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amv212
Орбан анонсировал еще несколько "таких же удивительных" встреч, как переговоры с Путиным
Переговоры Путина с Орбаном привели в ярость разжигателей войны в Евросоюзе.

После того как премьер-министр Венгрии посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, в руководстве ЕС началась настоящая истерика - Орбан подвергся жесткой критике со стороны чиновников блока и покровителей Киева.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в подмосковной резиденции Ново-Огарево. РИА Новости / Алексей Никольский 

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал недовольство "ястребов" в ЕС, поскольку показал, насколько "ложным" являются их заявления о том, что "с Путиным нельзя вести переговоры", пишет Ульрих Райц, старший корреспондент немецкого еженедельника FOCUS Online.

Прилетев "в одиночку" в Россию на встречу с президентом РФ, Орбан доказал, что c Путиным разговаривать можно — это "естественно и очевидно", - подчеркнул Райц в своем подкасте на ютубе "Reitz-Thema".

Говорят, что такие люди, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц пребывают в ярости после визита Орбана в Москву. Ведь ЕС всеми фибрами старался придерживаться "единой стратегии", которая утверждает - альтернативы военной поддержке Украины не существует", - заметил журналист. По его словам, эта стратегия была принята ЕС под давлением США как лидера Североатлантического альянса.

Спонтанная поездка Орбана, разумеется, внесла сумятицу в работу ЕС. Позиция немецкого правительства или фон дер Ляйен "ни на миллиметр не приблизила нас к миру", - подчеркнул Райц, добавив, что попытка Орбана "стоит того, чтобы попробовать". Лидеры Евросоюза заявили, что у Орбана не было мандата ЕС на эту поездку, но венгерский премьер никогда и не говорил о том, что у него есть какая-то личная миссия, отмечает автор.

"Он делает только то, что предлагал два года назад. А тогда Виктор Орбан предложил свои услуги в качестве посредника для Европейского союза", - сказал Рейц, добавив, что Венгрия гораздо ближе к России, чем западноевропейские государства.

Рейц считает критику ЕС в адрес визита Орбана недопустимой, подчеркивая, что опытный глава европейского правительства, находящийся на пятом сроке, к которому "прислушиваются и в России", может " приблизить нас на еще один шаг к миру".

Орбан, которого считают "черной овцой ЕС", придерживается в своей миротворческой миссии " подхода реальной политики", - заметил Рейц, добавив: "Попытка приблизить нас к миру [...] не является чем-то предосудительным".

Западные СМИ сообщили, что поездка Орбана в Россию вызвала возмущение лидеров Европейского союза, предостерегающих от "умиротворения" Москвы и заявивших, что премьер-министр Венгрии не имеет права говорить с Путиным от лица ЕС.

"Европейский совет в вопросах внешней политики представляет Шарль Мишель, а не Венгрия", - сказал Шольц, имея в виду председателя Евросовета. 

Орбан, чья страна только что вступила в права на председательство в Совете Евросоюза, стал первым лидером ЕС, посетившим Москву с апреля 2022 года. Орбан назвал свой пятничный визит в Москву и беседу с президентом России продолжением "миротворческой миссии".

Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, а также ключевые международные вопросы, включая конфликт на Украине. По словам Орбана, он поинтересовался мнением Путина относительно мирных предложений других стран, возможности прекращения огня до начала мирных переговоров и того, как может выглядеть архитектура безопасности Европы в будущем.

"Он [Путин] сказал, что настоящие переговоры не могут состояться без участия обеих сторон. Все, что они делают без него, ровным счетом ничего не значит. В любом случае, это вполне логично", - отметил Орбан. Премьер-министр Венгрии, также  анонсировал несколько встреч на следующей неделе, которые будут «не менее удивительными секретными».

#евросоюз #путин #орбан
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