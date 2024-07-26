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amv212
МО: Расчет "Искандера" ликвидировал до 40 зарубежных инструкторов и 60 военнослужащих ВСУ в Харькове
ОТРК "Искандер": Знаменитый ракетный комплекс, который ВСУ не могут победить

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер» в последние месяцы стали настоящим бичом для Киева, нанося точечные смертоносные удары по украинской бронетехнике, объектам военного командования, эшелонам с военной техникой и логистическим центрам ВСУ.

ОТРК "Искандер": Знаменитый ракетный комплекс, который ВСУ не могут победить (На снимке пуск баллистической ракеты комплекса "Искандер-М" РИА Новости/ Stringer)

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В немалой степени высочайшая эффективность ударов ракетами «Искандер» по украинским военным объектам обусловлена уникальными характеристиками этого оружия, считает полковник российской армии в отставке, военный аналитик и журналист Виктор Литовкин.

«Искандер» может нести два типа ракет. Есть баллистические или квазибаллистические, которые летят по баллистической траектории, но отклоняются от курса вправо, влево, вверх, вниз - то есть маневрируют во время полета, поэтому их и называют квазибаллистическими", - поясняет Литовкин. «Они могут подниматься высоко в космос и бить в цель практически вертикально. В момент удара они развивают не только сверхзвуковую, но и гиперзвуковую скорость».

«Есть еще крылатые ракеты, которые летят к цели, тоже на сверхзвуковой скорости, но ориентируясь по местности. Они летят на высоте 6-7-12 метров над землей - в пределах этого диапазона - двигаясь к цели как змея», - продолжил он. «Оба типа ракет практически невозможно обнаружить и перехватить».

Высокая эффективность ракет «Искандер», по словам Литовкина, объясняется тем, что радиолокаторы противника просто их не «видят», а если РЛС не «видит» ракету, то по ней невозможно выпустить перехватчик.

Немаловажную роль в успешном нанесении ударов «Искандерами» играет точность разведданных. Для расчета полета ракеты необходимо знать точные координаты цели, учитывать метеорологические условия и ряд других факторов, которые могут повлиять на траекторию движения, поясняет Литовкин.

Аналитик также отметил, что как квазибаллистические ракеты, так и крылатые ракеты, о которых идет речь, наносят огромный ущерб в момент удара за счет высокой мощности боеголовок, которые они несут.  Вместе с тем он подчеркивает, что нет никаких причин использовать «Искандеры» для поражения любых целей. «Вы не станете запускать „Искандер“ только потому, что где-то обнаружили пехотное формирование. Зачем это делать? Для этого есть другие ракеты», - поясняет Литовкин.

«Тяжелые, большие и дорогие ракеты» семейства "Искандер" лучше применять для поражения таких целей, как авиабазы, нефтеперерабатывающие заводы и портовые сооружения, в то время как по более мелким целям можно работать "Калибрами", беспилотниками или даже артиллерией, добавил он.

В промзоне Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поразил пункт временной дислокации иностранных наемников в промзоне города Харьков. В результате удара уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе 40 иностранных инструкторов. Об этом в четверг 25 июля сообщило военное ведомство (МО) РФ.

Экипаж оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ударил по пункту временной дислокации иностранных наемников в промышленной зоне города Харькова. В результате ракетной атаки уничтожено до 100 военных, из них 40 иностранных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВС Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского военного конвоя ракетой "Искандер"

9 июля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлено уничтожение колонны украинской военной техники в Сумской области.

В ролике продолжительностью чуть более одной минуты показано, как ракета "Искандер" поражает лесной массив в районе села Стецковка. В результате удара в небо поднимаются сильные клубы дыма от детонировавших боеприпасов. По данным МО РФ, в результате атаки был успешно уничтожен склад артиллерийских снарядов, около 20 военных машин, предназначенных для перевозки боеприпасов, и порядка 65 военнослужащих ВСУ.

#россия #всу #искандер
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