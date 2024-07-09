Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Haaretz: Армия Израиля применяла протокол "Ганнибал" во время операции в Газе
Перед началом военной операции в Газе 7 октября ЦАХАЛ задействовал протокол "Ганнибал", что привело к гибели по меньшей мере 14 израильтян

В сообщении израильской газеты Haaretz приводятся убедительные доказательства того, что Израиль убивал своих граждан, пытаясь не допустить возвращения повстанцев ХАМАС в Газу после атаки палестинской группировки 7 октября.

Израильские танки расположены вблизи кибуца Кфар-Аза. Associated Press, AP Photo / Jerome Delay

реклама

В репортаже старейшей израильской газеты Haaretz утверждается, что во время нападения ХАМАС 7 октября прошлого года ЦАХАЛ применил "протокол Ганнибал", намеренно убивая своих военнослужащих, чтобы предотвратить их взятие в плен палестинскими радикалами.

"Документы и свидетельства, полученные изданием "Гаарец", показывают, что оперативный протокол "Ганнибал", предписывающий применять силу, чтобы не допустить захват военнослужащих в плен, был задействован по крайней мере на трех военных базах и аванпостах. При этом, пишет издание, под угрозой могли оказаться не только военнослужащие, но и гражданские лица".

"Ни один автомобиль не должен вернуться в Газу", - таков был приказ", - пишет журналист Янив Кубович. "На тот момент ЦАХАЛ еще не знал о масштабах захвата заложников на границе с Газой, но ему было известно, что в этом участвует очень много людей. Таким образом, мы все понимали, что означает это сообщение и какова будет судьба некоторых из похищенных людей". Газета отмечает, что точное число израильтян, погибших от огня ЦАХАЛ, неизвестно.

В докладе приводятся свидетельства военнослужащих ЦАХАЛ, включая солдат, офицеров среднего и старшего командного состава. Официальный представитель Армии обороны Израиля заявил, что внутреннее расследование инцидента продолжается.

Так называемая директива "Ганнибал", вызывающая много споров как в самом Израиле, так и за его пределами, была разработана в ответ на угрозу получения вооруженными группировками рычагов влияния на израильское государство путем захвата заложников. В 70-80-х годах прошлого века члены палестинского движения сопротивления неоднократно захватывали израильтян в заложники, которых затем успешно обменивали на палестинских заключенных.

Именно тезис о том, что израильтянам "лучше умереть, чем быть похищенными", привел к разработке протокола, разрешающего применение "смертоносной силы" против граждан Израиля.

Первые заявления о применении директивы Ганнибала 7 октября прозвучали еще несколько месяцев назад, когда стало известно, что бригадный генерал ЦАХАЛ приказал обстрелять из танка дом в кибуце Беэри, где находились члены ХАМАС и заложники. В результате погибли 13 израильтян. Еще одна женщина была убита огнем израильского вертолета во время пленения членами ХАМАС в Нир-Оза. 

Тем не менее, воскресный репортаж Haaretz является самым подробным на сегодняшний день отчетом с обвинениями в “дружественном огне”. Автор статьи утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно подвергает израильских граждан опасности, чтобы добиться от партии "Ликуд" территориального максимализма. По сообщениям, ответ на атаку ХАМАС 7 октября был задержан на несколько часов, из-за того что Нетаньяху перебросил солдат на поддержку еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу.

Как оказалось, за несколько месяцев до нападения ХАМАС правительство Нетаньяху получало "экстренные сигналы" от египетских властей о том, что палестинская группировка, планирует крупную вооруженную операцию. Израильская разведка в секторе Газа, за которым, как принято считать, ведется самое пристальное наблюдение в мире, показала, что палестинские бойцы тренируются в использовании дельтапланов, которые позже были задействованы для прорыва пограничного забора  анклава.

#израиль #хамас #цахал #протокол &quot;ганнибал&quot;
+
Написать комментарий (0)
WSJ: Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины в 1270 Га
Экс-офицер ВМС США Билс: Штаты “любят” Израиль гораздо больше, чем Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
6
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
6
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
2
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
Google обновляет Контакты, предлагая упрощенное управление и новый интерфейс
2
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
24
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
10
Windows XP в 2024 году - Часть 1
19
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
30
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
1
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
1

Сейчас обсуждают

Ezdiumno_ru
08:15
Поставки же не В Россию, а ЧЕРЕЗ Россию в Казахстан и далее. При чем тут импортозамещение???
Таможня Казахстана начала задержку российских фур с европейскими товарами
Артём Николаев
08:13
Що за главный запрет?
Россия разрушает основные принципы Бреттон-Вудской системы, создавая альтернативу доллару
Игорь Шелахонов
08:07
Детская больница, жилая многоэтажка - это все военные объекты для росс армии.
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
Ачемвыэто Докажите
08:07
Все верно говоришь. Достали вот эти костыли в виде ВМ. Натив наше все. А то телефоны уже прост пострашнее некоторых компов, а толку нет нихрена.
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
Docent
08:06
Не покупайте 6" читалки! Берите 7" Кажется, что разница невелика, но это не так. Да, 7" чуть дороже, зато читать НАМНОГО приятнее...
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
Ezdiumno_ru
08:03
Согласен! Тут работает старая истина: "Добиться бОльшего можно только ставя себе высокие цели". Застряв в старье и дерьме чел только деградирует. К сожалению, большинство людей этого не понимают. Мн...
Windows XP в 2024 году - Часть 1
star5
08:02
Тупые укро бараны, просто следственную связь ни как не могут увидеть, что если разнесло магазин, это потому что Российская ракета разнесла прилегающий к нему склад боеприпасов, который там разместили...
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
Ragnar Lodbrok
08:01
Рдр 2 что-то не помешало иметь просто наипрекраснейшее освещение и тени без трассировки лучей и путей)) Так что да, все эти технологии лишь для того, чтобы бездарным гейм разрабам не приходилось трати...
Появилось сравнительное видео Path Tracing и Ray Tracing в игре Resident Evil Village
Сергей Туркевич
07:58
Какие интересные и забавные графики)) Такой стремный и низкий способ манипуляции. Ну зачем? За броузер спасибо не знал, за инфу про утечку памяти тоже. Но блин, графики то... . Серьёзно?
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Ezdiumno_ru
07:52
"Данный материал пишется в данный момент в данном браузере Supermium в данной среде данной Windows данной XP." ...
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем