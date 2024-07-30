"Это целое измерение, в пределах которого ведутся боевые действия", - источник в ЦАХАЛ.

Премьер-министр Нетаньяху пригрозил начать крупную военную операцию против «Хезболлы» в Ливане на фоне неспособности Армии обороны Израиля достичь заявленной стратегической цели - «уничтожить» ХАМАС в секторе Газа. Новое расследование показало, что этому может способствовать обширная сеть туннелей «Исламского движения сопротивления".

(Фотография, отснятая во время контролируемой поездки и впоследствии отредактированная под руководством израильских военных) На снимке, сделанном во время поездки для СМИ, организованной ЦАХАЛ 8 февраля 2024 года, изображены израильские военнослужащие у входа в туннель возле комплекса Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Газа. Agence France-Presse, AFP 2024 - Jack Guez

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В подробном репортаже, опубликованном на этой неделе 12-м израильским каналом «Кешет 12», сеть туннелей ХАМАС сравнивается с «паутиной», в которой повстанцы буквально растворяются под землей и неожиданно появляются в другом месте, чтобы «скоординировано атаковать маневрирующие силы Израиля».

Авторы расследования, ссылаясь на анонимных сотрудников израильских спецслужб и оборонного ведомства, имеющих представление о сети туннелей, считают, что сложная военная инфраструктура ХАМАС позволила группировке «вести планомерные оборонительные боевые действия глубоко под землей".

«Мы увидели, что это совершенно другое измерение, в пределах которого необходимо вести боевые действия, так же как в воздушном и космическом пространстве, киберпространстве и на поверхности земли», - сообщил один из источников в органах безопасности. «Это похоже на паутину: если отрезать один туннель, автоматически появляются альтернативные, и сеть продолжает функционировать».

Телеканал 12 подчеркнул, что даже по прошествии девяти месяцев войны в Газе «В ЦАХАЛ понимают, что им далеко не все известно об военных туннелях ХАМАС.

«Даже сейчас мы не знаем всей картины. У нас до сих пор нет полного и надежного контроля над всей системой туннелей, потому что, если бы это было так, мы бы давно ликвидировали превосходство ХАМАСа в этом районе», - отметил источник.

Авторы доклада сравнивают сеть туннелей в Газе с аналогичной сетью, построенной южновьетнамскими партизанами (туннели Кути), боровшимися с американцами в 1960-х годах, и приходят к выводу, что эта «низкотехнологичная» тактика «снова в моде», на этот раз в Газе, и что израильским военным «приходится приспосабливаться».

Считается, что сеть туннелей Хамаса пронизывает весь сектор Газа, позволяя исламистам и их союзникам тайно переправлять бойцов, технику и боеприпасы «вдали от бдительного ока» израильских спецслужб, а также поддерживать подземные коммуникации, необходимые для планирования боевых операций.

В докладе говорится, что бойцы ХАМАС сумели построить под землей целые предприятия по производству вооружений. По оценкам израильских чиновников, стоимость прокладки «стандартного» туннеля составляет примерно 275 000 долларов за километр, а в случае строительства соединительных туннелей, производственных площадок и стратегических объектов - и того больше.

«Я думаю, что на системном уровне эта проблема не была для нас совершенно новой", - сказал источник в оборонном ведомстве. «Может быть, были какие-то специфические вещи, например то, что мы были ошеломлены инженерными способностями ХАМАС - строительством лифтов в туннелях, множеством уровней и т. д. Это не бросает нам вызов как военной силе, но да, инженерные навыки ХАМАСа очень высоки» с точки зрения понимания особенностей грунта и его свойств, признал источник.

«Мы столкнулись со многими вещами, о которых знали, но в гораздо больших количествах, чем ожидали: преграды, открывающиеся сверху люки, зарядные устройства, количество шахт [для выхода во внешний мир]», - добавил источник в оборонном ведомстве. Мужчина проходит мимо развалин разрушенного здания в Хан-Юнисе , 09.04.2024 Agence France-Presse, AFP 2024

На вопрос о том, почему военные не смогли уничтожить сеть туннелей в Газе, хотя утверждали, что знали о ее масштабах заранее, один из офицеров в интервью 12-му каналу сказал, что ЦАХАЛ проводит внутреннее расследование относительно трагедии 7 октября и событий, последовавших вслед за ней.

По словам одного из источников, хотя уничтожение всей сети туннелей ХАМАС теоретически возможно, «на это уйдет еще много лет». Поэтому, говорит он, военные пытаются сосредоточиться на «центрах притяжения», а не на каждом конкретном туннеле.

Через полторы недели исполнится десять месяцев с начала конфликта в Газе, где группировка ХАМАС и другие палестинские формирования противостоят вооруженным силам Израиля в туннелях и на развалинах разрушенных поселений Газы. На сегодняшний день в ходе конфликта погибло более 40 тысяч человек, подавляющее большинство из которых, по данным местных властей, являются мирными жителями.

В апреле израильские СМИ опубликовали сенсационный репортаж о том, что израильские военные использовали систему искусственного интеллекта Lavender для вычисления 37 тысяч целей, связанных с палестинским движением ХАМАС, во время ударов по сектору Газа, при этом был определен приемлемый уровень жертв среди мирного населения. Программа практически не контролировалась человеком и допускала «большие погрешности», считая допустимым убийство 15, 20 или даже 100 мирных жителей для ликвидации одного подозреваемого участника ХАМАС.