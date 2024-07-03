Йеменские хутисты сообщили, что корабль военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" станет "главной целью", как только войдет в Красное море.

Авианосец USS Theodore Roosevelt направляется в Красное море для участия в региональных операциях. В прошлом месяце йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло ракетный удар по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море. В результате авианосная ударная группа “Дуайт Эйзенхауэр” была выведена из Красного моря после восьмимесячной военной операции у берегов Йемена.

Йеменские хутисты пообещали, что корабль военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" станет "главной целью", как только войдет в Красное море (На снимке атомный авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" (CVN 71). Agence France-Presse, AFP 2023 / Todd M. FLint)

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Йеменские ополченцы хуситы выпустили видеоролик, в котором пообещали потопить авианосец USS Theodore Roosevelt, как только он войдет в воды Красного моря.

С этого момента американский авианосец является "главной целью для ракетных войск йеменской армии и будет атакован сразу после его входа в Красное море", - заявил лидер группировки йеменских «хуситов»" Абдул-Малик Аль-Хуси. "Если они хотят рискнуть, навлечь на себя неприятности и попасть в то же положение, в котором оказался Эйзенхауэр, пусть приходят", - предупредил Аль-Хуси.

Хуситы поклялись атаковать все принадлежащие или связанные с Израилем морские суда в Красном море и Аденском заливе до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит боевые действия в секторе Газа. В последние недели хуситы неоднократно заявляли об успешных ударах по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" с использованием ракет и беспилотных систем, однако ВМС США упорно продолжают утверждать, что атаки повстанцев не нанесли какого-либо ущерба кораблю или его эскорту.

Незадолго до того, как авианосец покинул регион в начале июня, он был атакован ракетами и беспилотниками. "Ответом на авиаудары американских и британских ВВС по ряду городов и гражданских объектов в Йемене, в результате чего погибли и получили ранения свыше 58 человек, большинство из которых - мирные жители, стал удар по авианосцу USS Eisenhower в Красном море большим количеством дронов, баллистических и крылатых ракет", - заявил в мае член политического бюро "Ансар Аллах" Хезам Аль-Асад.

Блокада Израиля Йеменом заставила Соединенные Штаты в конце 2023 года направить военные корабли в Красное море вместе с несколькими судами "коалиции" стран-членов НАТО, включая Соединенное Королевство. С тех пор эти силы регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.