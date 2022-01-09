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Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
Если раньше для добычи криптовалют ваш ПК взламывали злоумышленники, то сейчас это может сделать официальная антивирусная программа
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В ноябре прошлого года корпорации Google выпустила новый отчет, в котором говорится, что криптовалютные мошенники используют для майнинга взломанные учетные записи Google Cloud. А теперь, как утверждает ресурс Krebs on Security, разработчики антивирусного программного обеспечения Norton 360 нашли  вполне легальный способ добычи криптовалюты на компьютерах клиентов.

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Всемирная штаб-квартира Symantec. hapabapa/iStock

 

Несмотря на то, что эта деятельность юридически законна, это еще не значит, что она не является крайне подозрительной.  "Norton Crypto - это опция, реализованная в Norton 360, с помощью которой вы можете заниматься майнингом криптовалюты, когда ваш компьютер не используется. На текущий момент Norton Crypto доступна только для пользователей компьютеры которых соответствуют необходимым системным требованиям", - говорится на странице FAQ компании.

Только ли 15%?

Norton оставляет себе 15 процентов от суммы добытой крптовалюты, но утверждает, что облачная служба, активирующая программу, является "opt-in", что означает, что клиенты должны дать согласие на ее включение. Однако многие пользователи Norton утверждают, что программу для майнинга достаточно сложно удалить (после полного удаления необходимо чистить реестр и удалять следы антивируса), что означает, что она не так уж и безвредна, как рассказывают в компании.

На своем сайте Norton попытался разъяснить, что он не будет запускать программу без разрешения. "Если вы включили Norton Crypto, но больше не хотите использовать эту функцию, вы можете отключить ее через панель Norton Crypto", - заявляют в компании.

Но на самом деле, Norton не позволяет так просто отключить эту функцию. В результате Norton Crypto будет и дальше продолжать свою энергоемкую деятельностью, принося дополнительную прибыль компании за счет своих пользователей.

"Norton Crypto помогает  добывать криптовалюту Ethereum. Norton создает безопасный цифровой кошелек Ethereum для каждого пользователя", - говорится в FAQ. "Ключ к кошельку зашифрован и надежно хранится в облаке. Только вы имеете доступ к кошельку".

В компании также заявляют, что эта утилита будет работать только на платформах, отвечающих определённым аппаратным и программным требованиям. Сомнительная программа уже вызвала негативную реакцию, как со стороны клиентов, так и со стороны СМИ, а соредактор портала Boing Boing, блогер и писатель-фантаст Кори Доктороу назвал систему "f*****g wild".


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Неужели этих жалоб и всеобщего осуждения будет недостаточно, чтобы остановить этот произвол?

#norton #майнер
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