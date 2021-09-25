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amv212
Новый SSD PCIe 5.0 от Kioxia достигает скорости передачи данных 14 000 MB/s
Kioxia раскрывает подробности о новом накопителе PCIe 5.0 для центров обработки данных
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Компания Kioxia недавно выступила на саммите China Flash Market Summit, где поделилась данными о том, какой именно производительности стоит ожидать от ее новых накопителей PCIe 5.0. Подобно тому, как PCIe 4.0 удвоил пропускную способность по сравнению с PCIe 3.0, PCIe 5.0 удвоит ее по сравнению с 4.0. Полоса x1 PCIe 5.0 будет обеспечивать ту же пропускную способность, что и полоса x4 PCIe 3.0.

Твердотельный накопитель Kioxia

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По словам Kioxia, данная пропускная способность позволяет эффективно использовать ее. Компания заявляет о скорости последовательной передачи данных до 14 000 МБ/с при чтении и 7 000 МБ/с при записи. Задержка в чтении снизилась с 90 до 70 мкс, а в записи - с 20 до 10 мкс.

Это означает 15%-ное снижение задержки при чтении по сравнению с предыдущим поколением дисков, а также 50%-ное снижение задержки при записи. Kioxia ориентировала эту презентацию в большей степени на предприятия, где такие показатели, как время ожидания при чтении и записи, более важны, но потребительское оборудование в конечном итоге выигрывает от этих изменений, даже если прирост незаметен.

Фотография с саммита в Китае "China Flash Market Summit"
Kioxia выпустит твердотельный накопитель PCIe 5.0 в четвертом квартале этого года. Компания ожидает, что производители серверов потратят от пяти до шести месяцев на проверку и сертификацию дисков для своих продуктов.
Если отвлечься и посмотреть на рынок ПК в целом, то можно увидеть не что иное, как настоящую революцию в области хранения данных. Десять лет назад стандарт SATA-III обеспечивал максимальную производительность хранения данных 600 Мб/с. Сегодня компании представляют накопители, производительность которых в 23 раза выше. Даже если допустить, что Kioxia приводит приближенные к идеалу, цифры, то все равно степень прогресса была поистине колоссальной - и она существенно ускорилась в последние годы благодаря быстрому выпуску PCIe 4.0 и 5.0.
Тихая революция в области производительности систем хранения данных

Одна из потенциальных проблем для PCIe 5.0 и последующих интерфейсов заключается в том, что эти интерфейсы, как правило, потребляют много энергии. Стремительное появление новых стандартов после длительного перерыва в выпуске PCIe 3.0 поднимает вопрос о том, можно ли снизить энергопотребление платы за счет уменьшения количества дорожек. Стандарт PCIe 5.0 x1 эквивалентен стандарту PCIe 3.0 x4 или PCIe 1.0 x16.

Стандарт PCIe 6.0 уже находится на стадии 0.71, а окончательный вариант стандарта ожидается к концу года.

Тот факт, что стандарт PCIe 6.0 будет окончательно утвержден в конце 2021 года, означает, что мы, вероятнее всего, увидим продукты не раньше 2023-2024 годов, но если использовать эту более позднюю дату, то темпы развития будут огромными. Слот x4 PCIe 6.0 будет иметь такую же пропускную способность, как и слот x16 PCIe 3.0.

По этой причине любопытно, как Intel и AMD отреагируют на сложившуюся ситуацию. В течение последних двух десятилетий тесты постоянно показывали, что пропускная способность PCIe редко имеет такое большое значение для производительности GPU.

Если GPU смогут достичь идентичного уровня производительности с меньшим количеством линий благодаря быстрому увеличению пропускной способности PCIe 6.0, это может освободить производителей материнских плат от необходимости использовать их для других целей. Некоторые пользователи могут предпочесть плату с четырьмя портами NVMe, подключенными непосредственно к линиям PCIe процессора, а не через южный мост.

Решение Microsoft и Sony уделить большое внимание производительности систем хранения данных для Xbox Series S|X и PlayStation 5 - это еще одно свидетельство того, куда движется индустрия в целом, и захватывающий прогноз грядущих событий. По мере того, как компьютерная индустрия переходит от вращающихся дисков, появляются новые возможности для переосмысления, улучшения и ускорения стека хранения данных - в том числе с помощью проверенного временем метода увеличения производительности, как это продемонстрировала компания Kioxia.

Intel запустит поддержку PCIe 5.0 в своей грядущей платформе Alder Lake. Ожидается, что аппаратное обеспечение будет широко доступно не ранее 2022 года.

#ssd #kioxia #pcie 5.0 #статья #накопитель #pcie 6.0 #новость
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Новый SSD PCIe 5.0 от Kioxia достигает скорости передачи данных 14 000 MB/s
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