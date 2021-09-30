По словам одного из ведущих ученых, Китай сможет производить электроэнергию с помощью предлагаемого "искусственного солнца" уже через десять лет, если проект получит окончательное одобрение правительства.
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Строительство реактора ядерного синтеза может быть завершено к началу 2030х годов, если официальный Пекин даст добро, сказал профессор Сонг Юнтао сотрудникам средств массовой информации на конференции по контролю за выбросами углерода в Пекине в воскресенье.
Технология термоядерного синтеза, также известная как искусственное солнце, может обеспечить бесконечный запас чистой энергии, имитируя процесс ядерного синтеза на солнце, хотя технические сложности значительны, и попытки международного сообщества разработать данную технологию столкнулись с трудностями и растущими затратами.
Руководство страны попросило ученых провести подготовительные работы по созданию Китайского испытательного реактора термоядерного синтеза (CFETR), включая проектирование и строительство крупного испытательного центра в городе Хэфэй. Но Сонг, директор Института физики плазмы в Хэфэе, сообщил Beijing News, что окончательное разрешение еще не получено.
Цель этого проекта заключается в том, чтобы CFETR стал первой установкой, вырабатывающей электроэнергию за счет тепла термоядерного синтеза. Для этого необходимо контролировать работу экстремально горячего газа - водорода, температура которого в реакторе должна достигать 100 миллионов градусов Цельсия (180 миллионов по Фаренгейту) или даже превышать их.
На первом этапе работы реактор рассчитан на получение стабилизированного выхода мощности - необходимой для выработки электроэнергии - в 200 мегаватт, что примерно соответствует мощности небольшой угольной электростанции.
Китайский термоядерный реактор, вероятно, не будет первым в мире: строительство Международного термоядерного экспериментального реактора ( ITER ) на юге Франции почти завершено, и он может быть запущен к 2025 году.
Но после многочисленных задержек с момента начала строительства в 2007 году ИТЭР стал самым дорогим международным научным проектом в истории, который обойдется странам-участницам, включая Китай, в сумму от 45 до 65 миллиардов долларов США. И хотя он впервые воплотит в жизнь идею искусственного солнца, вырабатываемое им количество тепла не может быть устойчивым, чтобы генерировать достаточно энергии для производства электричества, как это делает китайский реактор.
Сонг сказал, что Китай и другие страны оказывают содействие и следят за прогрессом во Франции, используя знания и технологии, разработанные для ITER, для совершенствования своих собственных проектов термоядерных реакторов - гонка за их разработку разгорается.
"США предложили вырабатывать электроэнергию с помощью экспериментальных электростанций ядерного синтеза, построенных государственными и частными компаниями в период между 2035 и 2040 годами", - сказал Сонг. "Великобритания предложила поставить энергию ядерного синтеза на коммерческую основу к 2040 году".
Китайские исследования в области термоядерного синтеза изначально проводились с использованием российского оборудования и технологий, но в последние годы, по словам Сонга, Китай занял лидирующие позиции в этой области.
В мае на моделирующем устройстве в Хэфэе была создана горящая плазма с температурой 150 миллионов градусов Цельсия, которая поддерживалась на стабильном уровне более 100 секунд, что является мировым рекордом. Ученые удерживали горячий газ, который был чрезвычайно непредсказуем и мог разрушить все, чего бы он ни коснулся, с помощью сверхсильного магнитного поля, созданного на основе сверхпроводников.
Сонг сказал, что следующей целью китайского проекта будет увеличение продолжительности горения до 400, а затем до 1 000 секунд.
Китайские ученые экспериментируют с получением безграничной чистой энергии с помощью термоядерных реакций
"Развитие ядерного синтеза с применением технологии магнитного удержания идет такими же стремительными темпами, как развитие чипов центрального процессора компьютера", - сказал он.
По словам Сонга, эта разработка принесла положительные результаты и в других отраслях. Благодаря достижениям в исследованиях термоядерного синтеза, китайские производственные мощности по выпуску сверхпроводящих материалов увеличились в 10 000 раз, отметил он.
Сверхпроводниковая продукция необходима в самых разных отраслях, от транспорта до медицинского оборудования, и рост производства позволяет значительно снизить ее цену.
"От 60 до 70 процентов сверхпроводниковых компонентов за рубежом закупается в Китае", - сказал Сонг.
Китайское правительство планирует начать массовое строительство термоядерных электростанций до 2060 года - крайнего срока для достижения поставленной страной цели по обеспечению углеродной нейтральности окружающей среды.
Ранее сообщалось , что в Массачусетском университете США создан сверхпроводящий магнит, позволяющий синтезировать термоядерную энергию.