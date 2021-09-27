Создан сверхпроводящий магнит - основа синтеза термоядерной энергии

Массачусетский университет (США) сообщил в пресс-релизе, что крупногабаритный высокотемпературный сверхпроводящий магнит, разработанный и изготовленный Commonwealth Fusion Systems и Центром науки о плазме и термоядерном синтезе (PSFC) Массачусетского технологического института, создал рекордное магнитное поле в 20 Тесла (единица измерения силы магнита). Созданное поле является на сегодняшний день самым сильным термоядерным магнитом на Земле и представляет собой значительное продвижение к практическому термоядерному синтезу, который, по прогнозам многих экспертов, в один прекрасный день может обеспечить мир практически безграничной энергией. Коммерческая доступность нового материала, похожего на ленту, позволила команде создать магнитное поле в установке гораздо меньшего размера, чем это было бы необходимо при использовании обычных магнитов.

Реактор ядерного синтеза

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"Термоядерный синтез во многих отношениях является самым чистым источником энергии", - говорит Мария Зубер, вице-президент Массачусетского технологического института по исследованиям. Количество доступной энергии действительно меняет ситуацию". В качестве топлива для создания термоядерной энергии используется вода, а на Земле ее очень много. Это практически неограниченный ресурс. Мы просто должны понять, как его использовать".

Солнце является источником энергии благодаря реакции, называемой ядерным синтезом. Если бы этот процесс можно было воспроизвести на Земле, он обеспечил бы человечество практически безграничной чистой, безопасной и дешевой энергией. Однако этот процесс требует высоких температур, намного превышающих те, которые может выдержать любой известный нам твердый материал. Чтобы использовать энергию Солнца на нашей планете, ученым необходимо найти способ захвата и удержания плазмы температурой 100 000 000 градусов и выше и предотвратить ее контакт с любым твердым материалом. Для этого используются очень мощные магнитные поля.





Создание такого мощного магнита считается самым серьезным испытанием на пути к созданию работающего реактора ядерного синтеза. Благодаря ему впервые появилась возможность продемонстрировать термоядерный синтез в лаборатории на Земле, над чем многие страны работали десятилетиями, добиваясь лишь незначительных успехов. С помощью новой технологии магнитов исследователи приблизились к созданию первого в мире термоядерного устройства, способного создавать и удерживать плазму, которая производит больше энергии, чем потребляет. Устройство, которое должно продемонстрировать это, называется SPARC, и его строительство планируется завершить в 2025 году.

"Это неисчерпаемый, безуглеродный источник энергии, который можно использовать в любом месте и в любое время. Это фундаментально новый источник энергии", - говорит Деннис Уайт, директор Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института.

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Следующим шагом будет дальнейшее развитие проекта, чтобы построить настоящую электростанцию. Впереди еще много проблем, не последняя из которых - разработка конструкции, обеспечивающей надежную и устойчивую работу. И, понимая, что цель здесь - коммерческая реализация, еще одной важной проблемой будет экономическая. Необходимо спроектировать эти электростанции, чтобы их строительство и внедрение было экономически эффективным.