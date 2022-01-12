Примерно в то время, когда на Земле начали появляться многоклеточные организмы, черная дыра в центре далекой галактики поглотила звезду, которая находилась слишком близко от нее. Разрушение звезды вызвало выброс радиоволн, которые полмиллиарда лет путешествовали по космосу. В 1990-х годах крошечная часть этих волн попала на тарелки радиотелескопа Very Large Array в пустыне Нью-Мексико. Но никто не обратил на это внимания, пока два старшеклассника - Джиневра Заккагнини и Джексон Кодд - не заметили неожиданную закономерность, просматривая архивные данные в рамках исследовательской стажировки в Гарварде. Это исследование стало вторым в своем роде.
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Звезда подверглась "спагеттификации", пройдя черной дыре слишком близко.
Черные дыры настолько плотные, что даже свет не может вырваться из их объятий, поэтому неудивительно, что звезда может легко попасть в черную дыру, тем более, если она находится в самом центре своей галактики. Безусловно, это захватывающее зрелище.
По словам Викрама Рави, астронома из Калифорнийского технического института и ведущего автора статьи, в которой сообщается об этом наблюдении, экстремальная гравитация, окружающая черную дыру, " разрушает эти невезучие звезды, заставляя их сжиматься в тонкие самогравитирующие потоки". Астрономы называют этот процесс "спагеттификация", потому что тонкие потоки звездного вещества напоминают макаронные изделия итальянской кухни. "Это действительно непростой процесс. Звезды никогда не уходят бесшумно!" сказал Рави в своем заявлении.
Останки разрушенной звезды излучают более широкий спектр энергии, чем может видеть глаз человека. С момента первых наблюдений в 1980-х годах астрономы были свидетелями того, как черные дыры поглотили более 100 звезд. Все эти звездные пиршества, за исключением двух, - официально известные как события приливного разрушения (TDE) - они наблюдали, сканируя небо в видимых или в рентгеновских лучах. Данные последнего наблюдения были получены с помощью излучения с гораздо большей длиной волны. Подобные открытия позволяют ученым изучить как сами аннигилирующие звезды, так и лучше понять процессы, протекающие при этом в черных дырах. События приливного разрушения (TDE), по сути, освещают фонариками эти экстремальные области в центрах галактик, которые мы иначе не смогли бы увидеть", - говорит Жан Сомальвар, аспирант в лаборатории Рави.
Как было получено первое изображение черной дыры
К этому открытию шли долго
Первые признаки недавно открытой TDE, названной J1533+2727, появились, когда Заккагнини и Кодд анализировали данные с Very Large Array Национальной радиоастрономической обсерватории имени Карла Г. Янского. Старшеклассники поняли, что объект, который очень ярко светился в 1990-х годах, к 2017 году стал значительно слабее. Измерения, проведенные в 1980-х годах аналогичным телескопом в Грин-Бэнке, Западная Вирджиния, показали, что ранее объект был примерно в 500 раз ярче, чем в 2017 году.
Animation: Black Hole Star Shredder
Хотя астрономы с 1980-х годов подозревали о существовании событий приливного разрушения, первый объект был замечен радиотелескопом только в 2020 году. Ханна Дикаар, астроном из Университета Торонто и соавтор статьи, сказала, что "в настоящее время появился доступ к беспрецедентному количеству радионаблюдений, что позволит в будущем раскрыть еще больше подобных явлений". Это хорошее известие для всех, кто заинтересован в изучении сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре каждой галактики и нашей в том числе.
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