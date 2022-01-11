Президент Туркменистана Бердымухамедов поручил экспертам найти способ потушить пятидесятилетний пожар, прозванный "Вратами ада".

Расположенный в пустыне Каракумы, примерно в 161,5 милях (260 километрах) от столицы Туркменистана Ашхабада, газовый кратер Дарваза пылает вот уже на протяжении 50 лет.

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История пожара, который длится уже несколько десятилетий и имеет 226 футов (69 метров) в ширину и 98 футов (30 метров) в глубину, окутана тайной, но чаще всего его объясняют ошибкой при бурении. История гласит, что она образовалась в 1971 году, когда советская буровая машина попала в подземную полость, в результате чего буровая платформа провалилась внутрь и затем была засыпана обвалившимися верхними слоями грунта. (В результате инцидента никто из людей не пострадал). Пытаясь остановить утечку токсичных веществ, специалисты решили выжечь газ, сильно недооценив объемы топлива под ногами.

Дарвазский кратер в Туркменистане, образовавшийся более 50 лет назад в результате проседания грунта под советской буровой установкой, горит уже несколько десятилетий.

Специалисты полагали, что газ выгорит за две-три недели. Однако сегодня, спустя более пятидесяти лет, пожар все еще бушует. Но, хочется надеяться, что ждать осталось недолго.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов настаивает на том, чтобы специалисты в кратчайшие сроки разработали план тушения пожара в газовой воронке "врата ада", утверждая, что он " оказывает негативное воздействие, как на экологическую обстановку, так и на здоровье людей, живущих поблизости", передает агентство Франс Пресс.

"Мы теряем ценные природные ресурсы, за которые могли бы получить значительную прибыль и использовать их для улучшения благосостояния нашего народа", - сказал Бердымухамедов. Если пожар удастся потушить, то газ из антропогенного кратера можно будет экспортировать, а не сжигать впустую.

Darvaza Gas Crater (The Door to Hell) Turkmenistan

Это далеко не единственная попытка властей Туркменистана закрыть "двери в ад". Еще в 2010 году президент страны призывал специалистов потушить пожар, но их усилия оказались тщетными. Интересно удастся ли ученым на этот раз найти способ загасить огонь, так как все прошлые усилия оказались тщетными.

Однако пока пожар продолжается, заброшенный кратер стал одним из самых посещаемых достопримечательностей в Туркмении, а в 2018 году его даже официально переименовали в "Сияние Каракумов".

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Интересное исследование данного антропогенной явления опубликовано в журнале National Geographic. В статье греко-канадский исследователь и искатель приключений Джордж Курунис описал свой спуск в горящий газовый кратер Дарваза.