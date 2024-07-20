Новая бюджетная программа военно-морских сил США по созданию ударного оружия морского базирования призвана пополнить «опасно» истощенные арсеналы ракет большой дальности в случае возможного конфликта на Тайване. Это предполагается сделать за счет использования производственных мощностей ключевых союзников Запада - Японии и Австралии. Об этом пишет журналист и политический обозреватель Asia Times. (AT) Габриэль Онрада.

Новая программа ВМС США CAMS направлена на восстановление истощенных арсеналов ракет большой дальности при возможной помощи Японии и Австралии.

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В этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что ВМС США объявили конкурс на разработку нового ударного оружия морского базирования большой дальности под названием «Coalition Affordable Maritime Strike Weapon System» (CAMS). Производство планируется развернуть к 2027 финансовому году.

Как сообщает Breaking Defense, в техническом задании к тендеру говорится о необходимости создания недорогой, экспортопригодной системы вооружений, способной действовать в нескольких доменах - в воздухе, с поверхности воды и из-под воды. Эта инициатива направлена на решение проблемы снижения доходности, с которой сталкиваются многие партнеры западной коалиции при модернизации и обслуживании своих дальнобойных систем морского базирования.

Авторы доклада, сообщают, что система CAMS позволит поражать цели на минимальном расстоянии в 260 километров и сможет запускаться с корабельных систем вертикального пуска (VLS) и самолетов на высоте до 12 тысяч метров. В сообщении подчеркивается, что ВМС США намерены создать систему стоимостью около 1,5 млн долларов США за единицу. При этом промышленный объем производства составит не менее 250 боеприпасов в год.

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Хотя конкретные страны «коалиции», заинтересованные в CAMS, не раскрываются, пишет Breaking Defense, программа нацелена на стимулирование международного интереса (читай НАТО, AUKUS и пр.) и расширение мощностей по производству боеприпасов в рамках коллективной обороны. Военный конфликт на Украине показал, что крупномасштабные индустриальные войны на истощение будут продолжаться, а промышленные возможности по производству и пополнению запасов высокоточного оружия (PGM) являются одним из ключевых стратегических факторов.

В докладе, подготовленном в январе 2023 года для аналитического центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), экс-офицер по планированию и бывший советник командующего силами специальных операций США в Афганистане Сет Джонс предупреждает, что в потенциальном конфликте с Китаем Соединенные Штаты столкнутся с катастрофическим дефицитом боеприпасов, в особенности высокоточных ракет дальнего радиуса действия (PGM). По прогнозам Джонса, это может привести к неспособности США вести затяжную войну в Тайваньском проливе.

Джонс отмечает, что Народно-освободительная армия Китая закупает высокотехнологичные системы вооружений в пять-шесть раз быстрее, чем Пентагон, что вызывает опасения по поводу подготовленности оборонно-промышленной базы США.

Он подчеркивает, что на замену некоторых типов ракет, таких как Patriot PAC-2/PAC-3, Tomahawk Block V, Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и Precision Strike Missile (PSM), может уйти более двух лет.

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Джонс отмечает, что военные модели CSIS показывают, что в ходе трехнедельного конфликта Соединенные Штаты израсходуют более 5 000 ракет дальнего радиуса действия, причем критическая нехватка оружия возникнет уже в первую неделю боевых действий.

Самолет запускает противокорабельную ракету большой дальности (LRASM) компании Lockheed Martin. ( Credit Lockheed Martin)

Более того, в отчете Исследовательской службы Конгресса США (CRS) за октябрь 2023 года говорится, что масштабная консолидация в американской оборонной промышленности может ослабить конкуренцию, что потенциально приведет к росту затрат и снижению уровня инноваций. В исследовании CRS отмечается, что зависимость Пентагона от небольшого числа поставщиков, особенно для сложных систем, таких как PGM, связана с рисками перебоев в поставках и угрозами национальной безопасности.

В документе также говорится, что стратегические и критически важные материалы США до сих пор закупают за рубежом, что может поставить под угрозу производство и поставки высокоточных боеприпасов во время конфликта. В попытке решить проблему дефицита мощностей по выпуску PGM США рассматривают возможность запуска совместного производства с Японией и Австралией.

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В марте 2024 года американское военное ведомство сообщило, что США наращивают усилия по укреплению оборонного производства в сотрудничестве со своими союзниками. В докладе говорится, что заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, выступая перед подкомитетом Сената по ассигнованиям на оборону, заявил, что военный конфликт на Украине послужил катализатором для расширения транснационального сотрудничества в производстве критически важных боеприпасов.

В Пентагоне заявили, что США планируют расширить эту модель сотрудничества и включить в нее семейство управляемых реактивных снарядов (GMLRS) и высокоточные боеприпасы, а также совместно с Японией разработать перехватчики противоракетной обороны.

В докладе подчеркивается, что этот стратегический поворот направлен на укрепление оборонно-промышленных баз союзников, особенно на фоне увеличения военных расходов Россией, которые сейчас оцениваются в 7 % от ВВП, и роста военного производства Китаем в рамках его стратегии продвижение "военно-гражданского синтеза".

В своей заметке, опубликованной в марте 2024 года в газете «Нью-Йорк Таймс», австралийский корреспондент Дэмиен Кейв сообщает, что США совместно с Австралией наращивают производство снарядов с точным наведением. Кейв упоминает, что Пентагон, американские и австралийские оборонные подрядчики объединяют усилия для производства артиллерийских снарядов и управляемых ракет, таких как GMLRS, в соответствии со спецификациями Минобороны США.

Он утверждает, что это оружие пополнит запасы США и будет доступно для продажи союзникам, и сетует на то, что одновременные конфликты на Украине и в Газе опустошили арсеналы стран Запада. Кейв хвастается, что производственные мощности Австралии по выпуску боеприпасов для США располагаются во многих регионах страны, но ключевую роль играют заводы по производству боеприпасов в Беналле и взрывчатых веществ в Мулвале.

Американские морские пехотинцы стреляют ракетами GMLRS из высокомобильной артиллерийской ракетной системы во время учений Talisman Sabre в Квинсленде, Австралия, 19 июля 2021 года. ( Lance Cpl. Ujian Gosun/U.S. Marine Corps)

Но на самом деле, пытаясь по указке США, нарастить производства PGM оборонная промышленность Японии и Австралии столкнулась с серьезными проблемами, включая убыль и старение рабочей силы, и недостаточность производственного потенциала.

Проблемы Японии

В статье Breaking Defense за июнь 2024 года Валери Инсинна отмечает, что оборонная промышленность Японии страдает от старения рабочей силы и кризиса цепочки поставок. Для решения этих проблем, пишет Инсинна, Токио пытается возродить свою военную промышленность с помощью «Закона об укреплении оборонного производства и технологических баз», принятого в июне 2023 года.

Закон предусматривает финансирование оборонных подрядчиков и их цепочек поставок, а также поощрение за достижение поставленных целей, решение проблем, связанных с низкими доходами, и стимулирование прогресса в области кибербезопасности и повышения производительности труда.

Однако, по мнению Инсинны, эти реформы могут оказаться слишком незначительными и запоздалыми в условиях нестабильной экономической ситуации. Она также говорит, что оборонная промышленность Японии сталкивается с дополнительными проблемами - нехваткой рабочей силы из-за стареющего населения и необходимостью внедрения современных технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника.

Проблемы Австралии

В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Defense News, Гордон Артур утверждает, что предпочтение, отдаваемое австралийским правительством крупным иностранным подрядчикам, таким как Lockheed, а не отечественным малым и средним предприятиям (МСП), препятствует развитию внутреннего потенциала Австралии по производству высокоточного оружия большой дальности.

Артур отмечает, что у Канберры отсутствует четкий план поэтапной индигенизации производства PGM, перехода от крупных подрядчиков, таких как Lockheed, к австралийским малым и средним компаниям. Он пытается убедить австралийское правительство позволить малым и средним игрокам продемонстрировать свой потенциал и рассмотреть стратегическую необходимость создания собственной оборонной индустрии, способной реагировать на будущие конфликты.