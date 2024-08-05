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amv212
Хуситы сбили советской ракетой десятый БПЛА MQ-9 Reaper
Ополченцами “Ансар Аллах сбили ракетой из ЗРК «Куб» десятый американский дрон MQ-9 Reaper

Йеменское ополчение сбило свой первый MQ-9 над столицей Йемена - Саной октябре 2017 года. Для уничтожения тяжелых беспилотных летательных аппаратов General Atomics стоимостью 31 миллион долларов за штуку хуситы успешно используют модифицированный вариант советского зенитно-ракетного комплекса средней дальности 2К12 "Куб" и другие устаревшие ЗРК.

На фотографии, появившейся в социальных сетях, предположительно изображены обломки американского беспилотника MQ-9, сбитого над северным Йеменом ополченцами “Ансар Аллах”.

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В воскресенье йеменские хуситы сбили очередной американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper, доведя общее число потерь "Жнецов" в Йемене до десяти, из них семь - с начала "кризиса в Красном море" в октябре прошлого года. Известно, что хуситы используют модифицированный вариант ЗРК "Куб", который поставлялся в Йемен во время холодной войны и в 1990-х годах в больших количествах, для запуска отечественной ракеты-перехватчика "Фатер-1" (дословно "Инноватор-1").

Военный представитель хуситов Яхья Сари, в своем телеобращении, заявил, что беспилотник был сбит во время "враждебной деятельности" в небе над Саадой. Сари добавил, что военно-морские силы и ракетные войска Йемена провели в Аденском заливе совместную операцию против контейнеровоза MV Groton (под флагом Либерии), используя баллистические ракеты. В частности, он сказал, что судно "нарушило постановление о запрете на въезд в порты оккупированной Палестины".

Объединенный морской информационный центр (JMIC) возглавляемой США коалиции в Красном море подтвердил, что судно "Гротон" подверглось ракетному обстрелу, отметив, что атака произошла в субботу примерно в 225 километрах к юго-востоку от Адена и нанесла кораблю незначительные повреждения. "Все члены экипажа на борту находятся в полной безопасности. В данный момент судно направляется в ближайший порт", - говорится в сообщении JMIC.

В социальных сетях появились фотографии обломков беспилотника, которые разбросаны по каменистому склону, а вокруг них собрались десятки людей. Провинция Саада расположена на северо-западе Йемена и на севере граничит с Саудовской Аравией. Область находится примерно в 200 километрах к северу от йеменской столицы Саны.

Центральное командование Соединенных Штатов - единое командование в составе американских вооруженных сил на Ближнем Востоке - пока официально не заявляло о потере Пентагоном очередного Reaper, однако известно, что в прошлом хуситы не преувеличивали свои военные успехи, и что Вашингтон неоднократно признавал факт уничтожение MQ-9 в прошлом.

Сари заявил, что движение “Ансар Аллах” продолжит свои военные операции в рамках серии "фаз эскалации" и не остановится, пока не будет остановлена агрессия против Йемена и снята блокада сектора Газа.

Сбитый беспилотник и атака на судно MV Groton — это первая крупная операция, проведенная хуситами за последние две недели. Она произошла после смертоносного израильского удара по портовому городу Худайда в Йемене 20 июля, в результате которого погибли девять человек и 87 получили ранения. Израиль предпринял эту атаку после того, как хуситы направили большой беспилотник в центр Тель-Авива, который врезался в здание примерно в 100 метрах от консульства США.

Ранее на этой неделе лидер группировки йеменских хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси пообещал, что ополченцы подготовят "военный ответ" на "бесстыдное и опасное" убийство Израилем главы Политбюро ХАМАС Исмаила Ханийи в Тегеране 31 июля, назвав это деяние "наглым преступлением" и "вопиющим нарушением норм международного права".Позиция "Оси сопротивления" однозначна: На израильские преступления должен быть дан вооруженный ответ", - заявил аль- Аль-Хуси.

Известно, что ни один из "Жнецов" не стоит на вооружении Израиля. Наряду с вооруженными силами Соединенных Штатов, ЦРУ и Таможенно-пограничной службой США, MQ-9 имеются в составе ВВС и подразделений береговой охраны Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Великобритании, Японии и Индии.

Пентагон активно использует БПЛА Reapers над Йеменом еще с 2001 года под предлогом борьбы с Аль-Каидой*. После того как в 2014/2015 годах хуситы установили контроль над большей частью западного Йемена, США начали задействовать беспилотники для поддержки коалиции стран Персидского залива, призванной отстранить ополченцев от власти.

США с ноября прошлого года используют БПЛА MQ-9 Reaper для наблюдения за хуситами и нанесения ударов по военным объектам "Ансар Аллах" на фоне блокады последними торгового судоходства в Красном и Аравийском морях.

Беспилотники Reapers - не единственный летательный аппарат НАТО, сбитый или поврежденный хуситами. С 2015 года ополченцы также сбили не менее трех истребителей F-16, десятки беспилотников самолетного и вертолетного типа и около десятка других пилотируемых воздушных судов включая Mirage 2000, Eurofighter Typhoon, истребители F-15 и Tornado, вертолеты AH-64 Apache, AH-60, S-70 Black Hawk и SA-365.

#сша #хуситы #mq-9 reaper #жнец #2к12 &quot;куб&quot;
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