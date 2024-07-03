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Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике

Первый боевой ледокол проекта 23550 «Иван Папанин» приступил к заводским ходовым испытаниям
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Новый российский боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" приступил к заводским ходовым испытаниям, сигнализируя об усилении стратегического внимания России в Арктике в контексте зарождающейся новой холодной войны, пишет журналист AsiaTimes Габриэль Онрада.

На Западе считают, что Россия построила новый боевой ледокол для завоевания превосходства в Арктике. Универсальный патрульный корабль проекта 23550

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Судно, построенное на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, первоначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2023 году, но в силу определенных задержек, в том числе из-за продолжающегося конфликта на Украине эта процедура была отложена, говорится в докладе The War Zone.

Боевой ледокол проекта 23550 несет на борту солидный комплекс вооружений: восемь крылатых ракет "Калибр-К" с дальностью поражения свыше 2500 километров (в двух контейнерных пусковых установках), противокорабельные ракеты 3М24 "Уран" с дальностью полета до 280 километров, артиллерийскую установку калибра 76 мм (АК-176) или 100 мм (АК-190), вертолет Ка-27 или Ка-226, БЛА, средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, два скоростных патрульных катера проекта 03160 "Раптор" и один десантный катер на воздушной подушке проекта 23321 "Манул".

Российский ледокольный флот самый мощный в мире. В его состав входят около более 40 ледоколов и кораблей ледового класса, в том числе уникальный класс судов проекта 23550, специально предназначенный для работы во льдах толщиной до 1,7 метра.

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Принятие на вооружение ледокола "Иван Папанин" отражает растущие амбиции и военную стратегию России в Арктике, обусловленные в первую очередь многогранными и взаимосвязанными интересами экономики и безопасности, пишет The War Zone.

В статье, опубликованной в марте 2020 года в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), бывший заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Хизер Конли пишет, что военное присутствие России в Арктике направлено на укрепление национальной безопасности за счет создания передовой линии обороны от иностранного вторжения, а также на привлечение международных инвестиций, обеспечение экономического будущего России и создание плацдарма для проецирования силы в Северной Атлантике.

Конли считает, что Севморпуть (СМП), водная артерия протяженностью 5600 км, простирающаяся от Берингова пролива до Карского моря, рассматривается Россией как стратегически важный внутренний водный транспортный коридор. А Запад, пишет она, считает, что СМП в первую очередь должен быть международным путем.

В свою очередь, директор по коммуникациям Ассоциации армии США Джон Грейд в своей статье, опубликованной в марте 2024 года для US Naval Institute (USNI), отмечает, что в Арктике сосредоточено около 13 процентов неразведанных мировых запасов нефти, 30 процентов неразведанного природного газа и ценные минералы, в том числе палладий, кобальт и никель, на сумму более 1 триллиона долларов США, которые востребованы в различных высокотехнологичных отраслях промышленности.

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Эти ресурсы стали причиной международной схватки за Арктику, поскольку глобальное потепление сделало их более доступными. Канада, Соединенные Штаты и скандинавские страны владеют значительной территорией континентальной Арктики. В 2018 году Китай объявил себя "приарктическим государством», тем самым указывая на полноправность осуществляемых им в данном регионе действий.

Грейд отмечает, что Россия придерживается стратегии "первой на рынке", распространяя свои притязания на все более популярные водные пути для международного морского сообщения. Руководствуясь этими соображениями, Конли и соавторы пишут, что Москва передала административный контроль над СМП своему агентству по атомной энергетике "Росатом" и ограничила прохождение иностранных военных судов без обязательного уведомления по дипломатическим каналам за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

Грейд, жалуется на то, что Россия милитаризирует Арктику и уже разместила в этом регионе крылатые ракеты большой дальности, способные поражать цели в любой точке на территории Канады и США. Более того, причитает западный эксперт, Россия периодически проводит испытания бомбардировщиков у своих северных границах и даже разместила подводную лодку с крылатыми ракетами на тихоокеанском побережье.

Российский боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин". Photo: Europäische Sicherheit & Teknik

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Эксперт по безопасности из аналитического центра SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) Горан Свистек в статье, опубликованной в феврале 2022 года, пишет, что Россия уделяет первостепенное внимание развитию и модернизации Северного флота, призванного обеспечить проецирование силы далеко за пределы своих прибрежных вод в Атлантическом и Тихом океанах.

По его мнению, Северный флот имеет ключевое значение для ядерного сдерживания, экономических интересов и защиты природных ресурсов России. Получение в 2021 году [Северным флотом] статуса автономного военного округа подчеркивает важную роль Арктики в стратегии национальной обороны России.

В свой статье Свистек перечисляет события, иллюстрирующие стратегическую важность Арктики для интересов России, в частности строительство новой военной инфраструктуры, демонстрацию возможностей атомных подводных лодок всплывать, проломив полутораметровый лед и принятие на вооружение флота беспилотный подводный яаппарат "Посейдон" с ядерным оружием "Судного дня".

В статье SWP, опубликованной в ноябре 2020 года, западные аналитики Янис Клюге и Майкл Пол отмечают, что приоритетной задачей Северного флота является защита российских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), составляющих две трети военно-морских сил ядерного сдерживания.

Эксперты считают, что в случае конфликта флот обеспечит выход в Атлантику, одновременно блокируя доступ вражеских сил в российскую Арктику в рамках стратегии "Бастион" для защиты ПЛАРБ и обеспечения возможности нанесения второго удара.

Авторы пишут, что хотя Россия сохраняет оборонительную позицию в Арктике, она хорошо подготовлена к быстрой эскалации в случае вооруженного конфликта, включая потенциальные наступательные операции для защиты своего "Бастиона" и возможного захвата северных районов Скандинавии.

При этом, они считают, что события на Украине может существенно повлиять на военное положение России в Арктике. Хотя продолжающийся конфликт, пожалуй, не отразился на стратегическом потенциале сдерживания России, его последствия могут иметь затяжной эффект на оперативном и тактическом уровнях, считают Клюге и Пол.

В своей статье, опубликованной в январе 2023 года, научный сотрудник программы CSIS по Европе, России и Евразии Колин Уолл пишет, что военные подразделения ВС РФ в Арктике - и в первую очередь Северный флот - сохранили "убедительный" ядерный потенциал второго удара, несмотря на то что Россия ведет активные боевые действия на Украине.

Однако, надеется Уолл, в долгосрочной перспективе санкции — ну когда-то же они должны уже подействовать — все-таки могут повлиять на российский военно-промышленный комплекс и потенциально ослабить мощь Северного флота РФ. Лет так через 5-10. Наверное.

В частности, по его мнению, нехватка у России высокоточных боеприпасов, потраченных за время специальной военной операции, может сдержать наступательные действия ВС РФ против арктических союзников Североатлантического альянса.

Однако, опасается Уолл, все более широкое использование Россией тактики "гибридной войны" указывает на то, что РФ может предпочесть гибридные стратегии для оказания влияния и создания неопределенности на фоне сокращения своего обычного военного потенциала в Арктике.

В своем докладе European Leadership Network от августа 2023 года Катарина Кертысова (Британия) и Габриэлла Грициус (Нидерланды) утверждают, что с февраля 2022 года Россия использует четыре основных направления гибридной войны в Арктике: эскалация кибервойны, вмешательство в работу критической инфраструктуры, разведка криминальная деятельность.

Кертысова и Грициус отмечают, что в последнее время заметно возросло число кибернетических операций, в том числе распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDOS), направленных на правительственные системы и избирательные процессы в арктических странах. Авторы также считают, что критическая инфраструктура, в частности подводные кабели и трубопроводы, также подвергается повышенным угрозам, а такие инциденты, как диверсия на трубопроводах Nord Stream, обнажила уязвимые места.Запад считает, что российский ледокол предназначен для завоевания превосходства в Арктике. (Боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала судостроительного завода "Адмиралтейские верфи". Archive photo)Запад с тревогой наблюдает за "подготовкой Москвы к вероятному будущему конфликту во все более стратегически важном регионе - Арктике" и видит "растущий разрыв в потенциале по сравнению с США". При этом страны Североатлантического альянса не могут построить ничего подобного проекту 23550: у многих из них попросту отсутствует ледокольный флот. Единственный действующий тяжелый ледокол Береговой охраны США давно отслуживший свой срок - дизель-электрический "Полар Стар" 1976 года постройки не способен оказать серьезную конкуренцию. Строительство трех новых ледоколов США постоянно откладывают, и эта ситуация до 2028 года вряд ли изменится.

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