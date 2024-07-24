Предположительно, еще 25 оперативников SAS были травмированы в результате ракетной атаки ВС РФ. Эта информация стала доступна в ходе беседы на «Канале полковника» (El Canal de Coronel), испаноязычном СМИ на YouTube, которым управляет Баньос. В разговоре со своим коллегой - ветераном спецназа - Баньос сообщил следующее:
«Я могу с 90-процентной уверенностью заявить, что в результате удара одной российской ракеты в Одессе ликвидированы 18 оперативников Специальной авиационной службы (SAS), элитного подразделения Соединенного Королевства... Еще 25 военнослужащих SAS получили ранения разной степени тяжести. Также ликвидировано много французских военных специалистов. И здесь речь идет не о наемниках из Франции. Нет, это были бойцы из спецподразделений регулярной французской армии... И многие из них ликвидированы. Так сообщают мне мои источники... И это очень надежные источники... Мы работали бок о бок в течение многих лет..."
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«Эта информация ужасает, потому что речь идет о солдатах из стран Североатлантического договора... И вы знаете, когда эти страны хотят вмешаться, они сначала отправляют спецназ... Именно подразделения специального назначения сначала были переброшены в Сирию, потом в Ирак...»
По понятным причинам западные средства массовой информации воздержались от комментариев по поводу откровений полковника Баньоса. Однако присутствие сил Североатлантического альянса на Украине подтвердили министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и несколько генералов НАТО.
На этом фоне следует отметить, что Министерство обороны России периодически отчитывается о ликвидации западных «наемников», воюющих на стороне Украины. Однако военное ведомство РФ пока никак не прокомментировало последние сообщения из Одессы.