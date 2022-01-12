Система NordicTrack iSelect Adjustable Dumbbells доступна уже сейчас на Amazon по цене 429 долларов США

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Когда вы тренируетесь с гантелями, остановки для добавления или удаления веса могут нарушить весь ход занятий. Чтобы сделать эти перерывы как можно короче, компания NordicTrack представила регулируемые гантели iSelect с голосовым управлением.

Система регулируемых гантелей NordicTrack iSelect работает с Amazon Alexa. iFit реклама

Система iSelect включает в себя две гантели, а также ряд квадратных утяжелителей весом 5 фунтов (2,3 килограмма), которые можно наращивать постепенно. Каждая гантель в общей сложности может весить 50 фунтов (22,7 кг).

Когда спортсмен хочет изменить весовую нагрузку, он помещает гантели в специальный лоток, который связан со сторонним интеллектуальным динамику Amazon-Alexa или другим подобном устройством. Затем подается команда, например, "Alexa, установи вес в 35 фунтов". Моторизованная система в лотке реагирует, добавляя или убирая грузы в течение нескольких секунд.

Управление лотком iSelect также может осуществляться с помощью встроенного пульта управления. Fit

Наряду с запросом определенных общих весовых нагрузок, пользователи могут также попросить увеличить или уменьшить нагрузку на определенную величину, или же попросить задать пользовательскую нагрузку, предварительно установленную для определенного упражнения с гантелями (например, "Alexa, установи вес для разгибания бицепса"). Система позволяет запрограммировать предварительно заданный вес для 15 различных упражнений.

Лоток iSelect оснащен держателем для планшетного компьютера, но пользователи могут использовать свой собственный планшет ( при необходимости). Fit

При этом пользователи также могут физически управлять моторизованным механизмом смены веса с помощью диска регулировки веса на лотке. Цифровой индикатор над этим диском показывает, какой вес выбран.

Система NordicTrack iSelect Adjustable Dumbbells доступна уже сейчас на Amazon по цене 429 долларов США. Эта цена включает в себя 30-дневное семейное членство на платформе онлайн-тренировок материнской компании iFit, которое не требуется для использования гантелей. Кроме того, потенциальные покупатели должны знать, что членство будет автоматически продлеваться на 39 долларов в месяц, если его не отменить.

Источник: iFit

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