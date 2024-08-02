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amv212
Спецкомиссия Конгресса заявила о неспособности США победить Россию и Китай в одиночку
США не смогут победить в случае полномасштабной войны с Китаем и Россией — Комиссия конгресса

В Вашингтоне признали, что американская армия не способна победить Россию или Китай в одиночку. Об этом говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии. В этом же документе сказано, что мощности американского ОПК не отвечают потребностям страны, а у вооружённых сил США не хватает возможностей для превосходства над противником в бою.

Бомбардировщики B-1B ВВС США, истребители F-16, истребители F-15K ВВС Южной Кореи и истребители F-2 воздушных сил самообороны Японии пролетают над южнокорейским островом Чеджудо во время совместных воздушных учений, в среду, 20 декабря 2023 года, в знак демонстрации силы против КНДР.  Associated Press News / AP Photo /

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США рискуют проиграть в случае конфликтов с несколькими противниками, такой вывод сделала комиссия по стратегии национальной обороны конгресса Соединенных Штатов. Соединенные Штаты рискуют проиграть прямую военную конфронтацию из-за нехватки сил и средств, говорится в докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии, созданной Конгрессом и опубликованном в понедельник 29 июля.

Комиссии, получившей административную и экспертную поддержку от аналитического центра RAND Corporation, было поручено изучить и выработать рекомендации на основе Стратегии национальной обороны США. 

Чтобы успешно противостоять России и Китаю, Вашингтону необходимо применить "комплексный подход",  а для этого поднять налоги и в разы увеличить расходы на "оборонку", считает Спецкомиссия Конгресса США.

"Соединенные Штаты стоят перед лицом самых серьезных и самых сложных угроз со времен окончания Второй мировой войны", - говорится в заявлении аналитического центра по итогам доклада комиссии. "Соединенные Штаты могут в кратчайшие сроки оказаться втянутыми в войну на нескольких театрах с равными и близкими по силе противниками, и они скорее всего проиграют".

Вооруженным силам США не хватает возможностей и потенциала, которые необходимы для того, чтобы быть уверенными в своей способности сдерживать и побеждать в бою, говорится в отчете.

Китай и Россия эффективно используют военную, дипломатическую и промышленную мощь для укрепления своего влияния в мире, сообщает документ. В нем также затрагиваются звучавшие ранее обвинения в том, что обе страны делают это якобы в целях дальнейшего "принуждения" соседей по региону. По мнению авторов исследования, Вашингтону необходимо применить аналогичный комплексный подход, чтобы успешно противостоять КНР и РФ.

В документе также утверждается, что Россия в состоянии преодолеть конфронтацию с западными странами на Украине и добиться благоприятного для себя исхода конфликта. И если это произойдет, то ее (РФ) границы с НАТО расширятся от Арктики до Черного моря. Как следствие, это приведет к значительному увеличению затрат на развертывание сил Североатлантического альянса. Однако "главным вызовом" для американских интересов и самой серьёзной военной угрозой остается Китай, утверждают авторы доклада.

Комиссия рекомендует более эффективно и рационально развивать свои "будущие силы, а не поддерживать существующие". Конгрессу США следует принять законопроект о дополнительном финансировании, чтобы начать многолетние инвестирование в промышленную базу и инновации в области национальной безопасности, отмечается в отчете.

К числу рекомендуемых вариантов повышения боеготовности вооруженных сил США эксперты отнесли увеличение количества космических спутников, подводных лодок  и значительное "усиление передового присутствия в Восточной Европе".

"Цель состоит в том, чтобы Европа взяла на себя более активную роль в обеспечении своей обороноспособности при гарантированной и критически важной поддержке со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Американские солдаты выстроились в шеренгу во время визита генерального секретаря Североатлантического договора Йенса Столтенберга на авиабазе Михаила Когалничану, расположенной недалеко от черноморского портового города Констанца, восточная Румыния. Associated Press News / AP Photo / Andreea Alexandru

"На фоне потенциальной угрозы одновременных конфликтов, цели по наращиванию потенциала, выделяемые европейским союзникам в рамках процесса оборонного планирования Североатлантического договора, должны быть намеренно выбраны таким образом, чтобы снизить чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов в отношении ключевых факторов, обеспечивающих наращивание ресурсов".

В отчете также подчеркивается обеспокоенность тем, что дефицит федерального бюджета США создает дополнительные риски национальной безопасности, и в понедельник эта цифра достигла рекордной отметки 35 триллионов долларов. Но несмотря на это, комиссия конгресса призывает Белый дом увеличить расходы на оборону, повысить налоги и провести реформы в социальной политике.

#россия #сша #китай
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