Фермер в Турции тестирует VR-гарнитуры на своих коровах, чтобы узнать, будут ли они производить больше молока, если им внушить, что они находятся на зеленых полях.

Долгожданный проект компании Meta по созданию виртуальной реальности Metaverse должен стать началом совершенно новой эры. И хотя многие из нас рады всем возможностям, которые может предложить нам этот новый виртуальный мир, не все виды использования VR предназначены для людей.

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Возможно, вы знаете, что пару лет назад на подмосковной ферме на коров надели очки виртуальной реальности. Утверждалось, что эти VR-наушники помогают коровам расслабиться, предлагая им залитые солнцем виды зеленых пастбищ, чтобы животные были довольны и производили больше молока.

Кочак, занимающийся разведением крупного рогатого скота в Аксарае, опробовал применяемые в России очки виртуальной реальности для увеличения удоя коров и получил положительные результаты. Anadolu Ajansi

Матрица для "счастливых" коров

Теперь фермер из Турции проверяет ту же теорию на своих собственных коровах. Иззет Кочак, животновод и владелец ранчо в Аксарае (Турция), решил оснастить своих коров гарнитурами виртуальной реальности, чтобы проверить, действительно ли животные будут производить больше молока, если будут считать, что находятся не в доильном зале, а на живописном зеленом лугу, залитом солнечным светом.

Кочак сказал, что ему пришлось искать альтернативные способы получения большего количества молока после роста цен на корма в Турции. Перед тем как опробовать очки виртуальной реальности, Кочак сказал, что он включил своему скоту успокаивающую классическую музыку. В беседе с изданием Anadolu Ajansi он сказал: "В России коровам установили очки виртуальной реальности. Мы решили попробовать это в нашем бизнесе. На первом этапе мы опробовали виртуальные гарнитуры на двух наших животных. Эксперимент длился в течение 10 дней. В результате у животных в таких очках повысилось как качество, так и количество молока". По словам Кочака, надои у коров увеличились с 22 до 27 литров в день, те есть примерно на 22 процента.

Очки виртуальной реальности для крупного рогатого скота были первоначально протестированы в России на подмосковной ферме, и, как сообщается, были разработаны при участии ветеринаров. Поскольку результаты испытаний VR-очков на его ферме оказались успешными, Кочак сказал, что он планирует заказать еще 10 гарнитур из России и оснастить ими своих животных.

Хотя первые результаты кажутся благоприятными для фермеров, этот процесс поднимает серьезные вопросы об этичности ведения сельского хозяйства. Стоит ли увеличение количества молока того, чтобы держать животных в такой бычьей матрице, где они не воспринимают реальный мир таким, какой он есть на самом деле?

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Источник: Anadolu Ajansi