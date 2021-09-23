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Представители службы безопасности США просят компанию Tesla притормозить функцию автономного вождения (FSD), которую компания планирует выпустить через несколько дней. У них есть все основания для беспокойства. Согласно новому исследованию Массачусетского технологического института, водители становятся "невнимательными" при использовании функции FSD компании Tesla. Это последнее исследование, подтверждающее то, что всем нам в принципе уже было известно.

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Исследователи проанализировали данные наблюдения по 290 эпизодами отключения FSD, чтобы определить, фокусируют ли водители, использующие эту функцию, свой взгляд на дороге или все больше на других вещах. Они обнаружили, что при включенной функции FSD взгляды на дорогу длились меньше чем взгляды, не связанные с вождением, например направленные вниз или в область центральной панели. По продолжительности 22% из них длились более двух секунд. Может показаться, что это не так много, но когда вы летите по автостраде, каждая доля секунды имеет значение.

Информационно-развлекательная система Tesla предлагает множество отвлекающих вариантов развлечений. анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде Специалисты выяснили - "Модели визуального поведения меняются до и после отключения системы AP. До отключения AP водители меньше смотрели на дорогу и больше концентрировались на областях, не связанных с вождением, по сравнению с переходом на ручное управление".

Повышенная частота взглядов вниз и на приборную панель при использовании FSD не является чем-то шокирующим. Написание СМС за рулем уже является широко распространенной проблемой, а информационно-развлекательная система Tesla настолько переполнена ненужными функциями и развлекательными предложениями, что у водителей есть масса причин отвести взгляд от дороги, если они не считают нужным следить за ней в первую очередь. (Последнее обновление информационно-развлекательной системы компании стоимостью 2 000 долларов позволяет владельцам Tesla играть в Stardew Valley на приборной панели). Общие выводы не удивительны, учитывая, что многие считают FSD, или "Автопилот" на языке Tesla, очень привлекательным, поскольку он позволяет водителям расслабиться и отдохнуть.

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Однако недостаточное внимание к дороге может привести к смертельным последствиям. Председатель Национального совета по безопасности на транспорте недавно назвал использование компанией Tesla термина "полное самообучение" вводящим в заблуждение, заявив, что это может привести к тому, что люди будут " неправильно использовать и злоупотреблять" технологией. Tesla утверждает, что последняя версия FSD 10.0.1 способна принимать "более умные и уверенные решения", но только за пределами шоссе, где технология не изменилась. Комиссия NTSB может давать рекомендации по безопасности на транспорте, но не уполномочена принимать принудительные меры.