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Браслет Aktiia использует энергию света для круглосуточного мониторинга артериального давления
Монитор кровяного давления швейцарской компании Aktiia - это браслет, надеваемый на запястье, который анализирует скорость и отражение пульсовой волны для определения артериального давления.
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Людям с гипертонией часто приходится измерять артериальное давление с помощью наручной манжеты по нескольку раз в день. Это не только хлопотно, но и не дает полного представления о проблеме - именно для этого предназначен носимый прибор Aktiia, который всегда на связи.

Браслет Aktiia работает с соответствующим программным обеспечением. Aktiia

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Аппаратная часть системы состоит из браслета, который пользователь постоянно носит на запястье. Используя технологию, известную как фотоплетизмография, это устройство излучает импульсы зеленого света, которые проникают через кожу в артерии. Анализируя то, как этот свет отражается от фоторецепторов на нижней стороне браслета, он показывает, как изменяется диаметр артерий с каждым ударом сердца.

Эта информация, в свою очередь, используется для точного расчета текущего артериального давления пользователя. Данные отображаются в режиме реального времени в приложении для смартфона, подключенном по беспроводной связи, которое также ведет запись показаний, чтобы пользователи (и их лечащие врачи) могли видеть, как меняется их артериальное давление на протяжении определенного промежутка времени. Сто пятьдесят показаний автоматически выполняются каждую неделю, как днем, так и ночью, и в различных положениях тела.

Aktiia автоматически выполняет 150 измерений в неделю. Aktiia

 

Aktiia уже прошла европейские клинические испытания, а в ближайшее время будет протестирована на американском рынке в партнерстве с Гарвардской больницей Бригхэм и Женской больницей. Если устройство пройдет проверку FDA, оно должно стать доступным для американских потребителей в конце этого года.  Сейчас это устройство уже продается в Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Франции, Ирландии и Италии. Информация  о доступности в других регионах будет объявлена позже. 

Цены в США пока не объявлены, а в Германии  Aktiia продается по цене 210 Евро (около 238 долларов США). Вероятно,  в России цены будут на 20-30 процентов дороже.

Источник: https://aktiia.com 

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В преддверии Нового года мы сообщали, о  группе австралийских ученых с факультета инженерии и информационных технологий Сиднейского технологического университета которая разработала биосенсор на основе графена  способного распознавать электрические сигналы, транслируемые мозгом  преобразовывая их в команды для управления роботами.

#aktiia
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