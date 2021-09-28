В будущем грузовикам для дальних перевозок водители могут не понадобиться

Компании Volvo и Aurora стали еще на один шаг ближе к тому, чтобы вывести автономные грузовики на дороги Североамериканского континента. Компании представили прототип самодвижущегося полугрузовика, предназначенного для "дальних" поездок по Северной Америке, а не для скоростных переездов, как это было раньше. Вариант VNL от Volvo выглядит знакомо, но оснащен обширным набором датчиков для обнаружения окружающего пространства и самостоятельной навигации с помощью виртуального водителя Aurora Driver.

Volvo Group

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Компания-производитель была немногословна в технических деталях, но заявила, что данная модель большегруза расширяет функционал существующих систем безопасности VNL, таких как Volvo Dynamic Steering и автоматизированной трансмиссии, чтобы создать " дублированную" систему. Другими словами, этот грузовик вряд ли столкнется с большими проблемами на шоссе. Ранее компании заявляли, что они надеются на автономность четвертого уровня, или полностью безлюдное вождение в сложных ситуациях.

Volvo уже ввела в эксплуатацию автономные грузовики в таких странах, как Норвегия и Швеция. Однако они, как правило, ограничивались лишь короткими, ограниченными маршрутами. Теоретически, новый прототип может справиться с большими расстояниями и различными условиями, необходимыми для перевозки грузов между городами Северной Америки.



Volvo не сообщила, когда прототип появится на дорогах общего пользования, не говоря уже о том, когда можно будет увидеть серийный грузовик. Кроме того, компании потребуются нормативные документы, разрешающие коммерческое использование самоуправляемых грузовиков, а не только испытания, которые проводятся в отдельных штатах. Это важный шаг к достижению цели Volvo по созданию беспилотных грузовиков, но далеко не последний.

Беспилотный автомобиль Volvo Trucks Vera готов отправиться в путь. Раннее компанией был представлен беспилотный автомобиль Volvo Trucks Vera. Vera начнет перевозку грузов между логистическим центром и портовым терминалом в Гетеборге, Швеция. Транспортное средство будет перевозить грузовые контейнеры по заранее определенному маршруту, включая участок дорог общего пользования.