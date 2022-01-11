Производитель тренажеров SportsArt представил гребной тренажер, который может преобразовывать усилия человека в электричество. Одна часовая тренировка может обеспечить питание компьютера более чем на два часа.

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Что если бы вы могли заряжать свой ноутбук, одновременно укрепляя мышцы и развивая сердечно-сосудистую систему? Теперь это, возможно, утверждает производитель тренажеров SportsArt, Inc. Компания только что анонсировала новый гребной тренажер G260, который использует "электромагнитную систему торможения [для генерации] энергии во время движения". Это последнее дополнение к серии ECO-POWR, в которую входят эллиптический тренажер, беговая дорожка и несколько стационарных велосипедов.

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Компания SportsArt представила свой продукт на выставке CES 2022. Исполнительный вице-президент компании Рубен Мехиа, поделился подробной информацией о новых продуктах.

Все продукты ECO-POWR, включая гребной тренажер G260 ROWER, преобразуют до 74% энергии человека в полезное электричество. Занимаясь на G260, пользователи могут вырабатывать до 220 Ватт-час электроэнергии за час тренировки. Этой электроэнергии будет достаточно для питания настольного компьютера в течение примерно 2,4 часов. Кроме того, вырабатываемую электроэнергию можно использовать для питания освещения в любой комнате вашего дома.

Электромагнитная система торможения работает аналогично системе рекуперативного торможения на электромобиле. Когда вы нажимаете на тормоза автомобиля, работающего на газе, тормозные колодки прижимаются к диску, и в результате трения образуется энергия в виде тепла, которая рассеивается в окружающей среде. В системе рекуперативного торможения используется специальный магнит для замедления или остановки движения внутреннего колеса. В результате силы трения выделяется энергия, которая используется для питания внутреннего генератора, вырабатывающего электричество.

Все продукты линии ECO-POWR используют запатентованный встроенный инвертор для получения энергии от физических упражнений человека, преобразования её в переменный ток и подачи обратно в местную сеть в качестве пригодной для использования электроэнергии.





Источник: https://www.gosportsart.com

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