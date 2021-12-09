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В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
Хотя это и не полный запрет, но он перекрывает доступ к никотиносодержащим продуктам для целого поколения. Ожидается, что он вступит в силу к концу 2022 года. Но возникает вопрос, будет ли это работать?
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По сообщению агентства Reuters, Новая Зеландия планирует принять новый закон, который предотвратит приобщение к курению целого поколения и позволит к 2025 году снизить уровень курения среди взрослого населения страны до 5 процентов.

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Новая Зеландия хочет добиться, чтобы уровень курящих среди взрослого населения опустился ниже 5 процентов. solidcolours/iStock

 


Согласно данным, опубликованным правительством Новой Зеландии, курение является одной из основных предотвратимых причин смерти в островном государстве. Курение убивает 5 000 человек каждый год в стране, где курят около 11,6 процента людей старше 15 лет, говорится в другом материале Reuters. Однако среди коренного населения уровень курения гораздо выше: 29 процентов маори и 18 процентов представителей народности пасифика пристрастились к этой пагубной привычке, сообщает газета Guardian.

Существующие в Новой Зеландии законы о курении запрещают покупку табачных изделий лицам моложе 18 лет, и это одна из 17 стран, где обязательна обезличенная упаковка сигарет, сообщает Reuters.  Хотя благодаря этому за десять лет уровень распространения курения среди взрослого населения снизился с 18 до чуть менее 12 процентов, правительство намерено снизить этот показатель до пяти процентов в течение следующих пяти лет.

Этот шаг также направлен в основном на коренное население, среди которого уровень курения все еще остается высоким, и если бы не новый закон, потребовались бы десятилетия, чтобы этот показатель упал ниже 5 процентов.

Предлагаемый нормативный акт запретит всем, кому в 2027 году исполнится 14 лет,  законно покупать сигареты в течение всей жизни. Принятие данного документа призвано остановить курение целого поколения в стране. В течение следующих нескольких месяцев правительство будет консультироваться с целевой группой по здравоохранению маори, а затем в июне представит проект закона в парламент, который может быть принят  к концу следующего года.

Помимо возрастных ограничений, правительство также рассматривает возможность сокращения количества магазинов, продающих сигареты в стране с 2024 года, а также намерено снизить уровень содержания никотина в продукции с 2025 года, что позволит людям легче бросить курить.

Согласно отчету The Guardian, хотя уровень курения среди молодежи в Новой Зеландии снизился, на смену ему пришел вейпинг, причем даже среди тех, кто никогда бы не стал курить. Опрос 19 000 учащихся старших классов, проведенный в этом году, показал, что 20 процентов из них ежедневно употребляют вейп с высоким содержанием никотина. Для сравнения, в ходе опроса 2018 года было установлено, что только три процента учащихся этой возрастной группы курят ежедневно, сообщает The Guardian.

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Правительство пока не сообщило, как оно планирует обеспечить соблюдение этого закона и будет ли он распространяться на приезжих, которые могут провезти эти продукты контрабандой. Хотя это не полный запрет на сигареты, как в Бутане, розничные продавцы табачных изделий предупреждают, что это может привести к появлению черного рынка этих продуктов, сообщает Reuters.

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Asmodeus
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Это ж насколько надо быть криворукими... 🤣😂
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Jurten Krieg
20:07
Вот это просто эталон завистливого, нищего пидopaxeна из палаты мер и весов.
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Spamhommer
20:07
Интересно, каких таких забористых шышек обкурились ньюзеландские госдумцы?
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
OsirisD2
20:05
вата, почитай определение, себя узнал?) "Ватнику очень нужен Хозяин и пастух ака «сильная рука». Отношения между странами и между людьми ватник понимает исключительно через призму тюремно-казарменной...
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
wwr222
20:05
Мое мнение:сам пиши статьи,а не передирай из других источников.Купи проц и замочи статью...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
OsirisD2
20:04
путлеру и его прихвостням надо дать вышку как минимум, а лучше пожизненное, с этим согласен ;) вата, я к Украине не имею никого отношения, я в России живу, и в Украине никогда не был xD
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Spamhommer
20:03
Да, умеют мелкомягкие заряжать счётчиков в свою сторону баблом.
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Jurten Krieg
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perorist
20:01
это из серии алкашей, рассказывающих, что они могут в любой момент бросить и это не вызывает зависимости. и они безопасны для общества. в итоге все акуевают от этих бухариков. и семья, и соседи, и люб...
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
SATelit
20:01
Губами растоптал, взял в другую руку и причмокивая втягивая в себя кожаный ремень AMD ещё раз растоптал)))
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
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