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Геймер собрал гигантский компьютер внутри Minecraft на котором можно играть в игры
Перед вами Chungus 2: 8-битный компьютер, работающий на частоте 1 Гц. На нём можно играть в такие видеоигры, как Змейка, Тетрис и даже использовать в качестве графического калькулятора.
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Гений Minecraft создал внутри видеоигры 8-битный компьютер, который может играть в такие видеоигры, как "Змейка", "Тетрис" или даже выступать в роли графического калькулятора, сообщает PC World. Каждая игра и приложение также создаются виртуально в Minecraft, подключаясь к компьютеру как игровой картридж.

Sammyuri/YouTube

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Игроку Minecraft по имени "Sammyuri" потребовалось семь месяцев, чтобы создать процессор под названием Chungus 2 (Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit). Согласно изданию Futurism, "получившийся виртуальный компьютер - при условии, что длина и высота каждого блока составляет метр - был бы высотой с 20-этажный дом, если бы его построили в реальной жизни".Процессор имеет тактовую частоту 1 ГГц, 256 байт оперативной памяти и экран 32×32.

Как осуществляется управление в игре? Ваш цифровой персонаж Minecraft прыгает по кнопкам величиной с блок. Sammyuri выложил на YouTube видео о том, как пользоваться компьютером.

  Chungus 2 - очень мощный 1 Гц компьютер для Minecraft

"Возможно, мне следовало бы пояснить это в видео, но все показанные программы были ускорены от сотни до нескольких тысяч раз, чтобы сделать их действительно пригодными для воспроизведения / просмотра в реальном времени", - написал Саммиури в комментарии к своему видео на YouTube. "Хотя 1 Гц - это, безусловно, быстро для процессора [Minecraft], но это совсем не так быстро, как показано в ролике".

Если вы хотите убедиться в работоспособности Chungus 2 и запустить его на собственном компьютере исходники находятся адресу mc.openredstone.org

Игроки Minecraft постоянно, что-то строят и модернизируют, недавно они создали большой реалистичный  город, или даже модель Земли в масштабе 1:1. 

   Земля в Minecraft в масштабе 1:1 ... впервые в истории.

Minecraft - это интересная игра, которая позволяет пользователям проявлять всю свою фантазию и создавать невероятные объекты, которые восхищают и удивляют.

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Если мы подождем несколько лет, то возможно, как кто-то построит в игре достаточно мощный компьютер позволяющий запустить Minecraft внутри Minecraft и тогда вселенная, вероятно, взорвется.

#minecraft
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