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С тех пор как в 1970-е годы на кредитные карты были нанесены магнитные полосы, их использование быстро распространилось благодаря существенным преимуществам по сравнению с наличными деньгами. Карманные, портативные, безопасные и практически не имеющие материальной ценности кредитные карты быстро завоевали популярность среди потребителей. Но инновации в области цифровых платежей могут ознаменовать скорый конец физических дебетовых и кредитных карт в том виде, в котором мы их знаем, предоставив место для цифровых кошельков.

Credit: Pixabay. реклама

Цифровой кошелек, иногда называемый мобильным кошельком, - это просто электронная копия вашего карманного кошелька без наличных денег. В нем может храниться информация о кредитной карте, которую можно использовать для мгновенной оплаты в Интернете или в торговых точках с помощью бесконтактного устройства обработки платежей. Кроме того, в нем можно хранить карты постоянного покупателя, билеты на самолет или концерт, а также практически все ценные вещи, которые вы всегда носите с собой.

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Некоторые приложения, позволяющие легко переносить кредитные карты на телефон, включают Apply Pay, Google Pay и Samsung Pay. Fitbit Pay и Garmin Pay - это примеры цифровых кошельков для ваших смарт-часов. Paypal и Venmo, популярные сервисы денежных переводов, тоже можно рассматривать как цифровые кошельки.

Современные технологии говорят о том, что за цифровыми кошельками будущее, и эти тренды только усиливаются благодаря пандемии и связанными с ней ограничениями. Согласно недавнему исследованию, проведенному Chase Bank в 2021 году, 47 процентов участников опроса заявили, что они уже используют бесконтактные способы оплаты. При этом основная причина звучала: "так удобнее".

Эволюция платежных систем реклама

“В этой отрасли мы видим, как "владелец карты" постепенно становится "владельцем счета", поскольку мы все больше движемся к миру без физических карт", - сказал Джерри Крафт, эксперт индустрии кредитных карт, который сейчас является генеральным директором компании Corserv, предоставляющей банкам и финансовым компаниям возможности для осуществления платежных операций.

Наблюдаемая тенденция совершенно очевидна: физические карты быстро выходят из употребления, освобождая место для цифрового кошелька и демонстрируя стремительные темпы внедрения других финансовых инноваций, таких как Цифровые платежные документы.

"Цифровые кошельки останутся. Apple, Google, PayPal, Goldman Sachs инвестируют миллиарды долларов, чтобы вывести из употребления обычные кредитные и дебетовые карты. Мы уже видим, как эта тенденция набирает обороты", - говорит Нилеш Мехта, основатель и генеральный директор компании Independence Bridge Consulting в Филадельфии. Дело не в том, что технологии стали намного лучше за последние 10 лет, а в том, что эти компании смогли объединить многие популярные функции в одном устройстве - вспомните цифровые камеры и iPod". У среднего американца есть несколько кредитных карт, которые становятся обузой, потому что они часто теряют их. Даже банки признают, что американцам нравятся удобства, которые приносят им эти технологии, и возможность использовать кредиты в мобильных приложениях - одна из них".

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Не все потребители, особенно старшего возраста, пока еще спокойно воспринимают эту технологию. Однако пандемия, похоже, подстегнула интерес и это видно по сокращению количества операций с наличными средствами.

Биометрическая аутентификация, идентификация

Потребители в возрасте 65 лет и старше платили наличными в 26% случаев в 2020 году, что на 7% меньше, чем в 2019 году, говорится в исследовании Федеральной резервной системы США " Diary of Consumer Payment Choice Study".

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Но что может ожидать нас в будущем кроме цифровых кошельков? Следующим шагом в обработке платежей может стать использование биометрической аутентификации, такой как отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза и распознавание лица. И точно так же, как сейчас совершатся покупки при помощи интернет-устройств в Amazon, Google, Yandex или Сбермаркете возможно, мы будем совершать покупки через автомобили и даже холодильники. Представьте себе умный холодильник, который будет отслеживать наличие продуктов и автоматически заказывать их, по мере необходимости.