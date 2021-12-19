Технология 5G стремительно развивается, обгоняя другие беспроводные сети и очень скоро может стать стандартом в сфере мобильной связи. Но в последнее время появилось много активистов, заявляющих, что эта технология может быть вредна для здоровья человека.
реклама
Протестные настроения привели к росту спроса на продукты для защиты от 5G, которые якобы предохраняют от вредного излучения. Многие из подобных изделий оказались мошенничеством и по последним данным BBC они могут быть ещё и опасны.
Государственный комитет по ядерной безопасности и радиационной защите Голландии (ANVS) опубликовал на сайте предостережение о десяти продуктах, которые он признал радиоактивными, среди которых оказались и ожерелья Quantum Pendant (anti-5G). ANVS предупредил, что при длительном ношении эти изделия могут причинять вред здоровью человека."Не надевайте и не носите его, уберите его в безопасное место и ждите инструкций по возврату", - отмечается в заявлении ANVS. Государственное ведомство заявило, что запрещает продажу данных аксессуаров на территории страны, а также обязало всех продавцов, срочно изъять из торговых сетей весь радиоактивный товар и проинформировать об этом своих покупателей.
В целом, ученые утверждают, что технология 5G совершенно безопасна. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, работа мобильных сетей 5G не многим отличается от существующих стандартов 3G и 4G, что делает её практически безвредной."
Между тем ученые из Орегонского университета провели исследование, чтобы определить воздействие технологии 5G на живые организмы. Исследователи в течение двух суток подвергали эмбрионы аквариумных рыбок данио-рерио воздействию электромагнитного излучения на частоте 3,5 ГГц, которая обычно используется в сотовых телефонах с поддержкой 5G. Они не обнаружили существенного влияния на смертность, формирование и развитие эмбрионов, а также изменение поведенческих реакций на внешние раздражители.
Однако следует отметить, что более 215 ученых из 40 разных стран обратились в Федеральную комиссию по связи США с просьбой проанализировать риски для здоровья и экологические проблемы, прежде чем приступать к развертыванию инфраструктуры 5G.
И все же, беспокойство по поводу использования технологии 5G не должно подталкивать людей к покупке совершенно бесполезных, а порой и вредных продуктов.
В начале осени жители села в Башкирии снесли вышку обычной сотовой связи, подозревая, что на ней установлено 5G оборудование. Селяне были недовольны несогласованной установкой конструкции, другие опасались за свое здоровье.