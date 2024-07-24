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amv212
Полковник Баньос: При ударе по Одессе были ликвидированы 18 иностранных добровольцев
Испанский офицер рассказал о ликвидации британских и французских элитных коммандос после ракетного удара по Одессе


В результате удара по украинскому городу Одесса были поражены как минимум 18 бойцов британской Специальной воздушной службы и французских спецназовцев, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос, не уточнив дату удара.Предположительно, еще 25 оперативников SAS были травмированы в результате ракетной атаки ВС РФ. Эта информация стала доступна в ходе беседы на «Канале полковника» (El Canal de Coronel), испаноязычном СМИ на YouTube, которым управляет Баньос. В разговоре со своим коллегой - ветераном спецназа - Баньос сообщил следующее:

«Я могу с 90-процентной уверенностью заявить, что в результате удара одной российской ракеты в Одессе ликвидированы 18 оперативников Специальной авиационной службы (SAS), элитного подразделения Соединенного Королевства... Еще 25 военнослужащих SAS получили ранения разной степени тяжести. Также ликвидировано много французских военных специалистов. И здесь речь идет не о наемниках из Франции. Нет, это были бойцы из спецподразделений регулярной французской армии... И многие из них ликвидированы. Так сообщают мне мои источники... И это очень надежные источники... Мы работали бок о бок в течение многих лет..."

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 «Эта информация ужасает, потому что речь идет о солдатах из стран Североатлантического договора... И вы знаете, когда эти страны хотят вмешаться, они сначала отправляют спецназ... Именно подразделения специального назначения сначала были переброшены в Сирию, потом в Ирак...»

По понятным причинам западные средства массовой информации воздержались от комментариев по поводу откровений полковника Баньоса. Однако присутствие сил Североатлантического альянса на Украине подтвердили министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и несколько генералов НАТО.  

Бывший полковник объяснил, на основании чего он считает, что под Одессой ликвидированы по меньшей мере 18 британских бойцов SAS.

На этом фоне следует отметить, что Министерство обороны России периодически отчитывается о ликвидации западных «наемников», воюющих на стороне Украины. Однако военное ведомство РФ пока никак не прокомментировало последние сообщения из Одессы.

#украина #конфликт на украине #одесса #наемники #французская армия #британский спецназ #французский спецназ
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