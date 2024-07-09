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amv212
Экс-офицер ВМС США Билс: Штаты “любят” Израиль гораздо больше, чем Украину
У США есть более важные проблемы, чем украинский конфликт, считает экс-офицер ВМС США и автор Telegram-канала DD Geopolitics Сара Билс.

У Соединенных Штатов есть более важные заботы, чем Украина, включая всестороннюю поддержку Израиля. Главе Украины стоило бы это усвоить, особенно сейчас, когда в США начинается предвыборный сезон и, возможно, грядут серьезные политические перемены, считает экс-офицер ВМС США Сара Билс.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава украинского государства Владимир Зеленский. Agence France-Presse, AFP/ Мандель Нган

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Во время дебатов на прошлой неделе речь шла в том числе и об Украине, но ни один из кандидатов не предложил конкретных планов по дальнейшему финансированию конфликта на Украине. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что найдет решение конфликта еще до вступления в должность в январе, а нынешний POTUS Джо Байден заявил, что его действия на Украине не позволили президенту России Владимиру Путину возродить "Советскую империю".

А вот когда речь зашла о ближневосточном конфликте, оба кандидата заспорили о том, кто больше поддерживает Израиль. "Мы оказываем Израилю самую масштабную военную и финансовую поддержку, чем кто-либо в мире", - заявил Байден. "Вы должны предоставить им свободу и позволить им закончить работу", - сказал Трамп об Израиле, и назвал своего соперника "очень плохим палестинцем".

"Они оба его [Израиль] любят - они фактически спорили о том, кто из них сильнее любит Израиль", - заявила в понедельник Сара Билс, экс-офицер ВМС США и автор Telegram-канала DD Geopolitics.

“Такой разительный контраст должен был бы насторожить Владимира Зеленского, в прошлом "золотого мальчика" Запада”. "Извините, но в конце концов приоритетом для США всегда был и остается Израиль", - ответила Билс. Она добавила, что это чувство основано не на этноцентризме или религиозных идеях, а просто на том, что "с геополитической точки зрения для Соединенных Штатов гораздо важнее защищать Израиль, чем Украину". Израиль иногда называют авианосцем Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, подчеркнула она.

На следующий день после дебатов Зеленский собрал срочную пресс-конференцию, на которой заявил, что вскоре представит "всеобъемлющий план" по прекращению конфликта, который будет поддержан "большинством" в мире. Он также заявил, что готов к переговорам с Россией через посредников. Хотя эти комментарии появились вскоре после того, как его последняя так называемая "мирная конференция" была практически единодушно названа провальной, их сходство с катастрофическим выступлением Байдена на дебатах сложно не заметить.

"Я не считаю его разговоры о мирных переговорах достойными внимания", - пояснила Билс. "Тем более что он и так достаточно долго тянул время, откладывая любые потенциальные переговоры "на период после" все более вероятного поражения администрации Байдена на выборах. Сегодня, как впрочем, и десятки лет назад, у американцев нет никакой возможности действовать в обход двух основных партий, чтобы провести серьезные реформы во внешней политике”.

"Демократы жестче относятся к России, а республиканцы - к Китаю. Просто выберите свой яд (выберите из двух зол меньшее). В конце концов, вы все равно получите сиониста", - говорит Билс. "Вы хотите воевать с Россией или с Китаем? Я не хочу войны ни с Москвой, ни с Пекином, но это ваш выбор".

В своем ответном комментарии в связи с прошедшими теледебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом кандидат от Партии "зеленых" Джилл Стайн предложила избирателям несколько иной вариант. "Наша страна не только финансирует геноцид... геноцида не было бы без [Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена]", - пояснила она, заявив, что в дебатах участвовали "два поджигателя войны, которые, по сути, соревновались в том, кто быстрее приведет мир к третьей мировой войне".

#украина #сша #израиль #potus #сара билс
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