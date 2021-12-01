Один из ведущих мировых производителей мотоциклов 1950-х и 60-х годов, компания BSA, при финансовой поддержке своего нового владельца, индийской компании Mahindra & Mahindra, собирается возобновить работу после почти полувекового банкротства.
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Компания BSA Motorcycles Ltd. сообщила об этом в первом сообщении своего нового аккаунта в Twitter: "Возвращение легенды. #BSAisBack. Мы эволюционируем, но наша ДНК осталась неизменной". В коротком видеоролике показана последовательность различных эмблем из долгой истории BSA, заканчивающаяся знакомым красным логотипом, символизирующем ее возрождение.
Mahindra & Mahindra - это индийская компания, которая также является владельцем контрольного пакета акций Peugeot Motorcycles и прав на бренд Jawa. Она приобрела BSA в 2016 году в составе своей дочерней компании Classic Legends, одновременно с компанией Jawa и индийским брендом Yezdi, который также собираются возродить.
Первый новый мотоцикл BSA планируется представить на выставке Motorcycle Live в Бирмингеме, Великобритания, в субботу, 4 декабря. Время и место проведения выставки выбраны не случайно. Компания Birmingham Small Arms представила свой первый мотоцикл примерно в это же время года, 21 ноября 1910 года, а ее историческая штаб-квартира находилась в Смолл Хит на восточной окраине Бирмингема, недалеко от места проведения выставки Motorcycle Live.
Информации о новом мотоцикле пока крайне мало, хотя наиболее достоверные сведения поступают из Индии, где в процессе разработки был замечен классический родстер Triumph Bonneville, который, по сообщениям, использует 650-кубовый одноцилиндровый двигатель неустановленного происхождения.
По другой версии, речь может идти о 300-кубовом одноцилиндровом двигателе, который недавно был представлен на мотоцикле Jawa 300 CL и уже доступен в спецификации Euro5.
В любом случае, тизерное изображение BSA для Бирмингемской выставки намекает на классический родстер, типичный для наследия бренда. В ближайшем будущем BSA намерена заняться производством электрических моделей, поскольку недавно компания получила правительственный грант в размере 4,6 миллиона фунтов стерлингов (6,1 миллиона долларов США) на разработку автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
BSA Rocket III MK2 1971