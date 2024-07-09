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amv212
Эксперт Леонков: Любая попытка контрнаступления Украины обречена на провал
Обречены на поражение: Украине не хватает личного состава, мотивации и вооружений для нового контрнаступа.

Похоже, что Зеленский не извлек никаких уроков из провальной попытки контрнаступления прошлым летом, которая привела к массовым потерям личного состава и вооружений, поставленных странами НАТО. Теперь Зеленский вернулся к исходной точке, заявив, что ВС Украины "находятся в лучшем положении", чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования.

Украинский танк уничтоженный в ходе российской спецоперации. Sergey Averin

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Любая попытка контрнаступления со стороны Украины изначально обречена на провал, считает российский военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, у Украины нет всех необходимых компонентов для проведения такой кампании.

С военно-технической точки зрения, Киеву нужна тяжелая бронетехника, тяжелая артиллерия, достаточное количество систем ПВО, превосходство в воздухе, чтобы прикрыть наступающие войска, когда те будут пытаться атаковать многоуровневую сеть оборонительных рубежей России.

Но на самом деле у Киева нет авиации, нет достаточных средств противовоздушной обороны, а тяжелая артиллерия и бронетехника исчисляется десятками, а не сотнями, отмечает эксперт.

Беспилотники - не самый лучший вариант для атаки, хотя они могут сыграть определенную роль на линии боевого соприкосновения. Впрочем, они не помешают российским снарядам и ракетам громить наступающие соединения противника, а также дистанционно минировать пути их подхода и отхода, считает Леонков.

Если говорить о личном составе ВСУ, то здесь мотивация упала практически до нуля, сказал Леонков, добавив, что уровень боевой подготовки остается примерно таким же. Он отметил, что потери среди таких, наспех обученных и плохо вооруженных людей составляют 95-90 процентов.

Украина удерживает линию фронта только за счет постоянного восполнения потерь, отправляя все новые и новые порции мяса в то, что уже давно называют "мясорубкой" Зеленского, добавил эксперт.

Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление якобы является "вопросом их укомплектования", - сказал Зеленский недавно в интервью Bloomberg. Он также признал, что около 14 бригад не имеют надлежащего боевого оснащения, и посетовал на задержки с поставками оружия от американских и европейских спонсоров прокси-конфликта НАТО против России. Эти заносчивые высказывания Зеленского идут вразрез с недавним комментарием его главнокомандующего Александра Сырского в социальных сетях, который жаловался на острую нехватку мотивированных и хорошо обученных военнослужащих.

Западные СМИ постоянно обращают внимание как на растущие проблемы ВСУ с личным составом, так и на задержки с поставками западного оружия. Несмотря на неудачи и потери в живой силе, а также планомерные успехи Вооруженных сил РФ, Зеленского продолжают подталкивать к новому наступлению его западные кукловоды, снабжающие его деньгами и оружием, подчеркнул Леонков.

Внутренние разногласия киевских элит являются зеркальным отражением раздоров, охвативших главного финансового спонсора Украины - Соединенные Штаты, где ослабевает власть Джо Байдена, считает аналитик.

Но какие бы перестановки ни происходили внутри "украинской хунты", они не приведут к желаемому результату, подчеркнул Леонков. Проект под названием "Украина", который должен был "победить" Россию, оказался полным провалом", - добавил он. "Любые попытки его реанимировать ведут лишь к продлению агонии этого режима".

#россия #украина #контрнаступление #контрнаступ всу 2024
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