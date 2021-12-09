Хотя это и не полный запрет, но он перекрывает доступ к никотиносодержащим продуктам для целого поколения. Ожидается, что он вступит в силу к концу 2022 года. Но возникает вопрос, будет ли это работать?

По сообщению агентства Reuters, Новая Зеландия планирует принять новый закон, который предотвратит приобщение к курению целого поколения и позволит к 2025 году снизить уровень курения среди взрослого населения страны до 5 процентов.

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Новая Зеландия хочет добиться, чтобы уровень курящих среди взрослого населения опустился ниже 5 процентов. solidcolours/iStock





Согласно данным, опубликованным правительством Новой Зеландии, курение является одной из основных предотвратимых причин смерти в островном государстве. Курение убивает 5 000 человек каждый год в стране, где курят около 11,6 процента людей старше 15 лет, говорится в другом материале Reuters. Однако среди коренного населения уровень курения гораздо выше: 29 процентов маори и 18 процентов представителей народности пасифика пристрастились к этой пагубной привычке, сообщает газета Guardian.

Существующие в Новой Зеландии законы о курении запрещают покупку табачных изделий лицам моложе 18 лет, и это одна из 17 стран, где обязательна обезличенная упаковка сигарет, сообщает Reuters. Хотя благодаря этому за десять лет уровень распространения курения среди взрослого населения снизился с 18 до чуть менее 12 процентов, правительство намерено снизить этот показатель до пяти процентов в течение следующих пяти лет.

Этот шаг также направлен в основном на коренное население, среди которого уровень курения все еще остается высоким, и если бы не новый закон, потребовались бы десятилетия, чтобы этот показатель упал ниже 5 процентов.

Предлагаемый нормативный акт запретит всем, кому в 2027 году исполнится 14 лет, законно покупать сигареты в течение всей жизни. Принятие данного документа призвано остановить курение целого поколения в стране. В течение следующих нескольких месяцев правительство будет консультироваться с целевой группой по здравоохранению маори, а затем в июне представит проект закона в парламент, который может быть принят к концу следующего года.

Помимо возрастных ограничений, правительство также рассматривает возможность сокращения количества магазинов, продающих сигареты в стране с 2024 года, а также намерено снизить уровень содержания никотина в продукции с 2025 года, что позволит людям легче бросить курить.

Согласно отчету The Guardian, хотя уровень курения среди молодежи в Новой Зеландии снизился, на смену ему пришел вейпинг, причем даже среди тех, кто никогда бы не стал курить. Опрос 19 000 учащихся старших классов, проведенный в этом году, показал, что 20 процентов из них ежедневно употребляют вейп с высоким содержанием никотина. Для сравнения, в ходе опроса 2018 года было установлено, что только три процента учащихся этой возрастной группы курят ежедневно, сообщает The Guardian.

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Правительство пока не сообщило, как оно планирует обеспечить соблюдение этого закона и будет ли он распространяться на приезжих, которые могут провезти эти продукты контрабандой. Хотя это не полный запрет на сигареты, как в Бутане, розничные продавцы табачных изделий предупреждают, что это может привести к появлению черного рынка этих продуктов, сообщает Reuters.