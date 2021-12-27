Intel, TSMC и Samsung инвестируют в новые фабрики, но до их ввода в эксплуатацию пройдет не менее двух лет. По оценкам экспертов, кризис продлится до 2023 года.

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Уже никто не отрицает, что в мире существует дефицит микросхем. В прошлом месяце мы сообщали, что Япония обещала выделить 5,2 миллиарда долларов (примерно 600 миллиардов иен) на поддержку производителей полупроводников, чтобы помочь решить проблему нехватки чипов в мире.

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D-Keine/iStock

Но хватит ли этой суммы? Скорее всего, нет. По крайней мере, так сообщил инвесторам генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) во время последнего телефонного разговора о доходах компании.

"Из-за нехватки компонентов, (не относящихся к памяти) спрос на продукты с поддержкой DDR5 значительно превышает предложение. Этот факт негативно влияет на способность производителей создавать модули DDR5 в необходимом количестве. Мы ожидаем, что в течение 2022 года дефицит снизится, что позволит увеличить объемы поставок модулей DDR5 уже во второй половине 2022 года", - сказал генеральный директор.

Что это означает для пользователей? Автомобили дорожают, производители компьютеров с трудом справляются с ростом потребительского спроса, а выпуск многих продуктов сильно задерживается, например, PlayStation 5, все еще невозможно заказать даже спустя год после ее запуска, сообщает Yahoo Finance.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер говорит, что расширение мощностей в Малайзии является частью стратегии компании, направленной на преодоление глобального дефицита микросхем. (Nikkei montage/Reuters/AP)

Частично в этом виноват COVID. Автопроизводители предполагали, что люди не захотят покупать автомобили во время пандемии, и замедлили производство, но оказалось, что все было наоборот. COVID также заставил снизить темпы работы многих производственных линий, в частности, предприятий по производству микросхем.

Компании пытаются что-то предпринять в связи с кризисом. Intel, TSMC и Samsung инвестируют в новые заводы, но до их ввода в эксплуатацию пройдет не менее двух лет.

По оценкам экспертов, дефицит будет продолжаться вплоть до 2022 - 2023 годов. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что, по его мнению, такая тенденция сохранится до 2023 года. "COVID нарушил цепочки поставок, вызвав отрицательную динамику. Спрос вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, а нарушение логистических схем создало очень большой разрыв, поэтому резко возросший спрос сохранится", - заявил он изданию Nikkei.

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