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О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара

Непомерный госдолг США стимулирует дедолларизацию, поскольку валюта БРИКС и цифровая альтернатива SWIFT приобретает все более отчетливые очертания.
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Все больше макроэкономистов и финансовых аналитиков Запада бьют тревогу по поводу растущего государственного долга Соединенных Штатов, который сейчас приближается к 35 триллионам долларов или 120% ВВП. Процентные выплаты по долговым обязательствам стали крупнейшей статьей национального бюджета Америки, опередив расходы на оборонку и социальную политику.

Непомерный госдолг США стимулирует дедолларизацию, поскольку валюта БРИКС и цифровая альтернатива SWIFT приобретает все более отчетливые очертания

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В начале июня бывший спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан предложил американскому правительству принять и продвигать стейблкоины - криптовалюты, обеспеченные активами - в качестве оплаты за казначейские обязательства США. Райан заявил, что это позволит "мгновенно и надолго повысить спрос на долговые обязательства США и снизить риск провала аукциона суверенных облигаций и сопутствующего финансового и экономического кризиса".

Ян Крикке известный аналитик, журналист и автор издание Asian Times считает, что подобные предложения свидетельствуют о том, насколько серьезной стала долговая ситуация в США. Криптовалюты или частные цифровые валюты могут использоваться анонимно по всему миру. Биткойн, первая криптовалюта, должен был стать своего рода плацдармом для новой финансовой системы, способной начать все с чистого листа.

Но перенесемся в 2024 год, пишет Крикке, Американские криптозащитники активно призывают регулировать криптовалюты, обеспеченные активами (стейблкоины), чтобы их можно было использовать для выкупа казначейских облигаций США и уплаты налогов. Они считают, что криптовалюты могут спасти несовершенную финансовую систему, заменив фиатные деньги.

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Через две недели после того, как Райан выступил со своей инициативой, конгрессмен США Мэтт Гетц представил законопроект, который позволит американцам платить федеральный подоходный налог в биткоинах. По словам Гетца, этот радикальный шаг будет способствовать развитию инноваций, повышению эффективности и предоставит американским гражданам большую гибкость.

В своем заявлении Гетц сказал: "Это решительный шаг к будущему, в котором цифровые валюты будут играть жизненно важную роль в нашей финансовой системе, гарантируя, что Соединенные Штаты останутся на переднем крае технологического прогресса".

Вопрос в том, пишет Крикке, сможет ли фиатная валюта сосуществовать с частными деньгами. За последние 50 лет доллар потерял 90 процентов своей стоимости и до сих пор теряет покупательную способность со скоростью около 10 процентов в год.

Стоимость криптовалют сильно варьируется, но почти все они оцениваются в долларах. Это означает, что они не застрахованы от возможной (как говорят некоторые экономисты, неизбежной) девальвации доллара.

День биткоин-пиццы

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Немного истории. 31 октября 2008 года программист под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал на доске объявлений в разделе о криптографии статью, в которой анонсировал биткоин, первую пиринговую криптовалюту. Пользователи могли "добывать" биткоины, решая сложные математические задачи, и получать вознаграждение в виде только что намайненных биткоинов.

Накамура заявил, что в 2008 году Уолл-стрит была спасена за счет денег налогоплательщиков, аргументируя это тем, что финансовая система коррумпирована и выгодна узкому кругу лиц. Биткойн должен был стать народными денежными средствами, неподконтрольными правительствам. С его помощью люди смогли бы анонимно и почти беспрепятственно совершать переводы в любую точку мира.

Но на биткоины установлен лимит - добыть можно только 21 миллион монет, что делает цифровую валюту невосприимчивой к инфляции, вызванной чрезмерным печатанием денег, характерным для фиатных валют.

В 2010 году состоялась первая коммерческая транзакция биткойна. Майнер биткоинов по имени Ласло Ханеч предложил 10 000 BTC тому, кто доставит две пиццы к нему домой во Флориде.

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Британский программист Джереми Стердивант принял предложение. Он доставил две пиццы стоимостью 25 долларов к дому Ханиеца, а Ханиец перевел 10 000 биткоинов на биткоин-кошелек Стурдиванта. В результате транзакции стоимость биткойна составила 0,0041 доллара.

 Первая транзакция биткоина, которую стали называть днем Bitcoin пиццы вызвала широкий интерес к цифровой валюте. Предприниматели вкладывали деньги в фермы по добыче биткоинов и открывали криптобиржи, чтобы помочь людям покупать и продавать криптовалюты. Всего за 15 лет цена биткоина выросла практически с нуля в 2009 году, до пика в 75 830 долларов в начале 2024 года.

Биткойну не удалось добиться значительных успехов в качестве платежной валюты. Сегодня лишь небольшая часть транзакций с биткоинами используется при расчетах в розничной торговле. Остальная часть приходится на криптовалютный трейдинг.

Биткойн основан на уже существовавших технологиях, среди которых цифровые подписи.

Криптопредприниматели запустили несколько видов криптовалют. Среди них - стейблкоины. Некоторые стабильные монеты обеспечены активами, в том числе недвижимостью, корпоративными долгами и даже другими криптовалютами, другие - резервами фиатных валют, хранящихся на банковских счетах. Криптовалюта под названием DigixDAO обеспечена золотом. Каждый токен (DGX) соответствует 1 грамму золота, находящемуся в хранилище Сингапура в 100-граммовых слитках.

Появление криптовалют, обеспеченных золотом, выглядит несколько забавно, считает Крикке. Проблемы в финансовой системе, якобы послужившие толчком к созданию биткойна, во многом были вызваны решением правительства США в 1971 году отказаться от золотого стандарта.

Нефтедоллар

После Второй мировой войны американский доллар стал мировой резервной валютой. Согласно Бреттон-Вудскому соглашению 1944 года, доллар был привязан к золоту по фиксированной цене 35 долларов за унцию.  Британский фунт, французский франк и валюты других государств были привязаны к доллару, а значит, опосредованно и к золоту. Золотые резервы накладывали на страны фискальные обязательства, ограничивая количество денег, которые могут быть выпущены.

 

В 60-х годах прошлого века некоторые европейские страны были обеспокоены тем, что правительство США испытывает финансовое истощение, что стало результатом дорогостоящей войны во Вьетнаме и внедрения социальных программ (Война с бедностью). Европейские экономисты заподозрили, что США печатают больше долларов, чем могут обеспечить золотом.

Французское правительство заявило о своих сомнениях в весьма неожиданной форме. В 1965 году генерал де Голль отправил в США военный корабль с долларами и потребовал обменять их на золото. Примеру Франции последовали и другие страны, хотя и без военных кораблей, и постепенно истощили золотой запас США.

В конце Второй мировой войны США располагали 21 тыс. тонн золота. К концу 1971 года осталось всего 8133 тонны. Опасаясь потерять оставшийся запас, правительство США объявило о временном закрытии так называемого золотого окна, тем самым объявив дефолт по Бреттон-Вудскому соглашению.

Чтобы поддержать мировой спрос на доллары, США в 1974 году убедили Саудовскую Аравию продавать нефть исключительно в долларах, в обмен на военную защиту. Соглашение требовало от всех стран-импортеров нефти поддерживать долларовые резервы, создавая постоянно растущий спрос на доллары.

Так называемый нефтедоллар закрепил за американским долларом роль мировой резервной валюты. Торговля нефтью составляет всего 7 % глобальной экономики, но она крайне важна для оставшихся 93 % ее объема.

Базовая архитектура mBridge, альтернативы SWIFT для стран БРИКС

Стремительно растущий госдолг США

Больше не сдерживаемое рамками золотого стандарта, американское правительство стало быстро увеличивать свои долговые обязательства. Если в 1971 году долг США составлял 400 миллиардов долларов, то к 2024 году он достиг 34 триллионов долларов, или 120 % внутреннего валового продукта.

Для финансирования дефицита бюджета правительство США выпустило процентные казначейские обязательства. Подкрепленные "полной верой и надежностью" со стороны государства, казначейские облигации считались безрисковой инвестицией. Основными покупателями были частные инвесторы, иностранные правительства, пенсионные фонды и страховые компании.

Но история повторилась. Если в конце 1960-х годов золотым запасом США была обеспокоена Франция, то сегодня Китай озабочен проблемой казначейских облигаций США.

Когда Китай стал "фабрикой мира", у него образовалось огромное положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами, которое в какой-то момент достигло 1 миллиарда долларов в сутки. Часть своих долларовых запасов Пекин использовал для покупки казначейских облигаций США и в итоге стал крупнейшим в мире кредитором Вашингтона, уступая лишь Японии.

Но затем наступил глобальный финансовый кризис 2008 года и скандальное спасение Уолл-стрит. Китай пришел к выводу, что Америка не намерена сокращать расходы, реформировать свою финансовую или политическую систему. На протяжении 2010-х годов Китай постепенно сокращал покупку американских долговых обязательств. Более того, пишет Крикке, Пекин начал закладывать фундамент для альтернативной финансовой архитектуры.

Дедолларизация

В 2021 году Китай, Гонконг, Таиланд и ОАЭ объявили о разработке mBridge, цифровой альтернативы SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Примечательно, что в основе mBridge лежит вариант блокчейна - технологии, используемой в большинстве криптовалют.

 mBridge создан для работы с цифровыми валютами центральных банков и, вероятно, станет шаблоном для системы финансовых расчетов для стран БРИКС. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, уже протестировал свой собственный мост CBDC Bridge, который будет подключен к mBridge.

БРИКС также разрабатывает торговую валютную единицу, которая может быть частично обеспечена золотом, нефтью и другими сырьевыми товарами. Валюта, обеспеченная золотом или нефтью, может стать самым серьезным вызовом доллару. На первый взгляд, золото и нефть - "странная парочка", но уже более века они сохраняют практически паритет. Цены на них движутся в очень узком диапазоне, пишет Крикке.

В 1971 году, когда США закрыли "золотое окно", унция золота продавалась за 35 долларов. В начале 2024 года она достигла 2450 долларов. В 1971 году баррель нефти стоил 3,60 доллара. В последние годы нефть продавалась от 80 до 100 долларов за баррель. В пересчете на золото и нефть доллар потерял около 90 % своей стоимости за последние 50 лет.

Если БРИКС запустит валюту, привязанную к золоту, это может отразиться на ценах практически на все товары - от нефти и золота до меди, алюминия и стратегически важных редкоземельных элементов, используемых в "зеленых" технологиях.

Расширяющийся БРИКС будет не только контролировать львиную долю мировых сырьевых ресурсов, но и станет ведущим производителем многих промышленных и потребительских товаров. Общий объем экономического производства нынешних членов БРИКС уже превысил объем производства стран "Большой семерки".

В июне этого года Саудовская Аравия объявила, что присоединится и к БРИКС, и к mBridge. Саудовцы уже продавали нефть в недолларовых дензнаках, но это заявление ясно дало понять -Саудовская Аравия отказывается от нефтедоллара.

Решение Саудовской Аравии вызвало бурную реакцию со стороны Майкла Сейлора, соучредителя криптовалютного гиганта MicroStrategy. Сейлор заявил, что саудовцы совершают ошибку и должны были выбрать биткойн.

Он написал: "Представьте себе мир, в котором 50 000 банков используют биткойн для P2P-расчетов друг с другом. Спросите Банк Австралии, Банк Австрии или Банк Китая, не хотели бы они иметь актив, который не теряет от 7 до 10 процентов своей стоимости ежегодно. Спросите их, не хотели бы они иметь возможность совершать операции с любым другим банком в мире по принципу "равный-равному". Это гораздо лучше существующей системы".

Ну конечно, Сейлору лучше знать. Зачем Саудовской Аравии, Китаю и другим странам БРИКС продавать свои товары или промышленную продукцию в криптовалюте, которая оценивается в долларах, в то время как они отказываются от долларовой системы?

Криптовалюта или золото?

Проблема госдолга США усугубляется экстремальными формами финансовой инженерии. Включение криптовалют в финансовую систему — это еще один шаг вперед. Криптовалюты можно использовать анонимно и при трансграничных расчетах, что делает их идеальным средством для уклонения от уплаты налогов. По мнению экономиста Майкла Хадсона, это может превратить США в "новую Швейцарию".

Хадсон пишет: "США считают, что выступать в качестве места назначения для уклоняющихся от уплаты налогов, преступников и других лиц в глобальном масштабе — это отличная национальная стратегия. План состоит не в осуждении налоговых преступлений и более жестокой преступной деятельности, а в стремлении получить прибыль от того, что они являются банкирами для этих целей".

Макроэкономист Люк Громен убежден, что, если не произойдет чудо с производительностью труда благодаря искусственному интеллекту или прорыв в области дешевой энергии, у США останется три выхода, и ни один из них не будет безболезненным: Вашингтон должен сократить расходы на оборонку и пособия как минимум на 30%, он может объявить частичный дефолт или же наоборот, увеличить госдолг. Первые два варианта с политической точки зрения возможны только в случае чрезвычайной ситуации, а последний приведет к годам чрезвычайно высокой инфляции.

Более того, говорит Громен, Штатам придется провести реиндустриализацию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных производителей даже самых элементарных товаров. Следующему американскому президенту придется заново вырабатывать промышленную политику, а еще лучше - национальный план по переосмыслению общества.

В краткосрочной перспективе поводов для оптимизма нет. Бывший президент США Дональд Трамп выступил в поддержку криптовалют в США. Его предвыборная кампания принимает пожертвования в криптовалютах, и он пообещал наказать страны, которые перестанут использовать доллар.

Но это не похоже на план. Резервные валюты уходят в прошлое. Они превратились в пережиток колониальной эпохи, резюмировал Крикке.

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