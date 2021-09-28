Одни были недовольны несогласованной установкой конструкции, другие опасались за свое здоровье.

По словам местных жителей, одни были недовольны несогласованной установкой конструкции, другие опасались за свое здоровье.

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Вышка была смонтирована около деревни Ташбулатово в Абзелиловском районе Башкирии. По информации агентства "Башинформ", вышка принадлежавшая компании Tele2, была возведена на территории арендованного участка.

В Башкирии жители села снесли вышку сотовой связи

Местные жители стали недовольны "произволом": их якобы не спрашивали о разрешении на установку сооружения. "Оно будет мешать людям, живущим по соседству. При порывах ветра она будет свистеть, издавать гул, вибрировать. Да и излучение никто не отменял", - пишут жители села в социальных сетях. - Почему вышки ставят через каждый километр? В том же Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле две. Зачем нужна третья?".

Люди подумали, что построенная вышка может "излучать", по их мнению, "вредную" сеть 5G, поэтому в итоге снесли ее трактором. Однако, по заверениям оператора, она была построена для обеспечения местных жителей связью 2G и 4G.

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Оказывает ли технология 5G какое-либо влияние на здоровье?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследования частот, используемых в 5G, ограничены. Существует больше исследований о влиянии на здоровье электромагнитных полей всего спектра. Однако их результаты противоречивы.

На сегодняшний день ЭМП потенциально связаны с:

Нагреванием тканей

Небольшое исследование 2017 года показало, что мобильные телефоны используют частоты от 1,8 до 2,2 ГГц. По данным ВОЗ, эти частоты вызывают нагрев тканей.

Нагрев тканей происходит, когда ваша кожа поглощает электромагнитную энергию. Это вызывает небольшое повышение температуры в мозге и теле.

Исследование 2021 года также показало, что с возрастом люди испытывают большее нагревание тканей, связанное с ЭМП. Кроме того, чем выше ЭМП, тем больше они поглощают. Это связано с тем, что у пожилых людей, как правило, уменьшается толщина кожи и кровоток.

Однако нагрев тканей считается кратковременным и минимальным. Федеральная комиссия по связи (FCC) также утверждает, что население подвергается воздействию ЭМП очень низкой частоты. Эти уровни слишком малы, чтобы вызвать значительный нагрев тканей.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, как конкретно 5G воздействует на ткани человека.

Когнитивная функция

Влияние воздействия 5G на когнитивные функции еще не изучено.

Есть некоторые исследования, связанные с ЭМП от других источников. В небольшом исследовании 2017 года ученые изучали, как использование мобильного телефона влияет на когнитивные функции. Исследователи обнаружили, что использование мобильного телефона в течение не менее 90 минут в день связано с нарушениями внимания.

Небольшой обзор исследований 2018 года выявил противоречивые данные. Исследователи изучили 43 исследования, касающиеся ЭМП и когнитивных функций. Они пришли к выводу, что не существует надежной связи между ЭМП и когнитивными проблемами.

Рак

В 2011 году Международное агентство по изучению рака (IARC) заявило, что ЭМП являются "возможно канцерогенными" для человека. Классификация была составлена 30 учеными из 14 стран.

На сегодняшний день большинство исследований изучали потенциальную связь между ЭМП и раком мозга. Но результаты были непоследовательными.

Например, обзор исследований 2017 года показал, что ЭМП-излучение от мобильных телефонов связано с глиомой, одним из видов рака мозга. Исследование 2018 года, с другой стороны, не выявило четкой связи между высокочастотными ЭМП и опухолями мозга.

Опять же, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли частота 5G способствовать развитию рака.

Вредна ли частота или излучение 5F для животных?

Существует ограниченное количество исследований о том, как конкретно 5G влияет на животных.

Большинство исследований проводилось на мышах или крысах. Например, исследование на животных в 2019 году показало, что ЭМП от мобильных телефонов связано с повреждением ДНК у мышей и крыс. Другое исследование, проведенное в 2016 году на животных, показало, что ЭМП любой частоты может нанести вред нервной системе.

В обзоре исследований 2020 года также изучалось, как ЭМП влияет на такие организмы, как улитки и лягушки. Исследователи определили, что пока неясно, оказывают ли ЭМП негативное воздействие на животных.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, как 5G влияет на животных, если влияет вообще.

Ложные утверждения о рисках для здоровья

С момента появления 5G в социальных сетях появилось множество ложных утверждений о его вреде для здоровья. Примеры таких мифов включают:

- Вакцины COVID-19 содержат микрочипы 5G

- Выпуск 5G используется для сокрытия пандемии COVID-19

- 5G вызывает головные боли, мигрени и головокружения.

За этими утверждениями нет никаких доказательств.

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И тем не менее необходимо понимать, что появление новых разработок всегда таит в себе определенные риски, и ученые это прекрасно понимают. В связи с тем, что технология 5G является абсолютно новой, потребуются годы и даже десятки лет наблюдений, чтобы выяснить, влияет ли она каким-то образом на здоровье человека и животных.