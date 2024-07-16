Журналист Чей Боуз: Западные СМИ скрывают от граждан информацию о событиях на Украине

Западной общественности практически ничего не известно о масштабах потерь в живой силе и технике, понесенных ВСУ с начала специальной военной операции, отмечает международный обозреватель.

Ракетный комплекс "Искандер-М" во время показательных выступлений военной техники на полигоне Алабино. Архивное фото Grigoriy Sisoev

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Западные СМИ скрывают информацию о реальном положении вещей на Украине, будь то массовое уничтожение натовского оружия, или сотни тысяч погибших украинских военнослужащих, написал 15 июля на сайте X (бывший Twitter) ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз.

"Не далее, как вчера на Украине под руководством Зеленского испарилось еще 150 миллионов евро [163,4 миллиона долларов] денег немецких налогоплательщиков", - продолжил Боуз, прикрепив видео, на котором запечатлено уничтожение зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства.

"Российские ракеты "Искандер" одномоментно стерли с лица земли пусковую установку ЗРК IRIS и радиолокационную станцию TRML-4D в Днепропетровской области - именно эти высокотехнологичные системы Зеленский так отчаянно выпрашивает у стран Евросоюза", - подчеркнул журналист.

По мнению Боуза, причина, по которой "западные СМИ не хотят", чтобы общественность узнала о происходящем, заключается в том, "чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о "победе Киева". "В конечном итоге, за все это платите именно вы", - отметил журналист.

С февраля 2022 года Киев получил от стран Евросоюза почти на 108 миллиардов евро (115,9 миллиарда долларов США), в том числе военную помощь на сумму 39 миллиардов евро (41,8 миллиарда долларов США).

К настоящему моменту расходы США на конфликт на Украине достигли 175 миллиардов долларов. При этом непосредственно на поддержку киевских властей было потрачено 107 миллиардов долларов, из них 34,2 миллиарда долларов - на бюджетные нужды и 69,8 миллиарда долларов - на вооружение и военную помощь.

В воскресенье оборонное ведомство России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ИРИС-Т в Днепропетровской области. По данным МО РФ ракетным ударом были уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, радиолокатор TRML-4D, а также до 12 человек личного состава, обслуживающего эти системы.

По данным на 14 июля, всего с начала специальной военной операции был уничтожен 551 зенитно-ракетный комплекс ВСУ, в том числе поставленные странами Североатлантического альянса.



