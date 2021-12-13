Стартап Tokamak Energy ведет разработку компактной термоядерной установки токамак ST40. В ближайшее время компания планирует создать в нём плазму с температурой 100 миллионов градусов °C

Частная компания Tokamak Energy, занимающаяся разработками в области ядерного синтеза, недавно опубликовала последние данные о своем прогрессе на пути к использованию термоядерной энергии Солнца. В конце прошлого месяца компания из Оксфорда, (Великобритания), представила последние результаты испытаний своей экспериментальной компактной термоядерной установки токамак ST40. Испытания показали, что в ST40 были созданы условия, необходимые для достижения самых высоких температур плазмы, когда-либо достигнутых в сферическом токамаке.

Tokamak Energy

Использование потенциала Солнца

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Токамаки - это реакторы термоядерного синтеза, разработкой подобных установок занимаются такие организации, как Tokamak Energy, Commonwealth Fusion Systems при поддержке Билла Гейтса и Корейский институт термоядерной энергии (KEF) , который недавно установил очередной рекорд, создав в своем реакторе плазму с температурой в один миллион градусов °C и удерживая её в течение 30 секунд.





ST40 - новый сферический токамак. Tokamak Energy





Хотя другие токамаки, такие как JSTAR Корейского института термоядерной энергии, добились более высоких температур, чем установка Tokamak Energy, компания считает, что разрабатываемый ею тип установки будет иметь решающее значение для создания коммерческого термоядерного синтеза." Традиционные" токамаки и раньше достигали более высоких температур, но они гораздо крупнее", - говорится в сообщении. "Ключом к развитию коммерческой термоядерной энергетики является достижение стабильной высокотемпературной плазмы в компактных устройствах, таких как сферический токамак". В настоящее время компания Tokamak Energy приближается к важной отметке - созданию плазмы с температурой 100 миллионов градусов °C". Это намного выше, температуры внутри солнечного ядра.

ST40 - новый сферический токамак. Tokamak Energy



Вопрос не в том, "удастся ли", а в том "когда именно"

Теоретически, реакторы ядерного синтеза уже могут производить безграничное количество энергии. Однако ключевым моментом для того, чтобы сделать термоядерный синтез коммерческим, является производство гораздо большего количества энергии, чем требуется для работы оборудования. Ядерный синтез - это реакция, которую Солнце и звезды используют для производства энергии уже много миллионов лет. Во время термоядерной реакции легкие атомные ядра сталкиваются друг с другом, образуя более тяжелое ядро, при этом выделяется огромное количество энергии. В токамаке для контроля и стабилизации высокотемпературной плазмы используются очень мощные магниты.

Видение компании Tokamak Energy о получении безграничной, чистой и доступной энергии коммерческого термоядерного синтеза. Tokamak Energy



В видеоинтервью BBC Крис Келсалл, генеральный директор компании Tokamak Energy, сказал: "Вопрос не в том, "удастся ли", а в том, "когда именно". Решение находится на поверхности, прямо перед нами, у матери-природы. Нам нужно найти ключ и открыть сейф к этому решению. И оно будет найдено". Если компания Tokamak Energy и другие фирмы, занимающиеся ядерным синтезом, действительно освоят энергию Солнца, они создадут технологию, которая практически не производит отходов, что позволит миру окончательно отказаться от ископаемого топлива.

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Источник: https://www.tokamakenergy.co.uk/