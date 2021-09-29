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Луноходы будущего создадут собственные посадочные площадки
Лунные миссии в скором времени будут все более масштабными и совершенными, но это связано с определенными проблемами. Компания Masten намерена решить одну из самых больших.
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Компания под названием Masten Space Systems в настоящее время работает над технологией, которая позволит создавать собственные посадочные площадки для лунных кораблей. Такая система предотвратит разрушение реголита, в результате которого в атмосферу попадают частицы, способные вызвать механические повреждения лунных аппаратов. Разработка технологии, которая позволила бы лунным посадочным аппаратам создавать на поверхности твердое покрытие, свободное от завалов, является невероятно сложной задачей, но ее решение может означать обеспечение более комфортных полетов на Луну в будущем.

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Реголит - это пыльный сыпучий материал, который находится на поверхности Луны. Метеороидные частицы и мусор со временем превращаются на поверхности Луны в мелкий порошок, который может попасть в лунную технику. Во время миссий "Аполлон" реголит на поверхности оказывал негативное влияние на срок службы оборудования. Эксперименты, которые проводились на поверхности после отлета команды, оказались под угрозой из-за оставшихся на поверхности обломков. Мало того, реголит становится смертельно опасным, если направляется на большой скорости в сторону двигателя космического корабля.

Для борьбы с этим команда Masten Space Systems работает над созданием системы под названием FAST, говорится в сообщении компании. Технология распыления глинозема в полете будет включаться сразу после того, как лунный корабль начнет выполнять процедуру посадки. Во время спуска частицы глиноземной керамики смешиваются с выхлопными газами ракеты, образуя на поверхности аэрозоль, который покрывает и связывает лунный реголит. После чего поверхность затвердевает, превращаясь в посадочную площадку, выдерживающую более сильную эрозию и высокую температуру. Хотя это еще только концепция, команда уже провела обширные испытания на Земле. Они включают в себя изучение того, как частицы ведут себя во время движения и могут ли они сохранять форму во время взлета.



Для того чтобы построить посадочную площадку, НАСА необходимо отправить на орбиту посадочный комплекс, способный ее создать. Этот аппарат, пилотируемый или беспилотный, должен будет построить посадочные площадки для будущих лунных миссий. К сожалению, такой подход обойдется примерно в 120 миллионов долларов за каждую попытку. С помощью FAST можно построить простую, но эффективную посадочную площадку во время посадки и снова использовать ее для взлета, при условии, что она будет работать в соответствии с замыслом.

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Будущие лунные миссии могут включать в себя использование тяжелого и надежного оборудования, поэтому, если этот метод будет реализован, он должен будет выдерживать все требования этих миссий. По словам Мастена, FAST способен создать алюмооксидную площадку диаметром 20 футов за 10 секунд до приземления. После формирования площадки потребуется всего 2,5 секунды для ее охлаждения. Это действительно очень впечатляет, если окажется правдой. Остаётся надеяться, что в будущих лунных миссиях эта технология будет использована для смягчения разрушения реголита на поверхности Луны и сведения к минимуму повреждения в космосе и на лунной поверхности.

#луноходы
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