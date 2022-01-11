Ученые факультета Медицинской школы Университета Мэриленда провели первую в истории успешную трансплантацию сердца свиньи взрослому человеку с терминальной стадией сердечного заболевания. Пациент жив и находится под наблюдением специалистов.

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В ходе исторической процедуры хирурги в США впервые осуществили пересадку генетически модифицированного сердца свиньи живому человеку. В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно, его организм не отторг свиной орган и сейчас он находится под тщательным наблюдением в Медицинском центре Университета Мэриленда.

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Успешная операция заняла около восьми часов. UMMS

Это выдающееся достижение стало итогом десятилетий работы ученых всего мира. Пожалуй, самыми значительными шагами на пути к этому знаменательному моменту стали достижения в области редактирования генома, позволившие создать органы свиньи, которые не отторгаются иммунной системой человека.

Генетически модифицированное свиное сердце, использованное при пересадке, было предоставлено компанией регенеративной медицины Revivicor и получено от свиньи, в которую было внесено около 10 особых генетических модификаций, ориентированных на снижение вероятности отторжения иммунной системой человека.

Пациентом, получившим трансплантат, был Дэвид Беннетт, 57-летний мужчина с неизлечимой болезнью сердца. Организм пациента был настолько ослаблен, что Беннетт не мог рассчитывать на обычную пересадку сердца, поэтому ему предложили экспериментальное лечение в качестве последней меры.

"У меня был выбор: либо умереть, либо сделать эту операцию", - сказал Беннетт перед пересадкой. "Я хочу жить. Я знаю, что шансы невелики, но для меня это последняя надежда".

После долгих консультаций Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило операцию в рамках программы "сострадательного использования", позволяющей применять экспериментальные методы лечения к пациентам с угрожающими для жизни состояниями.

"Это кульминация многих лет сложнейших исследований по совершенствованию этой техники на животных, время выживания которых превысило девять месяцев", - объясняет Мухаммад Мохиуддин, сотрудник программы ксенотрансплантации сердца в Школе медицины Университета Мэриленда. "FDA использовало наши данные и данные по экспериментальным животным, чтобы разрешить трансплантацию пациенту с терминальной стадией болезни сердца, у которого не было других вариантов лечения. Успешная процедура предоставила ценную информацию, которая поможет медицинскому сообществу усовершенствовать этот потенциально жизненно важный метод для будущих пациентов".

Более десяти лет назад, с момента открытия технологии редактирования генов CRISPR, исследователи активно работали над созданием генетически модифицированных животных, чтобы создать банк органов, пригодных для пересадки человеку.После нескольких успешных доклинических исследований по пересадке генетически модифицированных органов свиней бабуинам, в прошлом году были проведены два ключевых эксперимента по изучению реакции человека на эти органы.

Две трансплантации, проведенные в прошлом году исследователями из NYU Langone, были выполнены у функционально мертвых пациентов, которых несколько дней поддерживали на аппаратах искусственной вентиляции легких. В обоих случаях генетически модифицированная свиная почка была пересажена недавно умершим пациентам, за которыми в течение нескольких дней наблюдали на предмет признаков иммунного отторжения.

Бартли Гриффит, хирург, который провел эту знаменательную процедуру, с осторожным оптимизмом смотрит на перспективы своего пациента. За три дня после операции орган не был отторгнут иммунной системой пациента, но пока строить прогнозы еще рано.

"Это была самая настоящая революция в хирургии, которая еще на один шаг приблизила нас к решению кризиса нехватки органов", - говорит Гриффит. " В настоящее время просто не хватает донорских органов, чтобы удовлетворить длинный список потенциальных клиентов. Мы действуем осторожно, но мы также оптимистично настроены на то, что эта первая в мире операция предоставит новый важный выбор для помощи пациентам в будущем".

В ближайшие дни и недели за Беннеттом будет вестись тщательное наблюдение, исследуя долгосрочные перспективы этой выдающейся вехи в медицинской науке

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Источник: University of Maryland Medical Center