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На следующей неделе мимо Земли пролетит километровый астероид на скорости более 75 000 км в час
В NASA ведется каталог объектов, представляющих потенциальную угрозу для Земли, когда они пролетают мимо нас. Этот объект пока не представляет угрозы и в ближайшие 200 лет мы его не увидим.
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На следующей неделе, пока мы будем заниматься своими обычными делами, астероид диаметром чуть более одного километра пролетит мимо нашей Земли со скоростью тысячи миль в час, сообщает телекомпания CNN.

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Изображение летящего астероида. bydottedhippo/ iStock

 

Согласно базе данных малых тел JPL (SBDB ) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид называется 7482 или 1994PC1, (он был обнаружен в 1994 году Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии). Орбита астероида вокруг Солнца составляет 1,57 земных года. Его орбита пересекает орбиту Земли примерно каждые 30 лет.

18 января 2022 года в 16:51 по восточному времени астероид 7482 подойдет к Земле максимально близко, чем когда-либо в ближайшие 200 лет, сообщает CNN. Двигаясь на огромной скорости в 47345 мили в час (76 192 километров в час), астероид пройдет на абсолютно безопасном расстоянии в 1,2 миллиона миль (1,93 миллиона километров) от мимо нашей планеты.

Астрономы запечатлели астероид (7482) 1994 PC1 во время пролета над Землей в 1997 году. Космический объект выглядит как след из-за его очень быстрой видимой динамики. Изображение получено в Сорманской астрономической обсерватории в Италии

 

С астрономической точки зрения это относительно небольшое расстояние, и NASA классифицирует все объекты, находящиеся на расстоянии ближе 30 миллионов миль (48 миллионов км), как объекты, сближающиеся с Землей (NEO). Космические агентства по всему миру находятся в постоянном поиске таких объектов, которые могут причинить потенциальный вред Земле.

В ноябре прошлого года NASA отправило миссию Double Asteroid Redirection Test (DART), в рамках которой космический аппарат столкнется с бинарной системой астероидов Дидимос, чтобы определить, можно ли в будущем использовать такие действия по уклонению от потенциально угрожающего внеземного объекта. С другой стороны астероид 7482 (1994PC1) вряд ли станет такой угрозой в будущем.

Астероид (7482) 1994 PC1 будет находиться в созвездии Рыб 18 января 2022 года, в ночь ближайшего сближения с Землей. Иллюстрация Эдди Иризарри/ Stellarium.

 

И если у вас есть желание взглянуть на этот грозный астероид, который в прошлом ошибочно называли "апокалиптическим", все, что вам нужно для этого сделать, - это выйти на улицу с приличным телескопом и, используя инструкции EarthSky, обнаружить его на небе. В случае, если у вас нет такой возможности или просто лень выходить на улицу, вы можете посмотреть прямую трансляцию на сайте проекта Virtual Telescope Project.

Однако это не самый крупный астероид, пролетающий мимо Земли. На сегодняшний день этот рекорд принадлежит астероиду 3122 Florence (1981 ET3), диаметр которого, предположительно, составляет примерно 5,5 миль (8,85 километра). Следующий раз он пролетит мимо Земли в сентябре 2057 года.

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Источники:
https://edition.cnn.com/2022/01/11/world/asteroid-earth-flyby-scn/index.html
https://earthsky.org/space/asteroid-1994-pc1-closest-jan-18-2022/
Virtual Telescope Project.

#nasa #астероид
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