Перед началом военной операции в Газе 7 октября ЦАХАЛ задействовал протокол "Ганнибал", что привело к гибели по меньшей мере 14 израильтян

В сообщении израильской газеты Haaretz приводятся убедительные доказательства того, что Израиль убивал своих граждан, пытаясь не допустить возвращения повстанцев ХАМАС в Газу после атаки палестинской группировки 7 октября.

Израильские танки расположены вблизи кибуца Кфар-Аза. Associated Press, AP Photo / Jerome Delay

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В репортаже старейшей израильской газеты Haaretz утверждается, что во время нападения ХАМАС 7 октября прошлого года ЦАХАЛ применил "протокол Ганнибал", намеренно убивая своих военнослужащих, чтобы предотвратить их взятие в плен палестинскими радикалами.

"Документы и свидетельства, полученные изданием "Гаарец", показывают, что оперативный протокол "Ганнибал", предписывающий применять силу, чтобы не допустить захват военнослужащих в плен, был задействован по крайней мере на трех военных базах и аванпостах. При этом, пишет издание, под угрозой могли оказаться не только военнослужащие, но и гражданские лица".

"Ни один автомобиль не должен вернуться в Газу", - таков был приказ", - пишет журналист Янив Кубович. "На тот момент ЦАХАЛ еще не знал о масштабах захвата заложников на границе с Газой, но ему было известно, что в этом участвует очень много людей. Таким образом, мы все понимали, что означает это сообщение и какова будет судьба некоторых из похищенных людей". Газета отмечает, что точное число израильтян, погибших от огня ЦАХАЛ, неизвестно.

В докладе приводятся свидетельства военнослужащих ЦАХАЛ, включая солдат, офицеров среднего и старшего командного состава. Официальный представитель Армии обороны Израиля заявил, что внутреннее расследование инцидента продолжается.

Так называемая директива "Ганнибал", вызывающая много споров как в самом Израиле, так и за его пределами, была разработана в ответ на угрозу получения вооруженными группировками рычагов влияния на израильское государство путем захвата заложников. В 70-80-х годах прошлого века члены палестинского движения сопротивления неоднократно захватывали израильтян в заложники, которых затем успешно обменивали на палестинских заключенных.

Именно тезис о том, что израильтянам "лучше умереть, чем быть похищенными", привел к разработке протокола, разрешающего применение "смертоносной силы" против граждан Израиля.

Первые заявления о применении директивы Ганнибала 7 октября прозвучали еще несколько месяцев назад, когда стало известно, что бригадный генерал ЦАХАЛ приказал обстрелять из танка дом в кибуце Беэри, где находились члены ХАМАС и заложники. В результате погибли 13 израильтян. Еще одна женщина была убита огнем израильского вертолета во время пленения членами ХАМАС в Нир-Оза.

Тем не менее, воскресный репортаж Haaretz является самым подробным на сегодняшний день отчетом с обвинениями в “дружественном огне”. Автор статьи утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно подвергает израильских граждан опасности, чтобы добиться от партии "Ликуд" территориального максимализма. По сообщениям, ответ на атаку ХАМАС 7 октября был задержан на несколько часов, из-за того что Нетаньяху перебросил солдат на поддержку еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу.

Как оказалось, за несколько месяцев до нападения ХАМАС правительство Нетаньяху получало "экстренные сигналы" от египетских властей о том, что палестинская группировка, планирует крупную вооруженную операцию. Израильская разведка в секторе Газа, за которым, как принято считать, ведется самое пристальное наблюдение в мире, показала, что палестинские бойцы тренируются в использовании дельтапланов, которые позже были задействованы для прорыва пограничного забора анклава.