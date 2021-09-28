Китай объявил о том, что запрещает лицам младше 16 лет вести онлайн-трансляции. Это последнее ограничение, о котором объявило правительство Китая в попытке контролировать взаимодействие детей с видеоиграми и интернетом.
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Газета South China Morning Post пишет, что государственный совет Китая представил новый набор национальных рекомендаций в рамках 10-летнего плана по развитию детей. В этих директивах говорится, что интернет-сервисы, включая каналы прямых трансляций, должны стараться ограничивать время и количество денег, которые дети тратят в Интернете. Провайдерам прямых трансляций запретили разрешать детям младше 16 лет становиться участниками прямых трансляций. Эти правила будут применяться с помощью общенациональной единой системы идентификации, которая будет контролировать, как несовершеннолетние играют в игры.
Это произошло вслед за другими ограничениями и комментариями правительства Китая и государственных СМИ, направленными на игры и другие электронные услуги.
В начале августа китайские государственные СМИ заявили, что интернет-игры вызывают зависимость и потребовали ввести в отношении них ограничения, что привело к снижению стоимости компании Tencent на сумму порядка 60 миллиардов американских долларов. Позднее в том же месяце в Китае несовершеннолетним запретили играть в компьютерные игры в течение недели, установив дополнительные нормы, согласно которым дети могут играть в игры только по одному часу в пятницу, субботу и воскресенье. До этого они имели возможность проводить в играх только полтора часа в день в будние дни. В результате сотни китайских производителей игр согласились соблюдать новые требования.
Вскоре после этого компании Tencent и NetEase потеряли более 60 миллиардов долларов стоимости акций в совокупности за 24 часа. Компания Tencent заявила агентству Bloomberg, что она согласна с регуляторами. "Мы ценим руководство и указания соответствующих регулирующих органов и будем прилагать все усилия для полного соблюдения всех правил, касающихся игровой зависимости молодежи и регулирования контента", - говорится в заявлении компании.