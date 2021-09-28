Пятеро полицейских из Техаса, подали в суд на компанию Tesla после того, как автомобиль, находившийся в режиме автопилота, нанес полицейским травмы во время их остановки на дороге.

Пятеро полицейских из Техаса подали в суд на компанию Tesla после того, как автомобиль, якобы находившийся в режиме автопилота, нанес полицейским травмы во время остановки на дороге.

реклама

Полицейские подали иск спустя семь месяцев после аварии, произошедшей 27 февраля в Сплендоре, пригороде Хьюстона, штат Техас. В тот момент полицейские остановили другой автомобиль на правой полосе скоростного шоссе и проводили досмотр на предмет наркотиков с собакой, когда Model X врезалась в две полицейские машины на скорости 70 миль в час. Tesla столкнула автомобили с полицейскими и водителем, которого остановили, говорится в иске. В судебном документе не уточняется характер травм.

Генеральный директор Tesla Илон Маск против патрульной машины шерифа, поврежденной Tesla двигавшейся на автопилоте В иске утверждается, что Tesla ложно рекламировала, что ее программное обеспечение Autopilot может выполнять функции вождения лучше, чем человек. Компания Tesla не ответила на просьбу о комментарии. В иске утверждается, что Tesla ложно рекламировала, что ее программное обеспечение Autopilot может выполнять функции вождения лучше, чем человек. Компания Tesla не ответила на просьбу о комментарии.

"Вы, вероятно, слышали, что Элон Маск и Tesla с гордостью заявляли, что Tesla на автопилоте безопаснее, чем обычный водитель, что на автопилоте Tesla происходит меньше аварий, чем в других случаях", - сказал адвокат Тони Базби в интервью местному каналу KPRC 2. "Но мы убедились, что эта ложная информация".

В иске утверждается, что режим автопилота Tesla был "совершенно неспособен обнаружить существование по крайней мере четырех автомобилей, шести человек и немецкой овчарки, которые стояли на полосе движения", потому что он не распознает автомобили и пешеходов, когда включается проблесковые маячки. В иске говорится, что Tesla не устранила эту проблему, несмотря на многочисленные аварии с автопилотами.

Автопилот Tesla - который позволяет автомобилям управлять, ускоряться и тормозить в пределах полосы движения - в последние месяцы стал объектом повышенного внимания. Национальная администрация безопасности дорожного движения США в настоящее время проводит расследование в отношении технологии "Автопилот" компании Tesla после выявления более 11 аварий с 2018 года, в которых автомобили Tesla в режиме "Автопилот" или "Круиз-контроль с учетом дорожной обстановки" врезались в автомобили на местах оказания первой помощи. Большинство аварий произошли ночью, и в них участвовали автомобили экстренных служб с включенными проблесковыми маячками, сигнальными ракетами и дорожными конусами.

"Полицейские хотят привлечь компанию Tesla к ответственности и заставить ее публично признать и немедленно устранить известные дефекты, присущие ее системе Autopilot и системам предотвращения столкновений, особенно если они влияют на безопасность первых лиц нашей страны", - говорится в иске.

Полицейские требуют возмещения ущерба за многочисленные травмы и постоянную инвалидность в размере от 1 до 20 миллионов долларов. Полицейские также подали иск против ресторана Pappas за то, что водитель Tesla якобы переборщил с алкоголем перед аварией. Согласно полицейским отчетам за февраль, водитель был взят под стражу в связи с подозрениями, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ресторан Pappas не ответил на запрос Insider о комментарии, но сообщил местным новостям, что проведет расследование этих обвинений.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ранее в этом месяце режим автопилота Tesla был замешан в другом подозрительном деле о вождении в нетрезвом виде: полиция преследовала автомобиль Tesla в Калифорнии, который ехал на автопилоте, в то время как его водитель, по сообщениям, потерял сознание за рулем. В то время новостные каналы отметили, что функция автопилота, вероятно, спасла жизнь водителя.