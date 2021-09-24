Из-за проблем с серверами Blizzard

Компания Blizzard наконец-то выпустила игру Diablo II: Resurrected для Xbox Series X|S, PlayStation 4 и 5, ПК и Nintendo Switch. Игра является ремастерингом Diablo II и ее дополнения Lord of Destruction, которое впервые вышло на Windows в июне 2000 года. Данный ремастер включает в себя новую 3D-графику, аудио и совершенно новые кинематографические сцены.

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В Diablo II: Resurrected игроки смогут создать персонажа, основываясь на одном из семи классов: амазонка, ассасин, некромант, варвар, паладин, колдунья или друид. Каждый класс дает доступ к 30 уникальным навыкам, которые можно использовать для победы над противниками в сети или вне ее. Игра предлагает как одиночную кампанию, так и многопользовательский режим, в котором игроки могут объединиться с семью другими игроками и участвовать в PvP-матчах.

Одним из приятных моментов в этой игре является то, что вы можете сохранить свой прогресс на своей учетной записи Battle.net и продолжить игру на любой другой платформе с того места, на котором вы остановились - эта функция позволяет вам сохранить свой уровень, прогресс в квестах, навыки и таланты. Однако важно отметить, что вы должны приобрести игру на всех платформах, на которых вы собираетесь в нее играть.

Если вы хотите купить Diablo II: Resurrected, вы можете найти соответствующие предложения для всех платформ на сайте компании Blizzard, где цены варьируются от $39,99 до $59,99.

Следует отметить, что хотя игра уже доступна для покупки, компания Blizzard проводит экстренные работы после серьезных проблем с сервером, что означает, что вы пока не можете играть онлайн. Компания заявила, что устранение неполадок не займет много времени, однако, по их прогнозам, это может занять значительное время.