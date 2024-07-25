Согласно сообщениям, Вашингтон может запретить поставки чипов H20 в Китай, после того как Министерство торговли США проведет в октябре ежегодный мониторинг механизмов экспортного контроля.

Nvidia, крупнейшая по капитализации компания в мире, по слухам, разрабатывает новый кристалл искусственного интеллекта (ИИ) на базе своего флагманского продукта B200 для рынка Поднебесной.

В марте 2024 года компания Nvidia выпустила свой суперчип GB200 Grace Blackwell Superchip, объединяющий два графических процессора B200 с процессором Grace. Photo: Nvidia.com

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Согласно сообщениям, Вашингтон может запретить поставки чипов H20 в Китай, после того как Министерство торговли США проведет в октябре ежегодный мониторинг механизмов экспортного контроля.

Массовое производство нового чипа, который может получить название B20, начнется в конце этого года. Поставки же «китайской микросхемы» стартуют во втором квартале 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В сообщении говорится, что Nvidia будет сотрудничать с Inspur, одним из своих дистрибьюторов в континентальном Китае. Однако в Inspur заявили, что компания на данный момент не занимается "вопросами бизнеса или сотрудничества, связанного с продуктом B20". Более того, официальный представитель Inspur заявил, что сообщение Reuters не соответствует действительности.

В публикации Reuters также говорится, что B20 будет построен таким образом, чтобы не нарушать экспортные требования Соединенных Штатов.

Впрочем, некоторые отраслевые эксперты сомневаются, что Nvidia действительно запустит B20 в производство, учитывая, что Вашингтон может усилить запрет на экспорт чипов в Китай.

Ссылаясь на аналитическую записку, опубликованную специалистами Jefferies, технологический портал QZ.com сообщает, что, скорее всего, чип H20 будет запрещен к поставкам в Китай, после того как в октябре Министерство торговли США проведет ежегодный мониторинг механизмов экспортного контроля.

В репортаже сообщается, что ограничения могут быть введены тремя способами: «запрет на конкретные товары, снижение лимита вычислительной мощности и/или введение лимита на объем памяти».

Кроме того, авторы доклада утверждают, что Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность распространения экспортного контроля на кристаллы, продаваемые в другие азиатские страны, в том числе в Малайзию, Индонезию и Таиланд, или распространить меры контроля на зарубежные китайские компании - хотя это будет сделать намного сложнее.

Статья в QZ.com появилась после того, как 2 июля газета Wall Street Journal разоблачила подпольную сеть, занимающуюся контрабандой чипов A100, запрещенных к продаже в КНР с октября 2022 года, на территорию континентального Китая.

На этом снимке, сделанном 6 марта 2023 года, смартфон с логотипом NVIDIA лежит на материнской плате ПК. (REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration/ Files Photos / /File Photo Purchase Licensing Rights)

Согласно сообщению WSJ, «некие» посредники создают исследовательские центры в странах Юго-Восточной Азии, например в Сингапуре, для закупки в США процессоров A100. Они оплачивают китайским студентам из-за рубежа доставку этих чипов в Китай, когда те возвращаются домой на каникулы.

В одном из случаев 26-летний китайский студент успешно провез в материковый Китай шесть чипов A100 в своем багаже и заработал на этом 600 баксов. Отпускная цена A100 составляет около 10 000 долларов, в то время как на «сером» рынке Китая его стоимость достигает 22 500 долларов. Естественно - приобретатели контрабандных чипов не могут пользоваться гарантийными и сервисными услугами Nvidia.

"Кастрированная версия"

В октябре 2022 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов запретило экспорт чипов A100 и H100 в Китай. В октябре прошлого года оно заблокировало поставки в Поднебесную кристаллов A800 и H200, а также некоторых других микросхем искусственного интеллекта.

После этого Nvidia выпустила три AI-чипа, включая H20, L20 и L2, специально для продажи на рынках Китая.

Производительность одного чипа H20, названного экспертами «кастрированной версией» H100, приблизительно на 15 % меньше, чем у H100. Тем не менее, этот продукт пользуется большим спросом в компаниях Alibaba, Tencent, Baidu и ByteDance.

По оценкам Financial Times, в этом году объем продаж чипов H20 в КНР может достичь миллиона единиц или 12 миллиардов долларов США.

По данным шанхайского портла финансовых новостей Cailianpress.com, первая партия H20 поступила в Китай в мае-июне, и в данный момент крупные китайские технологические компании занимаются их тестированием.

По мнению экспертов ресурса, платформа Nvidia Compute Unified Device Architecture (CUDA), способная расширить потенциал графических процессоров (GPU), настолько мощная, что многие китайские пользователи не могут устоять от ее приобретения.

В понедельник Ли Яли, обозреватель издания Guancha.cn, опубликовала статью под заголовком «Запретят ли США поставки H20 производства Nvidia в Китай?». Автор статьи отмечает, что чип H20 имеет определенные преимущества в обучении и анализе ИИ, так как его пропускная способность (HBM) выше, чем у H100 и AI-чипов китайского производства. По ее словам, запрет на экспорт H20 в КНР не отвечает интересам ни Китая, ни США.

На снимке: один из шести графических процессоров Nvidia A100, которые китайский студент упаковал в пузырчатую пленку и отправил в чемодане в Китай в ноябре 2023 года.

Давление со стороны американских законодателей

9 мая американские законотворцы представили двухпартийный законопроект под названием Enhancing National Frameworks for Overseas Critical Exports Act, который должен упростить администрации Байдена введение экспортного контроля для систем искусственного интеллекта. По словам авторов документа, новый законопроект позволит снизить риск попадания американских технологий в чужие руки.

22 мая Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам (англ. United States House Committee on Foreign Affairs или англ. House Foreign Affairs Committee) подавляющим большинством голосов проголосовал за продвижение законопроекта в Палату представителей.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Линь Цзянь 10 мая заявил, что попытка увязать вопросы торговли и технологий с политикой и идеологиями, превратить их в инструменты или даже подтолкнуть к разрыву цепочек поставок приведет лишь к нарушению нормальных торговых отношений и взаимных инвестиций между Китаем и США.