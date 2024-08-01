На российских дорогах замечен советский космический корабль «Буран»

Кадры транспортировки необычного груза в Пермском крае вызвали дискуссию в социальных сетях. Местные жители утверждают, что это не что иное, как космический корабль «Буран» постройки 80-х годов прошлого века.

На российских дорогах замечен советский космический корабль «Буран»

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Корабль-ракетоплан «Буран» был разработан для вывода на орбиту и возвращение с нее космонавтов, проведения военно-прикладных и гражданских исследований, решения государственных задач в области народного хозяйства, науки и обороны. Он был частью грандиозной советской космической программы «Энергия — Буран» по созданию многоразовых систем выведения на орбиту космических систем. В проекте участвовало более 1000 организаций по всей стране.

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Советский космоплан получил уникальную систему автоматического управления, благодаря которой он мог выполнять весь полет и посадку без участия человека. Эта прорывная технология оказалась востребованной и в последующие десятилетия широко использовалась при проектировании космических аппаратов.

Первый беспилотный орбитальный полет в 1988 году стал последним, так как на дорогостоящую программу не хватило средств. Пять лет спустя программа «Энергия — Буран» была полностью свернута.

Ранее местные СМИ сообщили, что космический самолет перевозят в Екатеринбург, чтобы после реставрации выставить в музее военной техники.



