При штурме опорных пунктов и иных объектов ВС РФ все чаще применяют группы бойцов на мотоциклах

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" успешно использовали мотоциклы и квадроциклы при освобождении села Старомайорское и других населенных пунктов на подступах к Угледару в Донбассе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские штурмовики на мотоциклах овладели крупными опорниками ВСУ под Угледаром. Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации

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Российские военные применяют новую тактику мотоштурма для преодоления открытых участков местности, минимизации риска атак украинских дронов и прорыва обороны ВСУ с флангов, сообщила 30 июя пресс-служба Минобороны РФ.

"[Мотоциклы используются], в том числе, для проникновения в тыл ВСУ, для штурма отдельных позиций, если эти позиции ранее были подавлены артиллерией или беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)", - заявил в интервью РИА Новости полковник запаса в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин.

"Задача ошеломить ВСУ артиллерийским или ракетным ударом, а затем быстро приблизиться к опорнику. Пока ВСУ в панике, в растерянности, [мотоциклетные бригады] их ликвидируют".

Газета New York Times сообщает, что эта тактика может быть полезна для преодоления минных полей и заминированных участков местности. "На полях у мотоциклистов хороший обзор, и они могут свернуть, чтобы избежать мин, которые могут не заметить водители бронетехники ", - рассуждает автор публикации.

По мнению Литовкина, предположение западного издания нелепо, так как это не что иное, как “сметельная миссия”. "Пусть американцы дальше рассказывают сказки о преимуществе этого вида транспорта в заминированных районах. Это большая глупость. Заминированные поля надо сначала разминировать", - считает Литовкин.

На прошлой неделе западные СМИ со ссылкой на украинских военных, дислоцированных на линии фронта, сообщили, что в ходе продолжающегося наступления российские бойцы все чаще используют мототранспорт - кроссовые мотоциклы, квадрициклы и "дюнные багги".

NYT признала, что "нестандартная" тактика оказалась эффективной и что российская армия стремительно продвигается вперед. "[...]Тем не менее, Россия продолжает наступать. За последнее время она добилась значительных успехов, и теперь российские военные вплотную приблизились к стратегически важным линиям снабжения и городам в Донбассе на востоке Украины", - подчеркивает издание.

30 июня Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщило, что при освобождении села Старомайорское и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики под Угледаром штурмовые подразделения группировки войск "Восток" активно использовали мототранспорт. Бойцы штурмовых отрядов активно использовали мотоциклы для ведения боевых действий, доставки боеприпасов и продовольствия, на удерживаемые опорные пункты", - подчеркнули в МО РФ.

"Для достижения тактического успеха командиры часто используют моторизованные группы совместно с пехотными подразделениями. Также группы на мотоциклах и квадроциклах использовались в качестве отвлекающего маневра, что позволило... захватить опорные пункты ВСУ на основном направлении", - говорится в сообщении МО.

Ранее сообщалось, что истребители F-16, обещанные Украине странами НАТО станут легкой добычей для российских ракет. "Обещанные Украине странами НАТО истребители F-16 будут выслеживаться и уничтожаться хирургическими ударами ВС РФ, подобными тем, что на днях уничтожили пять истребителей Су-27", - считает военный эксперт Дмитрий Корнев