Кулон Quantum якобы защищающий человека от вредного излучения технологии 5G сам оказался радиоактивным

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Технология 5G стремительно развивается, обгоняя другие беспроводные сети и очень скоро может стать стандартом в сфере мобильной связи. Но в последнее время появилось много активистов, заявляющих, что эта технология может быть вредна для здоровья человека.

Кулон Quantum Pendant (anti-5G) якобы защищающий человека от вредного излучения технологии 5G сам оказался радиоактивным. ANVS реклама

Протестные настроения привели к росту спроса на продукты для защиты от 5G, которые якобы предохраняют от вредного излучения. Многие из подобных изделий оказались мошенничеством и по последним данным BBC они могут быть ещё и опасны.

Государственный комитет по ядерной безопасности и радиационной защите Голландии (ANVS) опубликовал на сайте предостережение о десяти продуктах, которые он признал радиоактивными, среди которых оказались и ожерелья Quantum Pendant (anti-5G). ANVS предупредил, что при длительном ношении эти изделия могут причинять вред здоровью человека."Не надевайте и не носите его, уберите его в безопасное место и ждите инструкций по возврату", - отмечается в заявлении ANVS. Государственное ведомство заявило, что запрещает продажу данных аксессуаров на территории страны, а также обязало всех продавцов, срочно изъять из торговых сетей весь радиоактивный товар и проинформировать об этом своих покупателей.

В целом, ученые утверждают, что технология 5G совершенно безопасна. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, работа мобильных сетей 5G не многим отличается от существующих стандартов 3G и 4G, что делает её практически безвредной."

Данио-рерио, Дамский чулок, или брахиданио-рерио ] (лат. Danio rerio) — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Является модельным организмом используемые для изучения тех или иных свойств, процессов или явлений живой природы.

Между тем ученые из Орегонского университета провели исследование, чтобы определить воздействие технологии 5G на живые организмы. Исследователи в течение двух суток подвергали эмбрионы аквариумных рыбок данио-рерио воздействию электромагнитного излучения на частоте 3,5 ГГц, которая обычно используется в сотовых телефонах с поддержкой 5G. Они не обнаружили существенного влияния на смертность, формирование и развитие эмбрионов, а также изменение поведенческих реакций на внешние раздражители.

Экспериментальная аппаратура, использованная во время исследования. Oregon State University

Однако следует отметить, что более 215 ученых из 40 разных стран обратились в Федеральную комиссию по связи США с просьбой проанализировать риски для здоровья и экологические проблемы, прежде чем приступать к развертыванию инфраструктуры 5G.

И все же, беспокойство по поводу использования технологии 5G не должно подталкивать людей к покупке совершенно бесполезных, а порой и вредных продуктов.

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В начале осени жители села в Башкирии снесли вышку обычной сотовой связи, подозревая, что на ней установлено 5G оборудование. Селяне были недовольны несогласованной установкой конструкции, другие опасались за свое здоровье.