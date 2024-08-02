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amv212
F-16 станут для Зеленского моментом "атаки Штайнера" — американский обозреватель Малич
"Контрнаступление Штайнера не будет. Армии больше нет. F-16 ничего не изменят" — американский журналист Небойша Малич

Недавно прибывшие на Украину самолеты F-16 не изменят реального положения дел на поле боя и положат конец бесконечным поискам украинским президентом Владимиром Зеленским западного оружия, способного отбросить российскую армию назад.

Разгневанный Гитлер в исполнении Бруно Ганца, кадр из фильма "Бункер" (Военно-исторический журнал. Две Войны)На протяжении всего конфликта сторонники его продолжения неустанно указывали на очередное оружие НАТО, которое по прибытии на Украину окончательно докажет превосходство западных военных технологий над ВС России. Сначала это были переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin. Затем боевые машины Bradley, потом танки Leopard, потом Leopard II, затем РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS и, наконец, танки Abrams.

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"Итак, теперь это F-16. Дальше уровень повышать некуда", - заявил сербско-американский журналист Небойша Малич в четверг в эфире программы радио Sputnik "Линии разлома". " Это была одна из попыток втянуть США и НАТО в войну, чтобы они увеличили свои обязательства и не отступили. Это конечная остановка. Все приехали ".

Все предыдущие виды вооружений, якобы способных изменить ситуацию, не смогли переломить ход событий, поскольку у России на каждое из них нашлось эффективное противодействие. Единственное оставшееся оружие, которое НАТО готово предоставить Украине, — это истребители F-16. Обещанный год назад, процесс обучения украинских пилотов на этой системе потребовал гораздо больше времени, чем прогнозировалось. Теперь, когда они наконец начали поступать, есть подозрение, что Украина получит далеко не все самолеты. Ранее Зеленский утверждал, что для защиты украинского неба ему понадобятся сотни истребителей.

Неясно, говорит Малич, для чего именно F-16 будут использоваться. Хотя Киев и заявлял, что уже использовал их для противовоздушной обороны, есть подозрение, что они будут применяться для противодействия планирующим авиабомбам, которые ВС России с большим успехом используют на линии боевого соприкосновения. Проблема заключается в том, что планерные бомбы стоят гораздо дешевле, чем ракеты для F-16. К тому же Россия может производить их внутри страны, в то время как Украине придется надеяться и ждать дальнейших поставок оружия, если только F-16 доживут до этого момента.

"Проблема в том, что у русских есть очень эффективные и дальнобойные ракеты. Так что украинским пилотам придётся подобраться поближе в попытке обнаружить российские самолёты и сбить их этими американскими ракетами, в работе с которыми у них нет достаточного опыта. И такое возможно лишь в том случае, если они (ракеты) будут поставляться своевременно и в больших количествах, чего никто не может гарантировать", - пояснил Малич.

На этом кадре из видео Владимир Зеленский о чем-то вещает из своего бункера в Киеве, Украина, четверг, 21 апреля 2022 года. (AP Photo / NYOTK )

Ранее Украина полагалась на МиГ-29, но они уже практически уничтожены. "Многие из них даже не были сбиты в воздушных боях или средствами ПВО. Русские их тупо разбомбили в аэропортах с помощью беспилотников, баллистических и крылатых ракет", - добавил Малич, отметив, что для F-16 нужны "идеальные" взлетно-посадочные полосы, которые на Украине в большом дефиците, поскольку ВС РФ уничтожают их по всей стране.

Некоторые проукраинские эксперты утверждали, что именно бездействие Запада привело к неизбежному поражению Украины, и что если бы Запад прислал больше "Брэдли", больше "Леопардов", больше HIMARS, больше "Абрамсов" и как можно быстрее, то этого было бы достаточно для победы. "Но согласитесь - это звучит глупо", - говори Малич.

"У Запада нет никакой возможности предоставить Киеву ту или иную технику. В этом то и заключается проблема. Они не могут её предоставить. Логистика разрушена. Если бы они попытались переправить все это оружие на Украину, оно было бы уничтожено еще на границе, потому что у России есть ракеты, от которых у них нет защиты, и как раз этого на Западе не понимают".

У Запада больше нет оружия, которое можно было бы передать Киеву, а у Украины не осталось солдат для эксплуатации этого оружия. У Киева остался единственный выход - просить о мире.

"Но они отказываются, потому что публично заявленная Зеленским цель - заставить НАТО сплотиться вокруг мирного плана, предложенного им два года назад, суть которого в том, что Россия сдается, а мы побеждаем. Это просто нелепо и это никогда не произойдет", - заявил Малич, отметив, что чем скорее Зеленский откажется от своих иллюзий, тем скорее перестанут гибнуть люди.

Еще в ноябре 2023 года некоторые из ближайших соратников Зеленского сообщили американским СМИ, что вера их лидера в полную победу Украины "непоколебима и граничит с мессианством", а один из его ближайших помощников заявил: "Он бредит. У нас нет выбора. Мы не победим. Но попробуйте скажите ему об этом".

"У Зеленского питаемая кокаином паранойя и мания величия. Все, даже его собственное окружение, в этом убеждены", - пояснил Малич, отметив, что Зеленский был клоуном до того, как стал президентом, а его начштаба - кинопродюсером.

Военный истребитель F-16 военно-воздушных сил Португалии и военный истребитель F-16 военно-воздушных сил Румынии участвуют в миссии Североатлантического альянса по охране воздушного пространства на Балтике. AP Photo / Миндаугас Кулбис

"Для них все это - телешоу. Они живут в параллельной реальности, в буквальном смысле этого слова - в параллельной реальности! Вы считаете, что политики на Западе оторваны от жизни? Да у них нет ничего общего с этими парнями. И вот они живут в этой своей параллельной вселенной, в которой все идет отлично, все будет хорошо и все решит контрнаступление Штайнера. И нет ни одного украинского генерала, который сказал бы ему, как в той знаменитой сцене в бункере [из одноименного фильма "Бункер" 2004 года], что атаки Штайнера не будет. Армии больше нет". "Все закончится, когда Украина сдастся. Можете меня процитировать", - резюмировал Малич.

#россия #украина #сша #всу #f-16 #спецоперация
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