Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Компания Tokamak Energy планирует создать высокотемпературную плазму в 100 миллионов градусов
Стартап Tokamak Energy ведет разработку компактной термоядерной установки токамак ST40. В ближайшее время компания планирует создать в нём плазму с температурой 100 миллионов градусов °C
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Частная компания Tokamak Energy, занимающаяся разработками в области ядерного синтеза, недавно опубликовала последние данные о своем прогрессе на пути к использованию термоядерной энергии Солнца. В конце прошлого месяца компания из Оксфорда, (Великобритания), представила последние результаты испытаний своей экспериментальной компактной термоядерной установки токамак ST40. Испытания показали, что в ST40 были созданы условия, необходимые для достижения самых высоких температур плазмы, когда-либо достигнутых в сферическом токамаке.

Tokamak Energy

Использование потенциала Солнца

реклама

Токамаки - это реакторы термоядерного синтеза, разработкой подобных установок занимаются такие организации, как Tokamak Energy, Commonwealth Fusion Systems при поддержке Билла Гейтса и Корейский институт термоядерной энергии (KEF) , который недавно установил очередной рекорд,  создав в своем реакторе плазму с температурой в один миллион градусов °C и удерживая её в течение 30 секунд.


ST40 - новый сферический токамак. Tokamak Energy

 


Хотя другие токамаки, такие как JSTAR Корейского института термоядерной энергии, добились более высоких температур, чем установка Tokamak Energy,  компания считает, что разрабатываемый ею тип установки будет иметь решающее значение для создания коммерческого термоядерного синтеза." Традиционные" токамаки и раньше достигали более высоких температур, но они гораздо крупнее", - говорится в сообщении. "Ключом к развитию коммерческой термоядерной энергетики является достижение стабильной высокотемпературной плазмы в компактных устройствах, таких как сферический токамак". В настоящее время компания Tokamak Energy приближается к важной отметке - созданию плазмы с температурой 100 миллионов градусов °C". Это намного выше, температуры внутри солнечного ядра.

ST40 - новый сферический токамак. Tokamak Energy

Вопрос не в том, "удастся ли", а в том "когда именно"

Теоретически, реакторы ядерного синтеза уже могут производить безграничное количество энергии. Однако ключевым моментом для того, чтобы сделать термоядерный синтез коммерческим, является производство гораздо большего количества энергии, чем требуется для работы оборудования. Ядерный синтез - это реакция, которую Солнце и звезды используют для производства энергии уже много миллионов лет. Во время термоядерной реакции легкие атомные ядра сталкиваются друг с другом, образуя более тяжелое ядро, при этом выделяется огромное количество энергии. В токамаке для контроля и стабилизации высокотемпературной плазмы используются очень мощные магниты.

Видение компании Tokamak Energy о получении безграничной, чистой и доступной энергии коммерческого термоядерного синтеза. Tokamak Energy

В видеоинтервью BBC Крис Келсалл, генеральный директор компании Tokamak Energy, сказал: "Вопрос не в том, "удастся ли", а в том, "когда именно". Решение находится на поверхности, прямо перед нами, у матери-природы. Нам нужно найти ключ и открыть сейф к этому решению. И оно будет найдено". Если компания Tokamak Energy и другие фирмы, занимающиеся ядерным синтезом, действительно освоят энергию Солнца, они создадут технологию, которая практически не производит отходов, что позволит миру окончательно отказаться от ископаемого топлива.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Источник: https://www.tokamakenergy.co.uk/

#плазма
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пентагон работает над лазерной технологией передачи голосовых сообщений на расстоянии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
119
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
33
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
43
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
17
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
22
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
12
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
25
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
33
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
14
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
10
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
25
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
11
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Киану Ривз заявил о том, что владеет криптовалютой, но не планирует пока её продавать
26
TSMC начала переговоры о строительстве предприятия в Германии
4
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
17
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не выйдет на облачных сервисах
9
Похоже NVIDIA готовит бюджетную мобильную видеокарту GeForce MX550 с 2 ГБ видеопамяти
7
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
21

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
180
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
14
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
93
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
11
Поговорим о мини домах
114
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
21

Сейчас обсуждают

Меровинген
20:28
Ну ведьмак круче, чем этот кал недоделанный
Продажи Cyberpunk 2077 в 2021 году оказались в 4 раза ниже запланированных и продолжают падать
Твоя мамка
20:28
Чет я не вижу на пс5 переменной частоты кадров
На рынке появляется ненастоящий HDMI 2.1, но разработчики стандарта не видят в этом проблемы
Karely Coleman
20:21
проблема угона и тогда будет актуальна. А вообще да, бабы это проблемы и раковая опухоль общества
Выращенный учёными мини-желудок способен сокращаться и вырабатывать кислоту
Dmitry Mitry
20:21
Глянул сюжет, там просто лютый повесточный треш с сильными чернозадыми женщинами и матриархатом. Думаю, хоронить можно не глядя
Более десяти минут геймплея технологичного боевика Forspoken
Дмитрий Елохин
20:20
Плевать я хотел бы на эти сборки, используй люди их исключительно на своих ПК. Но нет же, пришёл я однажды в школу, где раньше учился, и увидел там десятку от офкорского. И ставил это ни абы какой Вас...
Рейтинг худших сборок Windows по мнению аудитории популярных торрент-трекеров
Karely Coleman
20:17
но фишка в том, что Феррари, Бугатти и прочих кормят и делают с ними что хотят фиат и фольксваген
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
wwr222
20:16
Ну да.
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
Karely Coleman
20:14
да не, они больше про украину пишут. Даже в таких темах
Сын первого замглавы Администрации президента Владимир Кириенко стал гендиректором VK
Kotory
20:13
неплохой наброс, аж п0цреотов всех мастей порвало в комментариях
Поговорим о мини домах
Синий не фанат
20:11
Прикольно наверно за +5% в Трое доплачивать +100$
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем