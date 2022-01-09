Двухместный электрический концепт класса люкс открывает видение будущего персональной мобильности, ориентированной на повышение уровня комфорта пассажиров, дополняя ассортимент концептов Cadillac Halo Concept Portfolio

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На международной выставке CES 2022 компания Cadillac показала совершенно новый цифровой концепт-кар InnerSpace. Ультранизкое, элегантное купе имеет потрясающий внешний вид. Но на самом деле этот проект - концепт интерьера, демонстрирующий, как автономное вождение может быть использовано для создания персонального кинотеатра, такого же уютного, как и любая гостиная.

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Крыша открывается вместе с боковыми дверями, чтобы создать более просторный доступ в салон. Cadillac

Многие задаются вопросом, будут ли пользоваться спросом двухместные автомобили в эпоху автономного вождения. В каждом полностью автономном концептуальном салоне, основное внимание уделяется либо интимной планировке для четырех пяти человек, либо более крупной конфигурации мини-автобуса, удобной для совместных поездок. Когда все управление транспортным средством берет на себя компьютер, все преимущества купе в плане управляемости сводятся на нет, так что, возможно, двухдверный 2-местный автомобиль в конечном итоге окажется забытым динозавром.

В салоне InnerSpace пассажиры располагаются на удобном диване перед изогнутым светодиодным дисплеем. Откиньтесь назад и расслабьтесь. Cadillac

Но концепция InnerSpace говорит: "Не так быстро!", показывая, как спортивный дизайн и двухместный салон могут стать как никогда актуальными в мире самодвижущихся автомобилей.





Cadillac представляет свой концепт как переосмысление традиционных спортивных автомобилей, и хотя он не является классическим кабриолетом, в нем предусмотрена панорамная стеклянная крыша, которая опускается на борта автомобиля, обеспечивая контакт с внешним миром.

В случае необходимости диван разделяется на два отдельных сиденья. Cadillac

Благодаря очень низкой посадке, длинным изгибам и изящной задней части InnerSpace заслуживает внимания как образец дизайна, но главный акцент Cadillac делает на крыше с подъемным механизмом. В уютном салоне два пассажира располагаются на сиденье в стиле скамейки для влюбленных, лицом к изогнутому светодиодному дисплею. На экране можно выбрать приложения дополненной реальности, развлекательные или оздоровительные программы. Подключаемая программная платформа Ultifi от General Motors позволяет добавлять дополнительные темы и функции. Панорамная крыша, окружающая пассажиров, гарантирует, что они никогда не окажутся настолько увлеченными цифровыми медиа, чтобы потерять связь с окружающей действительностью.

Концепция InnerSpace Concept демонстрирует изящный и спортивный стиль. Cadillac.

Поскольку не всем пассажирам придется по душе уютная обстановка на кресле для влюбленных, сиденье InnerSpace может раскладываться на два отдельных сиденья, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Эта функция также может быть полезна для пары, которая начала путешествие, нежно обнявшись, но в середине пути решила, что хочет немного другого.

Подготовьтесь к комфортному путешествию в InnerSpace. Cadillac

Низкая посадка InnerSpace стала возможной благодаря децентрализованной компоновке батарейных модулей Ultium, что также позволило увеличить внутреннее пространство салона. Шины Goodyear с технологией SoundComfort смягчают резонанс звуковых волн, делая езду тише, а цифровая система слежения за шинами Sightline передает информацию о давлении в шинах, температуре и нагрузке. Впрочем, вряд ли пары в автомобиле с таким уровнем обособленности человека и машины будут настолько озабочены статистикой шин.

InnerSpace - низкий, спортивный концепт-кар с пространством для двоих. Cadillac

Спорткар InnerSpace является частью проекта Cadillac - Halo Concept Porfolio. На прошлогодней выставке CES 2021 были представлены концепты PersonalSpace solo eVTOL и SocialSpace shuttle. Автомобили Halo должны стать "видением следующего десятилетия и ближайшего будущего".