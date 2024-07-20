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Акценты НАТО сместились - теперь главная угроза альянса - Китай

Китай в прицеле НАТО: Альянс расширяет географические рамки "Северной Атлантики" для противодействия Пекину
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На днях издание Kontinent USA опубликовало статью, в которой автор рассуждает об опасностях, которые таит в себе западное «бряцание саблями» в адрес Москвы и Пекина и предупреждает, что враждебность НАТО «грозит привести к повторению Кубинского ракетного кризиса поистине глобального масштаба».

С учетом развернутых и находящихся на складах ядерных боеголовок Китай располагает 500, а его союзник Россия - 5600 единицами ядерного оружия. Photo: Global Look Press/ Пресс-служба Министерства обороны России

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«Вспомните, что в 1962 году ядерная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом была предотвращена лишь в самый последний момент», - пишет депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Севим Дагделен. «Чтобы урегулировать кризис, Вашингтону пришлось убрать из Апулии (юго-восточный регион Италии) и турецкого города Измир ракеты «Юпитер», разработанные бывшим нацистским ракетчиком Вернером фон Брауном».

"С тех пор негласное дипломатическое правило гласит, что страны, расположенные в непосредственной близости от великих держав, не должны быть связаны военными пактами или предоставлять свои территории в распоряжение соперничающих альянсов", - констатирует немецкий политик. Однако начиная с 1990-х годов расширение НАТО на фоне "западного триумфализма" по поводу распада Советского Союза грозит вернуть мир на край пропасти ядерного уничтожения, предупреждает Дагделен.

В своем комментарии американский журналист и историк Джеральд Хорн оценил возможность глобального конфликта, отметив, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне, а также военно-морские учения США в Тихом океане свидетельствуют об эскалации и без того "неимоверно высокой" напряженности.

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Расширяя присутствие в Азии, НАТО дает России сигнал — противостояние держав приняло новый, опасный оборот.

«Очевидно, что американский империализм и его пособники в Североатлантическом альянсе угрожают Третьей мировой войной, при этом необходимо отметить, что под прицелом находится Китай», - считает Хорн, исследователь из Хьюстонского университета в Техасе. «Что было примечательно в этом саммите НАТО, 75-летие которого отмечалось в Вашингтоне, так это внимание к географии. Организация Североатлантического договора неоднократно упоминала Китай в своих различных заявлениях».

«Мы думали, что, когда 75 с лишним лет назад НАТО появилось на свет, мишенью стала Москва. И, конечно, Москва остается главной целью, о чем свидетельствуют эти выходки на Украине», - заметил он. Однако, говорит Хорн, на фоне стратосферного экономического подъема Пекина Китай также оказался в центре внимания альянса: «Единственная надежда американского империализма сейчас — это каким-то невероятным образом заставить Индию действовать против Китая».

Ракетные комплексы "Искандер" Photo: Global Look Press/ Пресс-служба Министерства обороны России

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Организация Североатлантического договора (НАТО), основанная в 1949 году, обычно изображается как оборонительный альянс, созданный для защиты Европы от мнимой коммунистической угрозы. Однако, эта организация была основана за целых шесть лет до появления Варшавского договора, военного союза СССР и его восточноевропейских союзников.

Москва была вынуждена ответить на действия возглавляемого американцами альянса после присоединения к нему Западной Германии; Нападение фашистской Германии на Советский Союз всего за несколько лет до этого привело к гибели 27 миллионов советских людей, 70 процентов из которых были мирными гражданами.

И вот теперь, когда подъем Китая вновь угрожает глобальному господству Запада, Пекин присоединился к Москве, чтобы совместно построить новый более справедливый миропорядок - альтернативный капиталистическому порядку, возглавляемому Соединенными Штатами. Хотя Вашингтон прилагает массу усилий, чтобы добиться расположения премьер-министра Нарендры Моди, Индия не станет «атакующей пешкой» против Пекина, как Япония против Москвы столетие назад, считает Хорн.

«Несмотря на то, что эти два азиатских гиганта вели войну в 1962 году... Премьер-министр Моди, посетивший Москву всего несколько дней назад, ясно дал понять, что заставить Индию в очередной раз присоединиться к «антикитайскому поезду» будет очень непросто, тем более что Индия - это «И» в БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР», - подчеркнул эксперт.

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«Индия также входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, саммит которой прошел в Казахстане всего несколько дней назад. Таким образом, перед американским империализмом встает сложная дилемма».

В Китае проживает более 1,4 миллиарда человек, и он является третьим по величине государством в мире по площади территории. Хотя некоторые западные аналитики сомневаются в способности КНР проецировать военную мощь на весь мир, Пекин обладает самым большим в мире военно-морским флотом по количеству кораблей, что обеспечивает ему значительный оборонный потенциал.

Адмирал Филип Дэвидсон, назначенный на должность командующего Индо-Тихоокеанским командованием США во время президентства Дональда Трампа, однажды заявил, что США будут вынуждены вступить в войну с Китаем к 2027 году, чтобы остановить “эту угрозу” глобальной гегемонии Запада. В свою очередь, глава командования воздушной мобильности ВВС США генерал Майкл Минихан считает, что противостояние с Поднебесной должно произойти не позднее 2025 года.

На снимке трепещущий на ветру флаг Североатлантического договора после того, как он был поднят перед штаб-квартирой вооруженных сил Швеции в Стокгольме 11 марта 2024 года в честь вступления этой страны в альянс.

Китай - ядерная держава, обладающая примерно 500 единицами ядерного оружия, в то время как его союзник Россия имеет на вооружении более 5600 ядерных боезарядов. Любой конфликт с Москвой или Пекином грозит привести в действие эти разрушительные "инструменты", что чревато массовыми человеческими жертвами, а то и вообще гибелью человечества.

«Мировой империализм переживает кризис, но это вовсе не означает, что он сдастся без боя», - предупредил Хорн. «Раненый зверь, которым является империализм, зачастую наиболее опасен, особенно когда он загнан в угол и чувствует, что теряет хватку - и именно таким является положение вещей на текущий момент», резюмировал американский историк.

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