенным риском развития рака кожи, например, те, кто работает на улице в солнечном климате, в идеале могли бы проходить вакцинацию раз в год".

На данный момент исследование OSU является в большей степени гипотетическим. И хотя опыты на животных показали, что TR1 может предотвратить повреждение ДНК, вызванное ультрафиолетовым излучением, ученым предстоит преодолеть еще много этапов, прежде чем эта идея превратится в реальную вакцину. Но Индра считает, что у терапии мРНК есть огромный потенциал для воздействия на антиоксидантную систему и применения в качестве профилактической вакцины от онкологических заболеваний.

"Все должно быть проверено и подтверждено в доклинических моделях", - объясняет Индра. "Нам нужно создать мРНК-вакцину, доставить ее локально или комплексно, а затем проследить, как она повышает защитные силы организма. Очевидно, что мы находимся на вершине айсберга, но возможности для предотвращения развития различных типов заболеваний, включая рак, путем модуляции антиоксидантной системы организма, очень велики".

Новое исследование OSU было опубликовано в журнале Journal of Investigative Dermatology.

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Источники: OSU, BioNTech

#biontech #меланома #рак
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